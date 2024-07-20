Video Haber Bercan Tutar | ‘Google çiftliğindeki kölelerin trajedisi’
Bercan Tutar | ‘Google çiftliğindeki kölelerin trajedisi’

Bercan Tutar | ‘Google çiftliğindeki kölelerin trajedisi’

20.07.2024 | 16:14

Bercan Tutar'ın 20.07.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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