ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin adaylarından Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'daki suikast girişimi ulusal ve küresel dengeleri kökünden değiştireceğe benziyor. Her şey değişebilir ancak küreselci Siyonist lobinin ABD'ye dayattığı soykırımcı İsrail politikasının çok da farklılaşacağını sanmıyorum.

Zira Trump'ın İsrail yanlısı fanatik tutumunu 2016-2020 yılları arasındaki başkanlık döneminden gayet iyi biliyoruz. Bugün Siyonist rejimin Gazze'de yürüttüğü soykırım saldırılarının tohumları bu dönemde atılmıştı.

Bu bağlamda seçilmesine artık kesin gözüyle bakılan Trump'ın ikinci döneminde İsrail'in soykırım ve ilhak politikası daha da derinleşecektir. Çünkü Trump'ın ilk döneminde ABD, Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması, Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı sayılması, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi, Batı Şeria'daki sömürgeci yerleşim stratejisinin had safhaya ulaşması, hatta Ürdün ve Mısır'dan toprak talepleriyle Gazze'nin yok edilip tamamen ilhak edilmesi gibi bütün kirli planların uygulanmasında Siyonist rejime açık çek vermişti.

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İktidara yürüyen Trump'ın İsrail siyasetinin aynen devam edeceğinin en büyük kanıtı ise kendine yardımcı olarak seçtiği isim., Siyonist İsrail'i ve barbar politikalarını koşulsuz destekleyen biri.politikasının ateşli savunucularından olan, 2003 yılındakiçıkmasıyla biliniyor.Quincy Enstitüsü'nde mayıs ayındaki konuşmasında, "Ukrayna'da fiilen hiç bitmeyen bir savaşı finanse etmeye devam etmenin Amerika'nın çıkarına olduğunu düşünmüyorum" demişti.Nisan ayı sonunda Ukrayna'yaonaylanmasının ardından da Vance, Senatokürsüsünden Irak'taki askerlik deneyiminedayanarak meslektaşlarını şöyle azarlamıştı:"Ülkeme şerefli bir şekilde hizmet ettimve Irak'a gittiğimde bana yalan söylendiğinigördüm."Aynı konuşmada Vanceda ABD işgaline bağlamıştı.

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Ancak. Çünkü 39 yaşındaki senatörünABD dış politikasına yönelik eleştirileriVance nisan ayında CNN'e verdiği birröportajda, İsrail'in Gazze'deki soykırımınadestek verdi.dedi.Görüldüğü üzere Trump ile aynı frekansta konuşan biri. Trump ve Vance'ın yöneteceğiSoykırımcı Biden'ın gidip yerine Trump'ın gelmesi Filistin ve İslam dünyası için pek bir anlam ifade etmiyor.Sömürü, işgal, katliam, etnik temizlik ve soykırım stratejileri kaldığı yerden devam edecek.Bu da Trump'a yönelik suikast girişiminin getireceği zaferin kaymağını ABD halkından çok yineyiyeceğini gösteriyor.