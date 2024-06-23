Ukrayna'da ve Gazze'de bataklığa saplanan ABD'nin çıkmazı giderek derinleşiyor. Rusya'nın küresel çaptaki çok yönlü esnek stratejileri ABD'nin girdabını daha da derinleştiriyor. Sadece askeri cephede değil yumuşak ve akıllı güç alanlarında da ABD ve müttefiklerinin irtifa kaybı sürüyor.

Ukrayna'da küresel bir kuşatmaya maruz kalan Rus lider Vladimir Putin, bütün saldırıları başarıyla püskürttü. Önce Rusya'nın içini temizleyerek Batı'ya hareket edebileceği alan bırakmadı.

Ardından yakın çevresindeki Orta Asya, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkasları düzenledi. Özellikle Güney Kafkasya'da dengeleri değiştiren Putin, Rus enerjisine alternatif olarak görülen Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ hamlesiyle yanına çekmeyi başardı.

2008'deki hatasını anlayan Gürcistan'da da artık Rusya ile ittifak içinde olan bir hükümet var. Ermenistan ise Rusya'ya tavır alıp Batı'ya güvenmenin bedelini ödüyor.

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Arka bahçesindeki bu düzenlemelerden sonra Putin küresel çapta hamlelere başladı. İlk olarakile ilişkilerini daha da sağlamlaştırdı.başta olmak üzere ABD'nin geleneksel nüfuz sahası sayılan İslam dünyası iledayalı ezber bozan yeni bir diplomasiyi hayata geçirdi.de devreye sokarakilegeliştirdi. BRICS'egibi 28 ülke daha katılmayıplanlıyor.BRICS zirvesine ev sahipliği yapacakolan Kremlin, izole edilenin Rusya değilve müttefikleri olduğunu dünyayagösterme fırsatı bulacak.BRICS üzerindenetkisahasını genişleten Rusya,Kuzey Kore ile imzaladığı stratejik paktlayaptı.

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Böylece dünyanın dört bir yanındakiilk safhasını hayata geçirdi. Batı medyasınınvurguladığı üzerearasındaki, 1950'deki KoreSavaşı'ndan bu yanatemsil ediyor.Rusya bana göreABD'ninemperyal stratejilerinin kalbi sayılan Avrupa'dagerçekleştirdi.Bir bakımabaşladı. Nitekim 4-6 Haziran arasındakiAvrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindenen kârlı çıkan aktör Rusya oldu. ÇünküAB'nin lokomotifi konumundakiABD hegemonyasını savunanpartileri hezimete uğrattı.Almanya ve Fransa'da zafer kazanan Putin yanlısı muhalif liderler dışındaPartisi, Romanya'nınPartisi ilegibi birçok Avrupa ülkesinde iktidara yürüyen partiler de Rusya'ya karşı dostane bir tutum içinde.Öyle görünüyor ki önümüzdeki süreçte Ukrayna savaşına karşı çıkanyanındagirecek daha fazla Avrupa ülkesi göreceğiz. Rusya dünya ile bütünleşirkenalçakça destekleyen ABD'nin yalnızlığı ise daha da artacak.