ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin adaylarından Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'daki suikast girişimi ulusal ve küresel dengeleri kökünden değiştireceğe benziyor. Her şey değişebilir ancak küreselci Siyonist lobinin ABD'ye dayattığı soykırımcı İsrail politikasının çok da farklılaşacağını sanmıyorum.
Zira Trump'ın İsrail yanlısı fanatik tutumunu 2016-2020 yılları arasındaki başkanlık döneminden gayet iyi biliyoruz. Bugün Siyonist rejimin Gazze'de yürüttüğü soykırım saldırılarının tohumları bu dönemde atılmıştı.
Bu bağlamda seçilmesine artık kesin gözüyle bakılan Trump'ın ikinci döneminde İsrail'in soykırım ve ilhak politikası daha da derinleşecektir. Çünkü Trump'ın ilk döneminde ABD, Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması, Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı sayılması, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi, Batı Şeria'daki sömürgeci yerleşim stratejisinin had safhaya ulaşması, hatta Ürdün ve Mısır'dan toprak talepleriyle Gazze'nin yok edilip tamamen ilhak edilmesi gibi bütün kirli planların uygulanmasında Siyonist rejime açık çek vermişti.
***İktidara yürüyen Trump'ın İsrail siyasetinin aynen devam edeceğinin en büyük kanıtı ise kendine yardımcı olarak seçtiği isim. Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance, Siyonist İsrail'i ve barbar politikalarını koşulsuz destekleyen biri.
***Ancak Vance'ın savaş karşıtlığı İsrail'e kadar. Çünkü 39 yaşındaki senatörün ABD dış politikasına yönelik eleştirileri Beyaz Saray'ın soykırımcı İsrail'e verdiği desteği sorgulamayı içermiyor. Vance nisan ayında CNN'e verdiği bir röportajda, İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdi. "İsrailliler bizim müttefikimiz, bu savaşı istedikleri gibi yürütsünler" dedi.