ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin başarılı olmaması, had safhadaki kutuplaşmanın pençesindeki siyasi atmosfere işaret eden çoğu analist tarafından "Tanrı Amerika'yı olası bir iç savaştan korudu" yorumlarına yol açtı.

Ancak ben aynı kanıda değilim. Çünkü jeo-politika ile teo-politika sorun yokken iki âşık gibi el ele yürür. Fakat tökezlemeler başladı mı ektiğiniz rüzgârlar size fırtına olarak geri döner. Haliyle iç ve dış siyasetini bu kaotik dengeye göre kuranların saltanatları artık sallanıyor. Irak, Afganistan, Libya, Yemen, Mısır, Lübnan, Suriye, Gazze ve Ukrayna başta olmak üzere dünyayı adeta anarşi ve ölümün yurdu haline getiren ABD'nin küreselci şahinleri için yolun sonu görünüyor. Zira dünyayı ateşe verdikleri yangın kendi evlerine de sıçradı.

Şimdiye kadar onlarca ülke ABD'ye hükmeden küreselci Siyonist çetelerin işgal, iç savaş, soykırım, darbe veya ekonomik kriz kılığına bürünen suikastlarının kurbanı oldu. Ama artık küresel kaos döngüsü kırılıyor. Emperyal statüko içeriden ve dışarıdan sıkışmış durumda.

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'Terör ile savaş stratejisi' fiyaskoyla sonuçlanan ABD, George W. Bush'tan bu yana farklı aktörler ve taktiklerle bu çıkmazdan kurtulmanın mücadelesini veriyor.

2008-2016 arasında kamuoyu desteği dibe vurmuş olan 'küreselci Siyonist savaş lobisi' post-modern kahraman diye lanse edilen Barack Obama ile ağır hasar alan imajlarını restore etmeye çalıştı. Amaçları aynı kaldı sadece retoriklerini ve rotalarını değiştirdiler. Ortadoğu yerine Çin, Rusya ve Türkiye'yi hedef alan stratejiyi benimsediler. Tutmadı.

'Güvercin Obama' tarihe 'en çok savaş açan ABD başkanı' olarak geçti. Gerçekten de Obama döneminde Irak ve Afganistan'a ek olarak Libya, Suriye, Mısır, Yemen, Tunus, Lübnan işgal ve iş savaşlara maruz kaldı. Türkiye'ye karşı da darbe girişiminde bulunuldu.

2016'da Obama'nın yerine Donald Trump oturdu. Trump'ın gelişi Amerikan halkının müesses nizama isyanıydı. Ancak Trump da küreselci lobinin talimatlarını uygulamak zorunda kaldı.

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Zira Trump'a küreselci çetelerin fiyaskoyla sonuçlanan Rusya ve Türkiye karşıtı siyasetini restore etme ve Çin ile olan savaşı ise devam ettirme görevi verilmişti.

Ancak Trump, Çin'e yönelik ekonomik savaşta başarılı olamadı. Ya da olmasına izin verilmedi. İran ile nükleer anlaşmayı bozan Trump, İsrail'in bütün aşırı taleplerini kabul ederek bugün Gazze'de maruz kalınan soykırımın tohumlarını ekti. Yerine 2016'da Joe Biden 'atandı.' O da Türkiye ve Çin'i kenarda tutup bütün gücünü yeniden Rusya'ya çevirdi. Siyonist İsrail devletinin Gazze'deki soykırımına her tür desteği verdi.

Ancak Biden'ın bütün politikaları ters tepti. Afganistan hezimetinden sonra Ukrayna ve Gazze'de batağa saplandı.

Buna içeride halkın refahını baltalayan ekonomik kriz de eklenince Trump yeniden bir kurtuluş umuduna dönüştü. Hukuksal yollarla linç edilemeyen Trump, son olarak suikastla ortadan kaldırılmak istendi.

Hâsılı kelam soykırımcı ve savaş yanlısı kovboylar tıkanmış durumda. Siyaset üretemedikleri için yine tek yol olan silaha sarıldılar. Fakat bu kez baltayı taşa vurdular. Çünkü müesses nizama isyanı simgeleyen Trump'a sıkılan kurşunlar kim ne derse desin Amerikan halkının iradesine sıkılmıştır. Amerikan kamuoyu bunu böyle not etti. Mesaj alındı. Trump seçildikten sonra ABD'de ve dolayısıyla dünyada çok şey değişecek.