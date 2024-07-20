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Haberler Bercan Tutar ‘Google çiftliğindeki kölelerin trajedisi’
BERCAN TUTAR
20 Temmuz 2024, Cumartesi BERCAN TUTAR

‘Google çiftliğindeki kölelerin trajedisi’
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Batı'nın dünyayı maruz bıraktığı küresel krizlere dijital kaos da eklendi. Çin ve Rusya gibi kendi yerli ve milli yazılım sistemlerini kuran ve kullanan ülkeler dışında ABD'nin dijital teknolojisinin bağımlısı haline gelen dünyadaki milyarlarca insan Microsoft firmasındaki teknik bir aksaklık nedeniyle adeta kıyameti yaşadı.
Bankacılıktan sağlığa, güvenlikten eğitime, ulaşımdan enerjiye, turizmden spora, sanattan borsaya, sivil projelerden resmi işlemlere kadar birçok sektör hizmet dışı kaldı. Sanal dünyadaki bir teknik arıza gerçek dünyayı felç etti. Bazı alanlarda gündelik hayat tamamen durdu.
Yolcular havaalanlarında ve cehckin kontuarlarında mahsur kaldı, uçuşlar yapılamadı, ameliyatlar ve doktor randevuları iptal edildi, eczanelerden ilaç alınamadı, seyahat planları değişti, marketlerde alışverişler durdu, TV yayınları kesildi, limanlardan konteyner yüklemesi aksadı, kredi kartları çalışmadı...
Dünya genelinde farklı ülkelerde milyarlarca insanın hayatını altüst eden yığınla sorun yaşandı.

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Bir bakıma 'dijital diktatörlük rejimi'nin yol açtığı teknik kıyamet insanlara Google çiftliklerindeki birer köle olduğunu ve hiçbir inisiyatiflerinin bulunmadığını hatırlattı.
Çünkü dijital kaosun yol açtığı bu tablo bize teknolojide güçlü olan aktörlerin ayakta kaldığını, zayıfların ise çöken sistemin altında kaldığını küresel çapta açıkça gösterdi.
Haliyle kritik önemdeki altyapıların ve kurumların stratejik bir akılla yeniden elden geçirilmesine acil ihtiyaç var.
Bu kriz, stratejik sektörlerde ve gündelik yaşam için kritik önemdeki kurumlarda olası felaketleri önlemek için yerli ve milli yazılımların elzem olduğuna işaret ediyor.
Bu nedenle özellikle savunma sanayii, kritik milli varlıklar, istihbarat, bankacılık, tıp ve ulaşım gibi ülkemizin bekasını ilgilendiren kurumlarda sistemik arızalara ve teknolojik sabotajlara dayanıklı sağlam bir ulusal altyapı donanımına sahip olmalıyız.

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Microsoft'a hizmet veren bir sunucu tedarikçisinden kaynaklanan hata hakkında fazla spekülasyona gerek yok. Krizin teknik teşhisi böyle.
Ancak bu teknik sorunun yol açtığı sosyal, ekonomik, siyasi, askeri, ticari, mali, kültürel, gündelik, psikolojik ve jeopolitik devasa problemleri kimse görmezden gelemez artık.
Nitekim bu teknik kriz, etkilediği sistemlerin kapsamı ve ölçeği açısından benzeri görülmemiş bir küresel soruna yol açtı. Bundan dolayı bu tür krizler ezber bozan krizlerdir.
Zira güvenlik konusundaki en büyük teknoloji devlerinin bile kendilerini krizden koruyamadığını gördük.
Dünya adeta durma noktasına geldi. Batılı teknolojiye bağımlı olmanın karanlık yüzünü yakından tecrübe ettik. Bu tür krizler dünyayı teknolojik açıdan da çok kutupluluğa iten birer tektonik kırılmadır.
Dolayısıyla yeni, yerli ve özgür bir teknoloji ile bu teknolojinin yönetimine dair stratejik anlayışımızı acilen hayata geçirmeliyiz. Yoksa Google'un köleleri olmaktan kurtulamayız.

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