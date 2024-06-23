Ukrayna'da ve Gazze'de bataklığa saplanan ABD'nin çıkmazı giderek derinleşiyor. Rusya'nın küresel çaptaki çok yönlü esnek stratejileri ABD'nin girdabını daha da derinleştiriyor. Sadece askeri cephede değil yumuşak ve akıllı güç alanlarında da ABD ve müttefiklerinin irtifa kaybı sürüyor.
Ukrayna'da küresel bir kuşatmaya maruz kalan Rus lider Vladimir Putin, bütün saldırıları başarıyla püskürttü. Önce Rusya'nın içini temizleyerek Batı'ya hareket edebileceği alan bırakmadı.
Ardından yakın çevresindeki Orta Asya, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkasları düzenledi. Özellikle Güney Kafkasya'da dengeleri değiştiren Putin, Rus enerjisine alternatif olarak görülen Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ hamlesiyle yanına çekmeyi başardı.
2008'deki hatasını anlayan Gürcistan'da da artık Rusya ile ittifak içinde olan bir hükümet var. Ermenistan ise Rusya'ya tavır alıp Batı'ya güvenmenin bedelini ödüyor.
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Arka bahçesindeki bu düzenlemelerden sonra Putin küresel çapta hamlelere başladı. İlk olarak Çin, Hindistan, Pakistan ve Brezilya
ile ilişkilerini daha da sağlamlaştırdı. Türkiye
başta olmak üzere ABD'nin geleneksel nüfuz sahası sayılan İslam dünyası ile 'otonom stratejilere'
dayalı ezber bozan yeni bir diplomasiyi hayata geçirdi.
BRICS'i
de devreye sokarak Mısır, Suudi Arabistan, İran ve BAE
ile istisnai bir siyaset tarzı
geliştirdi. BRICS'e Türkiye, Malezya, Tayland, Vietnam ve Endonezya
gibi 28 ülke daha katılmayı
planlıyor. Ekim ayında Kazan şehrindeki
BRICS zirvesine ev sahipliği yapacak
olan Kremlin, izole edilenin Rusya değil G7'ye sıkışan ABD
ve müttefikleri olduğunu dünyaya
gösterme fırsatı bulacak.
BRICS üzerinden Afrika, Latin Amerika, Pasifik ve Uzakdoğu'daki
etki
sahasını genişleten Rusya, en ölümcül atağını
Kuzey Kore ile imzaladığı stratejik paktla
yaptı.
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Böylece dünyanın dört bir yanındaki ABD düşmanlarını silahlandırma projesinin
ilk safhasını hayata geçirdi. Batı medyasının
vurguladığı üzere Kim ve Putin
arasındaki yeni savunma paktı
, 1950'deki Kore
Savaşı'ndan bu yana ABD ulusal güvenliğine yönelik en büyük tehdidi
temsil ediyor.
Rusya bana göre en büyük jeopolitik sıçramayı ve küresel manevrayı
ABD'nin
emperyal stratejilerinin kalbi sayılan Avrupa'da
gerçekleştirdi.
Bir bakıma Batı'nın kalesini içeriden fethetmeye
başladı. Nitekim 4-6 Haziran arasındaki
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden
en kârlı çıkan aktör Rusya oldu. Çünkü Rusya yanlısı popülist partiler
AB'nin lokomotifi konumundaki Almanya ve Fransa'da
ABD hegemonyasını savunan
partileri hezimete uğrattı.
Almanya ve Fransa'da zafer kazanan Putin yanlısı muhalif liderler dışında Slovakya'nın Republika'sı, Macaristan'ın Fidesz
Partisi, Romanya'nın Romanyalılar Birliği İçin İttifak
Partisi ile Bulgaristan'ın Diriliş Partisi
gibi birçok Avrupa ülkesinde iktidara yürüyen partiler de Rusya'ya karşı dostane bir tutum içinde.
Öyle görünüyor ki önümüzdeki süreçte Ukrayna savaşına karşı çıkan Macaristan, Slovakya ve Sırbistan'ın
yanında Rusya'nın yörüngesine
girecek daha fazla Avrupa ülkesi göreceğiz. Rusya dünya ile bütünleşirken İsrail'in Gazze'deki barbar soykırımını
alçakça destekleyen ABD'nin yalnızlığı ise daha da artacak.