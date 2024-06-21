Eskiden bütün yollar Roma'ya yani Batı'ya çıkardı. Artık dünyada rotalar da cazibe merkezleri de değişiyor. Yeni dünyada bütün yollar genellikle Pekin'e ve Moskova'ya çıkıyor.
Zira İslam dünyasında Çin'in nüfuzu giderek görünür hale gelirken Rusya da ABD'nin etki sahasındaki Pasifik ve Uzakdoğu Asya'daki kritik aktörlerle Atlantik karşıtı yeni paktlar ve stratejik ittifaklar kuruyor.
NATO, AB, DB, IMF ve DTÖ gibi Batı'nın küresel statükosunu simgeleyen kurumlar ve yapılar yerine yeni uluslararası sahnede Rusya ve Çin öncülüğündeki BRICS ve ŞİÖ gibi revizyonist dünyaya ait kuruluşlar daha fazla rağbet görüyor.
Nitekim bu yılın ocak ayında Suudi Arabistan, Mısır, İran, Etiyopya ve BAE, BRICS üyesi oldu.
Dolayısıyla küresel dengelerle Batı'nın stratejik müttefiklerinin pozisyonları köklü şekilde değişiyor.
Çünkü ABD ile simgelenen emperyalist merkez Rusya-Ukrayna, Filistinİsrail ve Çin-Tayvan gibi üç cepheli savaşta büyük zorluklar yaşıyor. Bu da ABD'nin Napolyon ve Hitler'i mahveden iki cepheli savaşlara dair tarihin verdiği uyarıdan hiç ders almadığını gösteriyor.
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Ayrıca ABD'nin en büyük müttefiki konumundaki Avrupa Birliği (AB) büyük kargaşa
içinde. Askeri ve jeopolitik irtifa kaybı yanında merkez sağ partilerin çöküşü, enerji krizi, iklim ekonomisinin tetiklediği sanayisizleşme, hayat pahalılığı, artan refah kaybı, azalan iş gücü havuzu, göçmen meselesi ve düşen doğum oranları gibi sosyo-ekonomik, kültürel ve demografik sorunlarla
boğuşuyor.
Denilebilir ki Atlantik'in her iki yakasındaki aktörler iç ve dış politikalarında felakete
doğru yürüyor. Eski düzen hızla çözülüyor. Küresel momentum
bozuluyor. Maksimalist hedeflerin
peşindeki Batılı liderler post-Amerikan dönemine
geçişi daha da hızlandırıyor.
Bu yeni dönemin en büyük işaretlerinden biri de petro-dolar sisteminin
sonunun gelmesidir. 8 Haziran 1974'te
ABD ile imzalanan 50 yıllık anlaşmayla Suudi Arabistan, petrolünü dolarla satmayı kabul etti. Karşılığında ise ABD, Suudi Arabistan'a askeri yardım ve koruma sağlayacaktı.
Anlaşmaya göre Riyad fazla petrol gelirlerini de ABD'nin hazine bonolarına
yatırmak zorundaydı. Böylece her
ulus para birimini ABD Doları'na çevirmek
zorunda kaldı ve bu da doları fiilen küresel para birimi
haline getirdi.
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Yarım yüzyıl sonra ABD Başkanı Joe Biden
döneminde biten anlaşmanın yenilenmemesi
dikkat çekici.
Unutmayalım ki Biden 2020'deki seçim kampanyasında
Suudi Veliaht
Prens Muhammed Bin Selman'ı 'parya'
diyerek aşağılamış ve ondan
gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın
2018'deki
ölümünün hesabını soracağını ilan etmişti.
Riyad'ın kararı ABD için tam bir hezimete işaret ediyor. Kuşku yok ki petrodoların çöküşü
dünyanın süper gücü ABD'nin de sonu olacak. Zira bu hamle küresel finans düzeninde büyük kırılmalara
yol açacaktır.
Veliaht Prens, kendisine 'parya' diyen Biden'dan intikamını aldı.
Umarız akıbeti ABD'ye karşı petrol kozunu masaya sürdüğü için 25 Mart 1975'te suikast sonucu öldürülen Kral Faysal bin Abdülaziz El Suud
gibi olmaz.
Nitekim bölge medyasında daha şimdiden Veliaht Prens'e yönelik suikast iddiaları
ve yalanlamalar gündeme gelmeye başladı bile. Her açıdan büyük sürprizlere gebe
bir döneme giriyoruz.