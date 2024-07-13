Dünya üzerindeki çoğu ülkede genel bir trende dönüşen sosyo-ekonomik, ahlaki, demografik, kültürel, etnik, mezhebi ve jeopolitik krizlerin temeli aslında siyasetteki çürümeye ve siyasi sınıflardaki erdem kaybına dayanıyor. Bir bakıma ailenin ölümü, sanattaki işlevsizlik, değerlerin ucuzlaşması, nihilizmin popülerleşmesi ve vicdan erozyonunun nedeni insani faziletleri merkeze alan düşünce, fikir ve inanç yerine politikaya çıkar gruplarının ve paralı lümpenlerin yön vermesidir.

Bu da hak ve özgürlüklere endeksli siyasetin çöküşüne yol açıyor. Bunun yerine popülist siyaset öne çıkıyor. Haliyle siyasetteki inanç, fikir ve ideolojilerin ölümü artan politik kutuplaşmalarla tezat oluşturuyor görünebilir.

Ancak günümüzdeki kutuplaşmanın siyasi saiklerden kaynaklanmadığını bilmek lazım. Derinleşen tarafgirliklerin kaynağında ya kişisel ya da belli bir aşiret, cemaat veya azınlığın çıkarları var. Bu da siyaseti bir erdemliler hareketinden çıkarıp onu ister istemez performatif bir gösteriye, PR çalışmasına ve Makyavelist yarışa dönüştürüyor.

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Eskiden oy isteyenler de oy verenler de belli bir ilke ve inanç sistemine sahipti. Zenginler ve fakirler, halk ya da elitler ayırımından ziyadeprensibi belirleyiciydi.Artık siyaseti ne ilkeli bir felsefi düşünceye sahip politikacılar ne de ülkesinin yararını düşünen gruplar belirliyor. Enformasyon tekelini elinde bulunduran paralı lobiler, sandık sonuçlarını tayin edebiliyor. Yani siyasette hedef artıkbütün çabadayanıyor.Anayasal haklar, özgürlükler, fırsat eşitliği ve hukukun üstünlüğünden daha çok belli çıkar grupları, cemaat, azınlık ve toplulukların taleplerini merkeze alan birBu oryantalizm, hakikati ve adaleti önceleyen mücadeleleri birerdönüştürürken 'ile 'i amaç edinen siyaseti ise küresel çapta mutantlaştırıyor.

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Doğu ya da Batı, gelişmiş ya da az gelişmiş fark etmiyor. Dünya genelinde bu yılonlarca farklı ülkedeki seçimlerde hep aynı sosyo-kültürel tabloyu görüyoruz. Yıl sonuna kadar onlarca ülkede daha seçim yapılacak. Küresel çaptaki5 Kasım'dakisona erecek.ABD'de daha şimdiden bahisler açıldı...Paraya hükmeden lobiler; başta medya olmak üzere akademi, etki grupları, aktivistler, danışmanlar ve uzmanlardan oluşan ordularla ilkardından da hem siyaseti hem siyasetçileri hem deedebiliyor.Halk ise sahip olduğuile hâlâ belirleyici olduğuna inanıyor. Oysa bu bir demokrasi aldatmacası ve'Demokrasi' denilen halk yönetimi yerini çoktandırbırakmış durumda. Çünkü çoğu ülkenin kaderini artık '