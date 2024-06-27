Küresel kaosun pençesindeki dünyanın geleceğine dair hemen herkes karamsar tablolar çiziyor. Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki soykırım, Pasifik'te giderek yükselen tansiyon başta olmak üzere Afrika, Latin Amerika, Asya ve Ortadoğu'daki onlarca ülkede devam eden iç çatışmalar ile küresel çaptaki ekonomik ve demografik krizler ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi en gelişmiş Batılı ülkeleri dahi derin bir çıkmaza sokmuş durumda.

Mevcut siyasetin sorunlara çözüm bulamaması nedeniyle hemen her ülkede aşırı sağ ve aşırı sol hareketler yükselişte.

Nereden bakılırsa bakılsın korona salgınını aratmayan küresel bir kötümserlik dalgası var. Medya, akademi ve siyaset dünyası nedenlerden daha çok sonuçlar üzerinden bu krizleri konuştuğu için sadra şifa bir reçete öneremiyor.

Genel kanı, dünyayı pençesine alan bu umutsuzluk ve kaosun III. Dünya Savaşı'na bile yol açacağı yönünde. Peki, bu gidişatın sorumluları kim?

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bu kritik sorularıncevabını bir nebze olsun 11Haziran 2024'te Londra'dapiyasaya çıkan yeni kitabıbaşlıklı kitabındavermeye çalışmış.2006 yılında "Filistin'in Etnik Temizliği" kitabını yazdığı için Siyonist lobinin aforoz ettiği, Hayfa Üniversitesi'ndeki işine son verdiği, İsrail medyasının hedef gösterip ölümle tehdit ettiği Pappe, can güvenliği için İsrail'i terk edip İngiltere'ye taşındı ve Exeter Üniversitesi'nde çalışmaya başladı.Kitabında Pappe, Batı'da ideolojisi ne olursa olsun hep iktidarda olanolduğu gerçeğini örneklerle aktarıyor. İngiliz siyasetinde sırfdestekleyengibi birçok politikacının zirvedeyken siyasi hayatının nasıl sona erdiğini; buna karşılık Siyonist lobiye her tür desteği verengibiyükseltildiğini ayrıntılarıyla aktarıyor.

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En çarpıcı örneklerden biri de ülkemizde adına açılmış eğitim bursuyla tanınan, ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin en uzun süre görev yapmış başkanı konumundakiilgili satırlar.Fulbright'ın en büyük suçu, 1974'teki Kongre oturumunda "İsrail'i yeniden silahlandırmak yerine Tel Aviv'eve bu sınırları garanti etmesini söyleseydik Ortadoğu'da barışa ulaşabilirdik" sözlerini sarf etmesi.Kitap aslında malumu ilam etmiş. Pappe, Batı'da ve müttefiki ülkelerde Siyonist lobinin siyaset, akademi, medya ve sanat dünyasını nasılörneklerle anlatıyor. Batı'daispatlıyor.Kitabında Siyonist lobinin Atlantik'in her iki yakasına da dayattığısarsan tespitlerde bulunan Pappe'nin bana göre üzerinde durulması gerekenİsrail'in 7 Ekim'den sonra giriştiği soykırım politikasının açmazıyla ile ilgili... "Dünya, Filistin'de uygulanan işgal, etnik temizlik ve ırk ayrımcılığına dayalıartık daha fazla tahammül edemez" diyor. Bir bakımave İslam dünyasına dayattığıitiraf ediyor.