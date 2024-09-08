Gazze'deki bebek ve kadınlar başta olmak üzere masum sivilleri sistematik şekilde katleden soykırımcı İsrail insani, ahlaki ve hukuki hiçbir sınırı tanımayacağını dünyaya hemen her gün yeniden ilan ediyor. Siyonist rejimin barbar ve yayılmacı yüzünü bu kez Batı Şeria'da gördük. Nablus'ta bir gösteriye katılan Türk ve Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, keskin nişancı bir İsrail askeri tarafından başından vurularak hunharca katledildi. Eygi'nin katledilmesi karşısında ABD ve soykırımcı Batılı suç ortakları başını kuma gömerken en sert ve tarihi tepki yine Sayın Erdoğan'dan geldi.

Dünkü konuşmasında Erdoğan, Gazze'deki soykırımın ve Batılı ülkelerin yüz yıl önce devreye soktuğu Siyonist projenin kirli hedeflerini bir kez daha hatırlattı: "Daha önce de söyledim İsrail, Gazze'de durmayacak. Gazze'de bir İsrail Filistin savaşı değil yayılmacı siyonizm ile vatanlarını koruyan Müslümanların mücadelesi var. İsrail eğer bu şekilde devam ederse Ramallah'ı da işgal ettikten sonra gözünü başka yerlere dikecek. Sıra bölgedeki diğer ülkelere gelecek. Lübnan'a Suriye'ye gelecek. Dicle ve Fırat arasındaki vatan topraklarımıza göz koyacaklar. Önünde poz verdikleri her haritayla bunu açık açık söylüyorlar. Sadece Gazze'yi işgalle yetinmeyeceklerini şimdiden ilan ediyorlar. Biz işte onun için Hamas Müslümanlar adına direniyor diyoruz. Biz işte onun için Hamas sadece Gazze'yi değil İslam topraklarını, Türkiye'yi savunuyor diyoruz. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak bizim için İslami bir vazifedir. İmani bir vazifedir. Vatani bir meseledir. Tabii ki milli bir meseledir..."

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İslam ülkelerini uyanmaya, tehlikenin farkına varmaya ve iş birliğini daha da artırmaya çağıran Sayın Erdoğan, "Bütün İslam ülkeleri de nerede duracağı belirsiz İsrail işgaline karşı ortak tavır takınmalıdır. Biz en başından itibaren bu çağrıyı yapıyoruz. İsrail şımarıklığını, İsrail haydutluğunu, İsrail'in devlet terörünü durduracak yegâne adımdiyoruz" sözleriyle Müslümanların kanayan yarasına sadece Müslümanların çare olabileceğinin altını çizdi.Sayın Erdoğan'ın son hitaplarında artık Ortadoğu 'nun kalbine bir hançer gibi saplanannun çözümünde yeni bir aşamaya işaret ediyor.tarihi bir kangrene dönüşen busona erdirecek adımlar atmaya hazırlanıyor.

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