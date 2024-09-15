Güç haritalarına baktığımızda Ortadoğu ve Körfez bölgesinin bir hegemondan yoksun olduğunu görüyoruz. Dış müdahalelerden, kriz ve iç savaşlardan geçilmiyor bölge. Ortadoğu şimdi de Gazze'deki soykırım saldırılarını bölgesel savaşa dönüştürmek isteyen siyonist rejim ile destekçisi ABD'nin kıyamet senaryolarının hedefi konumunda.

Bir güç dengesi sağlanmadıkça bölgeye istikrarın gelmesi çok zor görünüyor. Bölge üzerindeki ABD hegemonyası hayli aşınmış durumda. Türkiye dışında Rusya, Çin ve Avrupa bölgedeki nüfuzlarını artırmanın savaşını veriyor.

Güç dengesi ve istikrarın yeniden sağlanması için hegemonik stratejilerin iyi formüle edilmesi gerekir. Avrupa bugün ABD hegemonyasında tek kutuplu bir güç haritasına sahip. Rusya'nın denkleme girmesi dengeleri ve istikrarı sarstı. Asya'da ise çok kutuplu bir hegemonik denge söz konusu. Kıtanın istikrarının geleceği Çin, Rusya ve ABD arasındaki uzlaşıya bağlı.

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Ortadoğu'da ise herkesin kendi istediği gibi davrandığı birvar. Soğuk savaş dönemindeki iki bloklu denge bozuldu. 2000'lerden sonra tarihten gelen doğal hegemon avantajını yeni güç unsurlarıyla birleştiren Türkiye bölgede hızla nüfuz sahasını artırmaya başladı. Zira hegemon için gerekengibi kriterlerleaçısından Türkiye Ortadoğu'da rakiplerine göre daha avantajlı konumda.Ortadoğu bugünlerdetanımlanıyor. Çin, Rusya, İran, İsrail, Suudi Arabistan ve BAE gibi aktörler ABD bölgeden çekilmeye devam ederken avantaj için mücadele ediyor. Ancak bunlardan hiçbiri Türkiye'nin sahip olduğu imkânlara ve avantaja sahip değil. Biz ise en avantajlı olduğumuz saha yerine gücümüzü ya Batı'da ya Doğu'da tüketiyoruz. Oysa özellikle de Ortadoğu'daki Körfez bölgesi kritik altı ülkeyi bir araya getiriyor:1981'de Körfez İşbirliği Konseyi'ni (KİK) kuran bu ülkeler

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Aynı zamanda dünya standartlarında teknolojik altyapı projelerinin merkezleri olarak da küresel ekonomi ve politikada önemli bir rol oynuyorlar. KİK üyeleri toplu olarakvekontrol ediyor.gibi enerji zengini ülkelerleeklediğimizde Körfez ve Ortadoğu'nundaha da artıyor.İşte bu yüzden Avrupa, ABD, Rusya veya Çin'den daha çok Türkiye ulusal politikalarını doğal ve tarihi hegemonu olduğu bu bölgeye hasretmeli. Buna yönelik stratejilere öncelik vermeli. Bu bölge ile aramızdakiBu sorunların krizlere dönüşmesini engellemeli. Ve var olangerekiyor.Çünkü(1029-1072)danışmanı ve veziri olan siyasetdehası(1018-1092) ünlü eseride dilegetirdiği gibi büyük ve müreffehbirkomşu ülkelerle kurulan stratejikistikrar ve barıştan geçer. Bu fırsatı ve talihi heba etmemek lazım.