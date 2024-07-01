Küreselci Siyonist şebekenin liderlerinden İngiliz Lordu Jacob Rothschild'in 2017'de Fransa'yı teslim ettiği Emmanuel Macron, ülkesini yedi sene içinde ekonomik yolsuzluk, siyasi çürüme ve sosyo-kültürel körelmenin uçurumuna sürükledi.

Halk bu çöküşe aşırı sağa yönelerek isyan etti. Nitekim 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı ağır bir yenilgi alan Cumhurbaşkanı Macron, hemen meclisi feshedip erken seçim kararı aldı.

Bu karar gereği 49,5 milyon seçmen parlamentonun 577 üyesini seçmek için dün sandık başına gitti. Aşırı sağa karşı birleşen sol partiler Halk Cephesi çatısı altında seçimlere katıldı. Fakat tahminlere göre onlarca yıldır dışlanan aşırı sağın kurduğu Ulusal Birlik Cephesi nihayet hükümet kurma şansına sahip olacak. Zira küreselci Macron'un gayri milli politikaları Fransa'yı da Fransa solunu da tükenme noktasına getirdi.

Zaten son yıllarda Afrika, Okyanusya, Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kafkasya'dan da kovulan Macron, ülkesinin çıkarlarını savunmak yerine küreselci çetenin kendisine verdiği İslam ve Türkiye düşmanlığının sancaktarlığını yaptı.

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Bu yüzden de hezimete uğradı.atıldı. Afrika'daki sömürgelerinden bile kapı dışarı edildi. Son olarak Okyanusya'daki sömürgesiFransa karşıtı gösteriler devam ediyor. AB'deki nüfuzu diplerde.kurma hayalleri suya düştü. ABD'nin Avustralya ve İngiltere ile birlikte 15 Eylül 2021 kurduğu askeri ve siyasi güvenlik paktıMacron yine de ABD'nin güdümündekiprojelerde en ön safta yer almayadevam etti. NitekimRusya'ya karşı cepheye asker göndermeçıkışında bile bulundu.Bu yetmezmiş gibi bir yandan dadayattığı her tür yeşil emperyalist projenin gönüllü kölesi oldu. Aldığı kararlar çiftçilerden doktorlara, öğrencilerden memurlara, işçilerden emeklilere kadar herkesi sokağa döktü.Küreselci yeşil fanatizmi nedeniyle ABD'nin önceki başkanıyedi.Ne var ki Macron her tür başarısızlığınıFakat ne yapsa daartık. Bütün foyası tamamen ortaya çıktı.

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Ancak sağ kazansa da Macronkoltuğunda oturmayı planlıyor. Böylece küreselci çetenin dış politika ve savunma alanlarındaki projelerini sürdürmeyi düşünüyor.AP seçimlerinden sonra dünkü sonuçlardan da eğer aynı şiddette sağ bir kroşe yerseartık siyaseten 'nakavt' sayılacaktır.Fakat burada nakavt olanın Macron değil Fransa olduğunu da akıldan çıkarmayalım. Küreselci çeteler bu kez Fransa'yısömürecek.Çünkü onlarca sömürgesi olan; kültür, sanat, moda, kozmetik ve tarım ürünlerinde dünyanın öncü markalarına sahip; özellikle deuçaklarıylaABD ile aynı konumdaki Fransa'nın içine yuvarlandığı ekonomik, sosyal ve siyasi çöküntünün nedenini iyi kavramak lazım.Buneden halka aktarılamıyor? Neden bu devasa endüstriye ve sömürgelerden gelen yüz milyarlarca dolarlık kaynağa rağmen çiftçi, memur ve işçiler ekonomik krizde? Hizmet, eğitim, sağlık, tarım ve imalat sanayi neden can çekişiyor?Çünkü kaynaklar küreselci Siyonist çetelere akıyor? Dolayısıyla aşırı sağcılar eğer, Fransa'nınciddi ise o zaman ilk iş olarak bu kan emicilerin hegemonyasına son vermeleri gerekecek.Aksi halde başarıları birolarak kalacaktır. Vesayet sistemi değişmeyeceksadece aktörler değişecektir.