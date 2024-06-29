Ukrayna krizi ile İsrail'in Gazze'de giriştiği barbar soykırımı yorumlayan İngiliz stratejist David W. Wise, ABD'nin İngiltere ve Fransa'ya 1956 Süveyş krizinde yaşattığı aşağılamanın ve hezimetin bir benzerine 70 yıl sonra Gazze ve Ukrayna'da bu kez kendisinin maruz kaldığını söylüyor.

"ABD'nin Süveyş anı" adını verdiği yazıda Wise şu dikkat çekici yorumda bulunmuş: "2022-2023 olayları, 1956-1957'den birer nakarat gibi!"

Gerçekten de 1956'da küresel güç mücadelesini derinden etkileyen iki önemli uluslararası kriz yaşandı. İlki Macaristan'da Sovyetler'in ülkedeki varlık ve nüfuzuna karşı düzenlenen ancak Kızıl Ordu tankları tarafından kanlı şekilde bastırılan isyandı.

Aynı yılın ekim ayında patlak veren ikinci sorun ise Süveyş kriziydi. İsrail, Fransa ve İngiltere ile birlikte millileştirilen Süveyş Kanalı'nın yeniden açılması için Mısır'a saldırı başlattı.

Bu iki krizin küresel güç haritalarında yol açtığı değişimden 68 yıl sonra dünya yine küresel dengeleri sarsan iki uluslararası krizle boğuşuyor.

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İlkigirmesi, ikincisi de Hamassavaşçılarınınsonra İsrail'inGazze'de başlattığısaldırıları.Eskisi gibi yeni krizlerin de başrolünde yine Rusya, ABD ve İsrail var. 1956'da dönemin Mısır 'a saldıran İsrail, Fransa ve İngiltere'yi kınayarak yaptırımla tehdit etti.Kuşku yok ki 1956 krizlerinin dünyada derin bir jeopolitik etkisi oldu.Rusya, Macaristan işgalinden sonra ABD ile anlaştıkları gibitamamladı. Ortadoğu'daki kriz ise Fransa ve İngiltere'nin Süveyş'ten çekilmesiyle sonuçlandı.Kriz, iki ülkenin büyük güç statüsüne ağır darbeler indirdi. Olay aynı zamandakonumunu da etkiledi.Süveyş krizinin hemen ardındanhaline geldi.Şimdi de Avrupa 'daki Ukrayna krizi ile Ortadoğu'daki Gazze krizi tıpkı 68 yıl önceki krizler gibitemellerini sarsıyor.

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Ukrayna savaşında ABD, Rusya karşısında askeri, diplomatik ve ekonomik anlamda etkili olamıyor.Öyle ki Rusya karşıtı yaptırım politikasına ABD'nintam destek veremiyor.Ukrayna ve Gazze'deki küresel reaksiyonlar, ABD'ninzayıflatıyor.ABD'nin Gazze politikasına karşı çıkıpyaUluslararasıAdalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhineaçtığı soykırım davasına müdahil olduya datanıdı.ABD'nin yoğun çabaları sonucu İsrail ile tam diplomatik ilişkiler kurmanın eşiğine gelen, şimdi Filistin Devleti'nin kurulmasını önkoşul olarak öne sürüyor.Şu anki krizler sadece siyasi ve askeri açıdan küresel sarsıntılara neden olmuyor. Dolara dayalıda ağır darbeler alıyor. Son olarak Suudi Arabistan, ABD ile 1974'te imzaladığı elli yıllıkfeshetti.Hâsılı kelam 68 yıl önceki krizlerden sonra devreye girentekrar devrede.süreciyaşanıyor. İsrail'in soykırımcı suç ortağıABD, Fransa ve İngiltere'nin 68 yılönceki kaderini yaşıyor.Buna şaşırmamak lazım. ÇünküBu dünyada yaptığın her kötülüğün elbetoluyor. Sonuçta burası etme bulma dünyası...