Batı'nın dünyayı maruz bıraktığı küresel krizlere dijital kaos da eklendi. Çin ve Rusya gibi kendi yerli ve milli yazılım sistemlerini kuran ve kullanan ülkeler dışında ABD'nin dijital teknolojisinin bağımlısı haline gelen dünyadaki milyarlarca insan Microsoft firmasındaki teknik bir aksaklık nedeniyle adeta kıyameti yaşadı.
Bankacılıktan sağlığa, güvenlikten eğitime, ulaşımdan enerjiye, turizmden spora, sanattan borsaya, sivil projelerden resmi işlemlere kadar birçok sektör hizmet dışı kaldı. Sanal dünyadaki bir teknik arıza gerçek dünyayı felç etti. Bazı alanlarda gündelik hayat tamamen durdu.
Yolcular havaalanlarında ve cehckin kontuarlarında mahsur kaldı, uçuşlar yapılamadı, ameliyatlar ve doktor randevuları iptal edildi, eczanelerden ilaç alınamadı, seyahat planları değişti, marketlerde alışverişler durdu, TV yayınları kesildi, limanlardan konteyner yüklemesi aksadı, kredi kartları çalışmadı...
Dünya genelinde farklı ülkelerde milyarlarca insanın hayatını altüst eden yığınla sorun yaşandı.
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Bir bakıma 'dijital diktatörlük rejimi'nin
yol açtığı teknik kıyamet
insanlara Google çiftliklerindeki birer köle
olduğunu ve hiçbir inisiyatiflerinin bulunmadığını
hatırlattı.
Çünkü dijital kaosun yol açtığı bu tablo bize teknolojide güçlü olan aktörlerin ayakta kaldığını, zayıfların ise çöken sistemin altında kaldığını
küresel çapta açıkça gösterdi.
Haliyle kritik önemdeki altyapıların ve kurumların stratejik bir akılla yeniden elden geçirilmesine acil ihtiyaç var.
Bu kriz, stratejik sektörlerde
ve gündelik yaşam için kritik önemdeki kurumlarda olası felaketleri
önlemek için yerli ve milli yazılımların
elzem olduğuna işaret ediyor.
Bu nedenle özellikle savunma sanayii, kritik milli varlıklar, istihbarat, bankacılık, tıp ve ulaşım
gibi
ülkemizin bekasını ilgilendiren kurumlarda
sistemik arızalara ve teknolojik sabotajlara
dayanıklı sağlam bir ulusal altyapı donanımına
sahip olmalıyız.
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Microsoft'a hizmet veren bir sunucu tedarikçisinden
kaynaklanan hata hakkında fazla spekülasyona
gerek yok. Krizin teknik teşhisi
böyle.
Ancak bu teknik sorunun yol açtığı sosyal, ekonomik, siyasi, askeri, ticari, mali, kültürel, gündelik, psikolojik ve jeopolitik devasa problemleri kimse görmezden gelemez artık.
Nitekim bu teknik kriz, etkilediği sistemlerin kapsamı ve ölçeği
açısından
benzeri görülmemiş bir küresel soruna
yol açtı. Bundan dolayı bu tür
krizler ezber bozan krizlerdir
.
Zira güvenlik konusundaki en büyük teknoloji devlerinin
bile kendilerini
krizden koruyamadığını gördük.
Dünya adeta durma noktasına geldi. Batılı teknolojiye bağımlı olmanın karanlık yüzünü
yakından tecrübe ettik. Bu tür krizler dünyayı teknolojik açıdan da çok kutupluluğa
iten birer tektonik kırılmadır.
Dolayısıyla yeni, yerli ve özgür bir teknoloji ile bu teknolojinin yönetimine dair stratejik anlayışımızı
acilen
hayata geçirmeliyiz. Yoksa Google'un
köleleri olmaktan kurtulamayız.