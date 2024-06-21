Eskiden bütün yollar Roma'ya yani Batı'ya çıkardı. Artık dünyada rotalar da cazibe merkezleri de değişiyor. Yeni dünyada bütün yollar genellikle Pekin'e ve Moskova'ya çıkıyor.

Zira İslam dünyasında Çin'in nüfuzu giderek görünür hale gelirken Rusya da ABD'nin etki sahasındaki Pasifik ve Uzakdoğu Asya'daki kritik aktörlerle Atlantik karşıtı yeni paktlar ve stratejik ittifaklar kuruyor.

NATO, AB, DB, IMF ve DTÖ gibi Batı'nın küresel statükosunu simgeleyen kurumlar ve yapılar yerine yeni uluslararası sahnede Rusya ve Çin öncülüğündeki BRICS ve ŞİÖ gibi revizyonist dünyaya ait kuruluşlar daha fazla rağbet görüyor.

Nitekim bu yılın ocak ayında Suudi Arabistan, Mısır, İran, Etiyopya ve BAE, BRICS üyesi oldu.

Dolayısıyla küresel dengelerle Batı'nın stratejik müttefiklerinin pozisyonları köklü şekilde değişiyor.

Çünkü ABD ile simgelenen emperyalist merkez Rusya-Ukrayna, Filistinİsrail ve Çin-Tayvan gibi üç cepheli savaşta büyük zorluklar yaşıyor. Bu da ABD'nin Napolyon ve Hitler'i mahveden iki cepheli savaşlara dair tarihin verdiği uyarıdan hiç ders almadığını gösteriyor.

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Ayrıca ABD'nin en büyük müttefiki konumundakiiçinde. Askeri ve jeopolitik irtifa kaybı yanında merkez sağ partilerin çöküşü, enerji krizi, iklim ekonomisinin tetiklediği sanayisizleşme, hayat pahalılığı, artan refah kaybı, azalan iş gücü havuzu, göçmen meselesi ve düşen doğum oranları gibiboğuşuyor.Denilebilir ki Atlantik'in her iki yakasındaki aktörlerdoğru yürüyor. Eski düzen hızla çözülüyor.bozuluyor.peşindeki Batılı liderlergeçişi daha da hızlandırıyor.Bu yeni dönemin en büyük işaretlerinden biri desonunun gelmesidir.ABD ile imzalanan 50 yıllık anlaşmayla Suudi Arabistan, petrolünü dolarla satmayı kabul etti. Karşılığında ise ABD, Suudi Arabistan'a askeri yardım ve koruma sağlayacaktı.Anlaşmaya göre Riyadyatırmak zorundaydı. Böylece herulus para birimini ABD Doları'na çevirmekzorunda kaldı ve bu da dolarıhaline getirdi.

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Yarım yüzyıl sonradöneminde bitendikkat çekici.Unutmayalım ki BidenSuudi VeliahtPrensdiyerek aşağılamış ve ondangazeteci2018'dekiölümünün hesabını soracağını ilan etmişti.Riyad'ın kararı ABD için tam bir hezimete işaret ediyor. Kuşku yok kidünyanın süper gücü ABD'nin de sonu olacak. Zira bu hamleyol açacaktır.Veliaht Prens, kendisine 'parya' diyen Biden'dan intikamını aldı.Umarız akıbeti ABD'ye karşı petrol kozunu masaya sürdüğü içingibi olmaz.Nitekim bölge medyasında daha şimdidenve yalanlamalar gündeme gelmeye başladı bile. Her açıdanbir döneme giriyoruz.