2024, dünyanın kader yılı olacak. Ocakta Tayvan ile başlayıp 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine kadar 40 ülkede sandıklar kurulacak. Dünya üzerinde neredeyse 3.5 milyar insan siyasi tercihte bulunacak.

27 Avrupa ülkesinin oy verdiği AP seçimlerinden de gördüğümüz üzere popülizm dalgası ABD'den Türkiye'ye, Hindistan'dan Macaristan'a kadar küresel çapta yükseliş içinde. Ekonomik krizler ile sosyo-kültürel faktörler aşırı sağcı ve solcu popülist dalgayı besliyor. Pejoratif anlamda kullanılan popülizm anlayışı aslında elitist ve toplumla bağlantısı kopan veya zayıflayan siyasi sınıfların baltaladığı demokratik ulusal egemenliği ve ekonomik adaleti yeniden tesis etme iddiası taşır.

Yani halktan kopan yönetici sınıflara karşı halkı ve taleplerini yeniden iktidar yapmayı amaçlayan bir siyasi ideolojidir. Ancak popülizm günümüzde birçok siyasi şarlatanın elinde iktidara ulaşmanın en kolay yoluna dönüştü.

Ekonomik krizlerin pençesindeki kesimlerin en masum taleplerini istismar eden siyasi hokkabazlar din, ırk ve göç gibi konular üzerinden toplumların istikrarını dinamitliyor.

Böylece kaostan istedikleri politik kazancı elde edebiliyorlar. Öyle ki popülizm artık demokrasiye en büyük tehdide dönüşerek İslamofobik ırkçı nefretin özgürleşmesinin meşruiyet aracı haline geldi.

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Bunun en somut delili popülist partilerinkullandığı dil ve sloganlar. Bugünsandıklar kuruluyor. Seçimin favorisi olarak gösterilen aşırı sağ partilerin en çok oy getiren sloganı şu:ABD'deki seçim kampanyasında da durum aynı. Başkan adaylarının 27 Haziran'daki ilk tartışmasınadamga vurdu.81 yaşındakiile 78 yaşındakiırkçı zihniyetleri Gazze'ye gelince deşifre oldu.İsrail'e en iyi kendisinin hizmet edeceğini vurgulayan, Filistin'de kimin daha iyi soykırım yapabileceği konusunda yarışa girdi. Gazzeli katliam mağduru masum bebek, çocuk ve kadın kurbanlarla dünyanın gözü önünde alay ettilerdenilen ırkçı gösteride İsrail'in canlarına, mallarına ve ülkelerine kastettiğiutanmadan aşağıladılar.

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Bu durum sadeceegemen olduğu Avrupa ve ABD'yehas bir durum değil. İslam ülkelerinde deMüslümanların değerlerine küfreden ve aşağılayanpopülist ve ırkçı partiler yükselişte.Örneğin birçok milliyetçi, muhafazakâr ve mütedeyyin seçmenin de oy verdiğison konuşmalarından birinde vatanı, canı ve namusu için savaşanniteledi.Bu çıkışıyla Özel'in Gazze'de soykırım için yarışan Amerikalı iki yaşlı Siyonist siyasiden ne farkı var? Nasıl oluyor da ahlaki ve insani değerleri sadistçe ayaklar altına alanbuluşabiliyor?Bu çirkef tablonun sorumlusu kim? Bu tür siyasileri seçen halk mı? Yoksa ekonomik ve kültürel krizlerin pençesindeki halkı bu tür ırkçı ve popülist adaylara oy vermeye mecbur edenmi? Tabii ki ikincisi...