İsrail terör devletinin Gazze'deki barbar soykırımına en büyük destek ABD'den çok Almanya'dan geliyor. Öyle ki Alman hükümeti 'antisemitizmle mücadele' adıyla çıkardığı yasalarla Gazzeli bebekleri sistematik şekilde katleden Siyonistlerin vahşi cürümlerini dile getirmeyi dahi suç sayacak kadar ileri gitti.

Bunun akla ziyan son örneği ise Alman Dışişleri Bakanlığı himayesindeki 'Qantara' isimli platformda çıkan bir makale. Zaten sabıkalı olan Qantara'daki operasyon Berlin'in bilinçaltındaki Siyonist reflekslerin derinliği ve mahiyetini göstermesi açısından hayli dikkat çekici.

'İslam dünyasıyla diyalog' logosuyla Arapça, Almanca ve İngilizce dillerinde çıkan Qantara'daki rezaleti gören Esad Sirbegoviç, 29 Ağustos tarihli El Cezire'deki yazısında "Almanya İslam dünyasıyla olan köprüsünü nasıl yıktı?" diye şaşkınlığını dile getiriyor.

Oysa şaşırmaması gerekirdi. Qantara tam da Siyonist bir projedir. Unutmayalım ki 2013'teki Gezi olayları sırasında Qantara, İngilizlerin The Economist'ini aratmayan bir performansla, Sayın Erdoğan'ı "Ankara'nın Sultanı" diye hedefe koymuş ve devrilmesini savunmuştu.

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Bir emperyal aygıt olan Qantara,yayın hayatına başladı. Almanya ABD 'den aldığı talimatla 11 Eylül 2001'den sonra terörle savaş stratejisi kapsamındakurdu. Alman kamu yayıncısı DW tarafından yönetilen portalın öncelikli amacıadlı projeye hizmet etmekti.Gazze'dekisoykırımda bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Gazze'deki katliamları eleştiren yazılardan rahatsız olan Alman hükümeti Qantara'nın yönetimini değiştirdi. Tepki gösterenPlatformun yönetimiDışişleri Bakanlığı bünyesindeki Dış Kültür İlişkileri Enstitüsü'ne (IFA) devredildi.Qantara, dışişlerine resmen geçtikten sonra ilk iş olarak 25 Temmuz'da skandal bir yazıya yer verdi. "Kriz İletişimi ve Ortadoğu: Beğen ve Paylaş" başlıklı makaledeBununla da yetinmedi. Daha da ileri giderekacıları, tarihleri, kültürleri konusundadoğası gereğiolduğu iftirasında bulundu.

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Soykırım hakkında haber yapan, Gazze'den gelen, Gazze'de aslında birve uluslararası medyanınbelirtiyor.Makaledeki apaçık çarpıtmalar ve küstah manipülasyonların haddi hesabı yok. Arsız yazar en skandal çıkışınıdiyerek yapıyor. Nazizmin yalnızca Batı'ya ve özellikle de Almanya'ya ait bir ideoloji olduğunu bilerek perdeliyor.Almanya hükümeti makaleyi bütün tepkilere rağmen platformda tutuyor. Siyonistlerin bir halkı toptan katletmesine en küçük bir tepki bilesürükleyebiliyor.Almanya'daki derin siyonist kompleks insanı hayretler içinde bırakıyor. Batı dünyası ve Almanyasiyonist İsrail'in soykırımına koşulsuz destek veriyor.Bu da yetmezmiş gibi Filistinlileri savunan tümBunların akıllarından zoru var!