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Haberler Bercan Tutar Biri Türk ikisi Amerikalı üç ‘Siyonist’in soykırım yarışı
BERCAN TUTAR
30 Haziran 2024, Pazar BERCAN TUTAR

Biri Türk ikisi Amerikalı üç ‘Siyonist’in soykırım yarışı
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2024, dünyanın kader yılı olacak. Ocakta Tayvan ile başlayıp 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine kadar 40 ülkede sandıklar kurulacak. Dünya üzerinde neredeyse 3.5 milyar insan siyasi tercihte bulunacak.
27 Avrupa ülkesinin oy verdiği AP seçimlerinden de gördüğümüz üzere popülizm dalgası ABD'den Türkiye'ye, Hindistan'dan Macaristan'a kadar küresel çapta yükseliş içinde. Ekonomik krizler ile sosyo-kültürel faktörler aşırı sağcı ve solcu popülist dalgayı besliyor. Pejoratif anlamda kullanılan popülizm anlayışı aslında elitist ve toplumla bağlantısı kopan veya zayıflayan siyasi sınıfların baltaladığı demokratik ulusal egemenliği ve ekonomik adaleti yeniden tesis etme iddiası taşır.
Yani halktan kopan yönetici sınıflara karşı halkı ve taleplerini yeniden iktidar yapmayı amaçlayan bir siyasi ideolojidir. Ancak popülizm günümüzde birçok siyasi şarlatanın elinde iktidara ulaşmanın en kolay yoluna dönüştü.
Ekonomik krizlerin pençesindeki kesimlerin en masum taleplerini istismar eden siyasi hokkabazlar din, ırk ve göç gibi konular üzerinden toplumların istikrarını dinamitliyor.
Böylece kaostan istedikleri politik kazancı elde edebiliyorlar. Öyle ki popülizm artık demokrasiye en büyük tehdide dönüşerek İslamofobik ırkçı nefretin özgürleşmesinin meşruiyet aracı haline geldi.

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Bunun en somut delili popülist partilerin seçim kampanyalarında kullandığı dil ve sloganlar. Bugün Fransa'da sandıklar kuruluyor. Seçimin favorisi olarak gösterilen aşırı sağ partilerin en çok oy getiren sloganı şu: "İslam Avrupa'dan defol!"
ABD'deki seçim kampanyasında da durum aynı. Başkan adaylarının 27 Haziran'daki ilk tartışmasına popülist kepazelikler damga vurdu.
81 yaşındaki Joe Biden ile 78 yaşındaki Donald Trump'ın ırkçı zihniyetleri Gazze'ye gelince deşifre oldu.
İsrail'e en iyi kendisinin hizmet edeceğini vurgulayan iki yaşlı Siyonist, Filistin'de kimin daha iyi soykırım yapabileceği konusunda yarışa girdi. Gazzeli katliam mağduru masum bebek, çocuk ve kadın kurbanlarla dünyanın gözü önünde alay ettiler
'Başkanlık tartışması' denilen ırkçı gösteride İsrail'in canlarına, mallarına ve ülkelerine kastettiği mazlum Filistinlileri utanmadan aşağıladılar.

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Bu durum sadece Siyonazi zihniyetin egemen olduğu Avrupa ve ABD'ye has bir durum değil. İslam ülkelerinde de Müslümanların değerlerine küfreden ve aşağılayan popülist ve ırkçı partiler yükselişte.
Örneğin birçok milliyetçi, muhafazakâr ve mütedeyyin seçmenin de oy verdiği CHP lideri Özgür Özel, son konuşmalarından birinde vatanı, canı ve namusu için savaşan 'yetimler ordusu' Hamas mücahitlerini terörist olarak niteledi.
Bu çıkışıyla Özel'in Gazze'de soykırım için yarışan Amerikalı iki yaşlı Siyonist siyasiden ne farkı var? Nasıl oluyor da ahlaki ve insani değerleri sadistçe ayaklar altına alan Amerikalı iki yaşlı soykırımcı Siyonist ile aynı noktada buluşabiliyor?
Bu çirkef tablonun sorumlusu kim? Bu tür siyasileri seçen halk mı? Yoksa ekonomik ve kültürel krizlerin pençesindeki halkı bu tür ırkçı ve popülist adaylara oy vermeye mecbur eden yönetici sınıflardaki siyasi ferasetsizlik mi? Tabii ki ikincisi...

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