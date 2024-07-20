Batı'nın dünyayı maruz bıraktığı küresel krizlere dijital kaos da eklendi. Çin ve Rusya gibi kendi yerli ve milli yazılım sistemlerini kuran ve kullanan ülkeler dışında ABD'nin dijital teknolojisinin bağımlısı haline gelen dünyadaki milyarlarca insan Microsoft firmasındaki teknik bir aksaklık nedeniyle adeta kıyameti yaşadı.

Bankacılıktan sağlığa, güvenlikten eğitime, ulaşımdan enerjiye, turizmden spora, sanattan borsaya, sivil projelerden resmi işlemlere kadar birçok sektör hizmet dışı kaldı. Sanal dünyadaki bir teknik arıza gerçek dünyayı felç etti. Bazı alanlarda gündelik hayat tamamen durdu.

Yolcular havaalanlarında ve cehckin kontuarlarında mahsur kaldı, uçuşlar yapılamadı, ameliyatlar ve doktor randevuları iptal edildi, eczanelerden ilaç alınamadı, seyahat planları değişti, marketlerde alışverişler durdu, TV yayınları kesildi, limanlardan konteyner yüklemesi aksadı, kredi kartları çalışmadı...

Dünya genelinde farklı ülkelerde milyarlarca insanın hayatını altüst eden yığınla sorun yaşandı.

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Bir bakımayol açtığıinsanlaraolduğunu ve hiçbirhatırlattı.Çünkü dijital kaosun yol açtığı bu tablo bize teknolojide güçlü olan aktörlerin ayakta kaldığını,küresel çapta açıkça gösterdi.Haliyle kritik önemdeki altyapıların ve kurumların stratejik bir akılla yeniden elden geçirilmesine acil ihtiyaç var.Bu kriz,ve gündelik yaşam için kritik önemdeki kurumlardaönlemek içinelzem olduğuna işaret ediyor.Bu nedenle özelliklegibiülkemizin bekasını ilgilendiren kurumlardasistemik arızalara ve teknolojik sabotajlaradayanıklı ssahip olmalıyız.

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Microsoft'a hizmet veren birkaynaklanan hata hakkındagerek yok.böyle.Ancak bu teknik sorunun yol açtığı sosyal, ekonomik, siyasi, askeri, ticari, mali, kültürel, gündelik, psikolojik ve jeopolitik devasa problemleri kimse görmezden gelemez artık.Nitekim bu teknik kriz, etkilediği saçısındanbenzeri görülmemiş biryol açtı. Bundan dolayı bu türkrizlerZira güvenlik konusundakibile kendilerinikrizden koruyamadığını gördük.Dünya adeta durma noktasına geldi.yakından tecrübe ettik. Bu tür krizler dünyayıiten birer tektonik kırılmadır.Dolayısıylaacilenhayata geçirmeliyiz. Yoksa Google'unköleleri olmaktan kurtulamayız.