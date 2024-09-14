ABD'nin 11 Eylül 2001'den sonra 'demokratik realizm' ya da bilinen ismiyle 'terörle savaş' stratejisi kapsamında dünyanın geri kalanını renkli devrimler, askeri işgaller, darbeler, sokak hareketleri, etnik-ideolojik çatışmalar veya ekonomik krizlerle dizayn etme projesi fiyaskoyla sonuçlandı. Şimdi Batı kendi renkli devrimleriyle karşı karşıya. Sömürgeci zihniyet can çekişiyor. Çünkü Avrupalı müttefikleri bile Ukrayna ve Gazze'deki hezimetlerden sonra ABD'nin ulusal çıkarlarının aynı zamanda evrensel düzenin de en güvenilir garantisi olduğuna dair ideolojik varsayımı artık açıkça reddediyor.

Amerikalı elitler zihinleri artık uyuşturamıyor. İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupalı ülkeler ABD'nin Ukrayna'daki vekâlet savaşına ve soykırımcı siyonist lobinin Gazze'deki barbar projelerine körü körüne uymanın yol açtığı krizlerle boğuşuyor.

Batılı yöneticiler kendi halklarının hemen her gün onları devirme tehdidiyle karşı karşıya. Ve bu risk giderek artıyor. Yükselen isyan dalgası Batı'nın 'demokratik' diye lanse edilen siyasi rejimlerinin sahteliğini, oligarşik ve despot içyüzünü de deşifre ediyor.

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DolayısıylaÜlkeyi son on yıldır felçeden zehirlidahada derinleşecek. Amerika'yı birleştirebileceğiniiddia edenkazanmasıyol açabilir.Zira 2020'de olduğu gibi Donald Trumpve destekçileri yenilgiyi kabul etmeyecekveöngörüsü gerçeğe dönüşebilir.zaten sonun başlangıcı olacak.İngiltere'de de siyasi ve ekonomik krizlerle beslenen istikrarsızlık giderek artıyor. Önümüzdeki dönemde geçen aylarda yaşanan ayaklanmalar daha da büyüyecektir.ise Ukrayna'daki çatışmanın ağır ekonomik etkilerinden dolayı İngiltere'dekinden çok daha ileri boyutlara ulaşmış durumda.liderliğindeki koalisyon hükümetinin gelecek yılki seçimlerde düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aşırı sağıneyaletlerinde kazandığı seçimler bunun somut kanıtı. Buna rağmen Almanya, ABD'nin her dediğini yapmaya devam ediyor.

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Fransa aylardır sürenboğuşuyor. Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron, son seçimlerin ardından solunortak adayını atamayı reddederek merkezsağdan eski dışişleri bakanıbaşbakan atadı. Bir bakımaaşırı sağcıboyun eğdi.Fakat bu tavizlerkurtaramayacaktır. Onunla birliktemüesses nizamı da alıp götürecektirZira siyonist lobinin atadığı küresel elitler, ABD'nin hezimetlerinin bedelini ödüyor.güçlü bir popülist isyana yol açtı.artık emperyal merkezi de sarmış durumda.sarsılıyor. Bu nedenleartık kronik kriz yönetimine dönüştü. Ve bu krizler yakın dönemde artık kontrolden çıkacak gibi görünüyor.