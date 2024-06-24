Aralık 2022'de Körfez ülkeleri zirvesinde İran'ın bölgedeki yıkıcı rolünü kınayan bildiriye imza atan Çin, Mart 2023'te İran ile Suudi Arabistan'ı barıştırarak ezberleri bozdu ve ABD destekli emperyal dengeye ağır bir darbe indirdi.

Çin'in Ortadoğu'ya yönelik bu tarihi hamlesi konuşulurken 7 Ekim 2023'te sadece İsrail için değil İslam dünyası ile Batı için de bir dönüm noktasına dönüşen Hamas'ın Aksa Tufanı taarruzu geldi.

Çin'in diplomatik atağı ile Hamas'ın taarruzu tam da ABD'nin bölgede emperyal düzenini sağlamlaştırmaya başladığı süreçte gerçekleşti.

Çünkü üç yıl önce Arap Birliği'nin Bahreyn, Fas, Sudan ve BAE'den oluşan dört üyesi İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatmıştı. 2023 sonbaharında da İsrail'i tanımayan en önemli Arap ülkesi Suudi Arabistan'ın Siyonist rejimle ilişki kurması bekleniyordu.

Ancak Hamas'ın 7 Ekim çıkarması Filistin'in yok sayıldığı bu şeytani hamleleri tuzla buz etti. Riyad, Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlayacak somut adımlar atıncaya kadar İsrail'le normalleşmeyi durdurdu.

Ürdün, İsrail elçisini geri çağırdı. Gazze Kasabı Netanyahu, 2023 sonunda Fas'a planladığı ziyareti iptal etti.

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Şimdi ise İsrail'in 9 aydır Gazze'de devam ettirdiği barbar soykırıma koşulsuz destek veren ABD'nin İslam dünyasındakidurumda. Sadece Müslüman kamuoyu değilde ABD'nin aleyhine döndü.Geldiğimiz noktadaABD, Müslümandünyayı tamamen kaybetmiş halde.Ve öyle görünüyor kiABD'nin, eskiden olduğu gibiüzerindenOrtadoğu'daki statükosunu yeniden tesisetmesi artık çok güç.Çünkü küresel devran değişiyor.Soykırıma destek veren ABD ve Avrupa bölgenin gözünde küçüldükçe bütün baskılara rağmen Hamas'ınve İsrail'in barbar saldırılarını kınayan Çin ise büyüyor.Bu stratejisiyle Pekin, bölgeye büyük bir güç olarak geldiğini kanıtlamakla yetinmedida sinyallerini veriyor.

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Çünkü Ortadoğu'nun en büyük petrol alıcısı konumundaki Çin,kapsamında bölgede barış ve istikrar istiyor.Bu bağlamda Pekin'in Riyad'a ihracatı 2018'den bu yanaartarkenise neredeyse durma noktasına geldi.Üstelik ABD ilesona eren Riyad artık enerjiyiPekin'e yuan ile satacak.'tanda belirttiği gibiAncak Çin'in Ortadoğu'da yükselennüfuzuZira 7 Ekim'den sonra Pekin'in politikası kararlı bir şekilde İsrail'e karşı değişti.Bunun sebebi Pekin'in Müslümanlara özel bir düşkünlüğü ya dadeğil. En büyük neden İsrail'in Çin'in en büyük rakibi ABD'ninolmasıdır.Ukrayna, Ortadoğu ve Pasifik'tehemen her kıtada yeni ittifaklar kuruyor. Rusya, Türkiye ve İran'dan sonra yeni Ortadoğu açılımı kapsamında Pekin'in Suudi Arabistan, Mısır, Suriye ve BAE ile de ilişkileri giderek derinleşiyor.Veeninde sonunda gerçekleşecek. Öyle ya da böyleÇünkü Çin, ABD ile mücadelesinden zaferle çıkmak için öncezorunda.Yoksa küresel güç mücadelesinde dengeleri bozacak kritik aktör konumundaki Türkiye başta olmak üzere İslam dünyasının desteğini alması çok zor.Bu yüzdenhareket ediyor. ABD ve İsrail ise hâlâMonoply oynuyor.