Batı'nın iç ve dış krizleri derinleşirken Asya-Pasifik, Orta Asya ile Ortadoğu'dan oluşan ve genel olarak Küresel Güney diye nitelenen Batı dışı dünya ise iç ve dış sorunlarını ezber bozan uzlaşı, ittifak ve reform hamleleriyle çözerek her geçen gün daha da bütünleşiyor.

Ukrayna ve Gazze'de hezimete uğrayan Batı yakın zamandaki sandık sonuçlarından da görüldüğü üzere içeriden de parçalanıyor. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ekonomik darboğazın pençesindeki seçmenler aşırı sağa yönelerek ABD hegemonyasına ve küreselci çevrelerin dayattığı yeşil ve cinsiyetçi neo-liberal anarşizme başkaldırdı. Bu isyan dalgası Fransa ve İngiltere'deki seçim sonuçları ile ABD'deki seçim kampanyasında daha net görülüyor. Fransa'da aşırı sağ 7 Temmuz'daki seçimlerin ikinci ayağında sol ve liberal ittifakın saltanatına son verdi.

İngiltere'de de İşçi Partisi ve Muhafazakâr Parti'den oluşan iki partili sistem ağır darbe aldı. İşçi Partisi'nin zaferi öne çıkarılarak insanların sistematik çöküşü görmesi perdeleniyor. İşçi Partisi 4 Temmuz'daki seçimde oyların yüzde 34'ünü, Muhafazakâr Parti ise yüzde 24'ünü aldı. Toplamları yüzde 58'de kaldı. Oysa 2019'daki seçimde iki partinin toplam oyu yüzde 75,8 iken 2017'de ise yüzde 82,4'tü. Müesses nizamdaki erime net. Peki, yerine kim geliyor? Ekonomik adalet yanlısı ve AB karşıtı aşırı sağcı Reform Partisi yüzde 14 oy aldı. Liberal Demokrat Parti ise yüzde 12. İngilizler bu sonuçlarla küreselcilerin dayattığı yeşil histeri ve trans çılgınlığını savunan siyasi merkezi tektonik darbelerle sarstı.

***

ABD siyasetindeki savrulmanın en net göstergesiileikilisine mahkûm edilen Amerikan halkındaki isyan ile iktidarda bulunan. Özellikle Demokratlardakitemsil ettiğitemsil ettiği gruplar arsındaki ittifaknedeniyle çatışmaya dönüştü. Liberal değerleri açıkça reddedenartık Trump'a desteklerini açıklayan kimide katılıyor.DSA deyip geçmeyelim. DSA aktivistleri, Yahudi lobisinin bütün karalamalarına rağmenkarşı bir zafer olarak selamlamış bir siyasi duruşa sahip. Gazze'ye destek veren kampüs eylemlerinin lokomotifi konumundaki Amerikan sosyalistleri, akıl almaz soykırım ve yıkıma rağmenve destekçisi Biden yönetiminin stratejik açıdan hezimet yaşadığını savunuyor. Haklılar çünkü Hamas'ın direnişiyle birlikte İsrail ordusununAyrıca Hamas'ın taarruzuyla ABD'nin 1970'lerden bu yana İsrail ve Suudi Arabistan'a dayanande çöktü.askıya alıp ABD ile imzaladıklarıçekilerek doların hegemonyasına ağır darbe indirdi.

***

Batı iç ve dış darbelerle sarsılırken(ASPI) göre savunma, kuantum teknolojisi, uzay, robot bilimi, enerji, çevre, biyoteknoloji ve yapay zekâ gibidevam ediyor.küresel teveccüh artarkenOrta Asya'da dengeleri yeniden kuruyor.Batı kampı yerineDoğu'ya yöneliyor.açılımlarıyla İran ulusalTürkiye ise bölgesel barış ile istikrarlarınayönelik tarihi adımlar atıyor.Böyle bir süreçte NATO'nun 75'inci kuruluş yıldönümü için ABD'ye gidenÇünkü Batı'da Putin ile birlikte en çok rağbet gören iki devlet adamından biri. Dolayısıylaemperyal merkezdeki liderlerin yükselen yeni dünyanın en kritikSayın Erdoğan'ın uyarılarını can kulağı ile dinlemelerinde fayda var. ÇünküAtlantik'in tek kurtuluş reçetesi Başkan Erdoğan'ın onlara çizdiğiAksi halde çöküşleri daha da hızlanacaktır.