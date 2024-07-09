Batı'nın iç ve dış krizleri derinleşirken Asya-Pasifik, Orta Asya ile Ortadoğu'dan oluşan ve genel olarak Küresel Güney diye nitelenen Batı dışı dünya ise iç ve dış sorunlarını ezber bozan uzlaşı, ittifak ve reform hamleleriyle çözerek her geçen gün daha da bütünleşiyor.
Ukrayna ve Gazze'de hezimete uğrayan Batı yakın zamandaki sandık sonuçlarından da görüldüğü üzere içeriden de parçalanıyor. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ekonomik darboğazın pençesindeki seçmenler aşırı sağa yönelerek ABD hegemonyasına ve küreselci çevrelerin dayattığı yeşil ve cinsiyetçi neo-liberal anarşizme başkaldırdı. Bu isyan dalgası Fransa ve İngiltere'deki seçim sonuçları ile ABD'deki seçim kampanyasında daha net görülüyor. Fransa'da aşırı sağ 7 Temmuz'daki seçimlerin ikinci ayağında sol ve liberal ittifakın saltanatına son verdi.
İngiltere'de de İşçi Partisi ve Muhafazakâr Parti'den oluşan iki partili sistem ağır darbe aldı. İşçi Partisi'nin zaferi öne çıkarılarak insanların sistematik çöküşü görmesi perdeleniyor. İşçi Partisi 4 Temmuz'daki seçimde oyların yüzde 34'ünü, Muhafazakâr Parti ise yüzde 24'ünü aldı. Toplamları yüzde 58'de kaldı. Oysa 2019'daki seçimde iki partinin toplam oyu yüzde 75,8 iken 2017'de ise yüzde 82,4'tü. Müesses nizamdaki erime net. Peki, yerine kim geliyor? Ekonomik adalet yanlısı ve AB karşıtı aşırı sağcı Reform Partisi yüzde 14 oy aldı. Liberal Demokrat Parti ise yüzde 12. İngilizler bu sonuçlarla küreselcilerin dayattığı yeşil histeri ve trans çılgınlığını savunan siyasi merkezi tektonik darbelerle sarstı.
***ABD siyasetindeki savrulmanın en net göstergesi Joe Biden ile Donald Trump ikilisine mahkûm edilen Amerikan halkındaki isyan ile iktidarda bulunan Demokrat Parti'deki iç savaş. Özellikle Demokratlardaki oligarşik küreselci elitlerin temsil ettiği Rooseveltçi Yeni Düzencilerle Amerika Demokratik Sosyalistleri'nin (DSA) temsil ettiği gruplar arsındaki ittifak Gazze soykırımı, ekonomik kriz ve iklim fanatizmi nedeniyle çatışmaya dönüştü. Liberal değerleri açıkça reddeden DSA'ya artık Trump'a desteklerini açıklayan kimi Wall Street ve Silikon Vadisi seçkinleri de katılıyor.
***Batı iç ve dış darbelerle sarsılırken Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'ne (ASPI) göre savunma, kuantum teknolojisi, uzay, robot bilimi, enerji, çevre, biyoteknoloji ve yapay zekâ gibi 44 yüksek teknoloji alanından 37'sinde Çin'in küresel liderliği devam ediyor.