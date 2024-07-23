Batı dünyasında son dönemlerde şahitlik ettiğimiz hemen her olay, sistematik düzeydeki hegemonik çözülüşün birer belgesi niteliğinde. Bunun son örneği ABD'deki gelişmeler. Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminden sonra gözler bu kez raf ömrünü çoktan doldurmuş 'soykırımcı Joe'ya çevrilmişti.

Demokrat Parti'deki küreselci Siyonist elitler, Trump'ın suikast piyangosu ile seçimin favorisi haline geldiğini gördü. Zira Amerikan halkının vurulduktan sonra ayağa kalkıp meydan okuyan Trump varken yürümekte, konuşmakta ve hatta ayakta durmakta zorlanan Biden'a asla teveccüh etmeyeceği çok açıktı. Nitekim baskılara boyun eğen Biden, yerine yardımcısı Hint kökenli Kamala Harris'i işaret ederek çekildi.

Gerçi Trump da pek genç değil. Pes eden rakibinden sadece üç yaş küçük. Haliyle Trump seçilse de ABD için vaziyet hiç de parlak olmayacak.

Zira Amerikalı analist David Goldman'ın da vurguladığı üzere "Batı aynaya sert bir şekilde bakmalı. Utanç verici bir şekilde yaşlanan sadece zavallı Biden değil. Dünyanın zengin ulusları yaşlanıyor ve bunun sonuçları bir Batılı liderin aşağılanmasından çok daha acı verici olacak. Çünkü bunaklıkla tanıştık ve artık o biziz..."

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Tıpkı Biden kampanyasının parça parça çökmesi gibi Batı'nın dünyaya empoze ettiğida parça parça çözülüyor. Batı dünyası için her şey yokuş aşağı gidiyor. Küresel statükoyu sürdürme çabaları sonuçsuz kalıyor.Bunun en somut göstergelerinden biri Washington 'daki 9-11 Temmuz tarihleri arasındaki NATO zirvesinin açılış günü olangitmesiydi.başbakan ve Hint kökenli Kamala Harris 'i de başkan yardımcısı yapıp Asya- Pasifik Komutanlığı'nın adını daçeviren İngiltere ve ABD'nin elde etmeyi planladığı bütün stratejik kazanımları, bir hamle ile boşa çıkardı.böylece akamete uğradı.Bu emperyal hinliklere Modi, Moskova 'da şu tarihi yanıtı verdi: "açıkça ortaya koyarak bir denge kurmak için çok çabalamak zorunda kaldık..."Tercihlerinden dolayı Batı'nın her tür baskısına maruz kaldıklarını diplomatik bir dille gayet güzel ifade etmiş. Görüldüğü üzere

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Çünkü soykırımcı ve kural tanımaz Batısürecinde. Bunu herkes tecrübe ediyor. Nitekim ABD ve AB'ningören zengin Körfez yatırımcıları, servetlerinin güvenliği konusunda endişeleniyor., Batı'nın finansal mimarisine şimdiden ağır darbeler indirmeye başladı.BM'nin en üst düzey mahkemesiFilistin için aldığı son kararda da görüldüğü üzere soykırımcıHâsılı kelam bakmayın siz çaresiz göçmenlerin Batı'ya akın etmesine... Aslındasöz konusu. Dünya, Batı'nınGazze'de yakından gördü. Bu nedenle Türkiye gibi onlarca ülke, küresel düzenin yeniden kurulmasını veya en azından yeniden dengelenmesini istiyor. ÇünküBu daülkelerinyol açacaktır. Küresel gidişat bunu gösteriyor.