Küresel çaptaki güç değişiminin sarstığı Atlantik dünyasında ABD'den sonra ilk çözülen ülke Fransa oldu. Ukrayna, Gazze ve Tayvan gibi cephelerde askeri açıdan umduğunu bulamayan ABD, yumuşak güç cephesi konumundaki Avrupa'dan da beklemediği darbeler alıyor.
Bunun en somut örneği Almanya ve Fransa gibi ülkelerde NATO'ya, Ukrayna savaşına, AB'ye ve ABD'ye muhalif aşırı sağ partilerin kazandığı başarılar.
Rusya ve Çin liderliğindeki dünyanın Türkiye'nin de katıldığı Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesiyle güç gösterisinde bulunduğu bir dönemde hem İngiltere'de bugün yapılacak seçimlerin hem de Fransa'da aşırı sağın elde ettiği zaferin ne tür jeopolitik sarsıntılara yol açacağı merak ediliyor.
Fakat şunu hemen belirtelim ki yüzeydeki bu siyasi dalgalanmalar beklenen köklü dönüşümü getirmeyecek.
Aslında mevcut Batılı iktidarlarla muhalifleri arasında pek bir fark yok. Bu nedenle birçok Batılı uzmanın da işaret ettiği gibi aşırı sağın zaferi Fransa'da hiçbir şeyi değiştirmeyecektir.
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Çünkü ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya
gibi ülkeleri de saran Batı'daki kolektif kriz
, iktidardaki partilerin işlevsizliğinden
ve krizinden çok daha derin bir mahiyete
sahip.
Bir bütün olarak Batılı idealler, değerler ve normlar
hızla çürüyor. Bu
da yerleşik düzen
yerine halkları aşırıcılardan
bile medet ummaya zorluyor. Haliyle
Batılı ülkelerin ulusal ve uluslararası meşruiyeti
her geçen gün daha da aşınıyor.
Batı'nın içine düştüğü bu sıkışmışlıktan
sandıklarla, ırkçılık
veya keskin öfke patlamalarıyla
kurtulması çok zor.
Emperyal hegemonyayı
elinde tutan küreselci Siyonist çetelerin sömürü sistemi aşılamadan halkların krizlerden kurtulabilmesi öyle kolay görünmüyor.
Batı'da işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk ve göçmenlerin sayısı
arttıkça
gelecek kaygısını tetikleyen radikal ve
kaotik eğilimlerle siyasi lümpenleşme
de o hızla artacaktır.
Küreselci siyasilerin 'yerel halk'
diye yaftaladığı modern bireyler
kendi vatanlarında paryalara
dönüşüyor. Paryalaşan halklar da bütün öfkelerini 'barbarlar'
diye kodladıkları yabancılara yöneltiyor.
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Ancak farklı ülkeleri saran isyan, protesto ve gösteriler iç kaosa
yol açıp kutuplaşmayı
had safhaya ulaştırsa da genel gidişat
aynı kalacak.
İşte bu yüzden öfkeli halkların iktidara taşıdığı muhaliflerin küreselcilerin vesayet zincirini
kırması pek mümkün değil. Kim gelirse gelsin küreselci merkezin
dikte ettiği politikalara boyun eğecek.
Fransa'da da aynı akıbetle karşılaşacağız. Dolayısıyla aşırı sağın zaferi "Makronizm öldü! Yaşasın yeni Makronizm!"
ile sonuçlanacaktır. Çünkü sistem değişmeden
sadece aktörlerin değişmesi hiçbir şeyi değiştir(e)meyecek.
'Kral' ölse de yeni 'piyon krallarla'
statüko yoluna devam edecektir.
Zira iktidarda veya muhalefette olsun, halkın iradesinden çok uluslararası lobilerin pençesindeki
siyasi sınıflara dayalı seçim oyununun
ve adına 'demokrasi' denilen aldatmacanın
bizzat kendisi artık kriz üretiyor.