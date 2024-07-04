Küresel çaptaki güç değişiminin sarstığı Atlantik dünyasında ABD'den sonra ilk çözülen ülke Fransa oldu. Ukrayna, Gazze ve Tayvan gibi cephelerde askeri açıdan umduğunu bulamayan ABD, yumuşak güç cephesi konumundaki Avrupa'dan da beklemediği darbeler alıyor.

Bunun en somut örneği Almanya ve Fransa gibi ülkelerde NATO'ya, Ukrayna savaşına, AB'ye ve ABD'ye muhalif aşırı sağ partilerin kazandığı başarılar.

Rusya ve Çin liderliğindeki dünyanın Türkiye'nin de katıldığı Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesiyle güç gösterisinde bulunduğu bir dönemde hem İngiltere'de bugün yapılacak seçimlerin hem de Fransa'da aşırı sağın elde ettiği zaferin ne tür jeopolitik sarsıntılara yol açacağı merak ediliyor.

Fakat şunu hemen belirtelim ki yüzeydeki bu siyasi dalgalanmalar beklenen köklü dönüşümü getirmeyecek.

Aslında mevcut Batılı iktidarlarla muhalifleri arasında pek bir fark yok. Bu nedenle birçok Batılı uzmanın da işaret ettiği gibi aşırı sağın zaferi Fransa'da hiçbir şeyi değiştirmeyecektir.

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Çünkügibi ülkeleri de saran, iktidardaki partilerin işlevsizliğindenve krizinden çok daha derin bir mahiyetesahip.Bir bütün olarakhızla çürüyor. Budayerine halkları aşırıcılardanbile medet ummaya zorluyor. HaliyleBatılı ülkelerinher geçen gün daha da aşınıyor.Batı'nın içine düştüğü bu sıkışmışlıktansandıklarla,veya keskin öfke patlamalarıylakurtulması çok zor.elinde tutan küreselci Siyonist çetelerin sömürü sistemi aşılamadan halkların krizlerden kurtulabilmesi öyle kolay görünmüyor.Batı'daarttıkçagelecek kaygısını tetikleyen radikal vekaotik eğilimlerlede o hızla artacaktır.Küreselci siyasilerindiye yaftaladığıkendi vatanlarındadönüşüyor. Paryalaşan halklar da bütün öfkelerinidiye kodladıkları yabancılara yöneltiyor.

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Ancak farklı ülkeleri saran isyan, protesto ve gösterileryol açıphad safhaya ulaştırsa daaynı kalacak.İşte bu yüzden öfkeli halkların iktidara taşıdığı muhaliflerin küreselcilerinkırması pek mümkün değil. Kim gelirse gelsindikte ettiği politikalara boyun eğecek.Fransa'da da aynı akıbetle karşılaşacağız. Dolayısıyla aşırı sağın zaferiile sonuçlanacaktır. Çünküsadece aktörlerin değişmesi hiçbir şeyi değiştir(e)meyecek.'Kral' ölse de yenistatüko yoluna devam edecektir.Zira iktidarda veya muhalefette olsun, halkın iradesinden çoksiyasi sınıflara dayalıve adınabizzat kendisi artık kriz üretiyor.