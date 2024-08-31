İsrail terör devletinin Gazze'deki barbar soykırımına en büyük destek ABD'den çok Almanya'dan geliyor. Öyle ki Alman hükümeti 'antisemitizmle mücadele' adıyla çıkardığı yasalarla Gazzeli bebekleri sistematik şekilde katleden Siyonistlerin vahşi cürümlerini dile getirmeyi dahi suç sayacak kadar ileri gitti.
Bunun akla ziyan son örneği ise Alman Dışişleri Bakanlığı himayesindeki 'Qantara' isimli platformda çıkan bir makale. Zaten sabıkalı olan Qantara'daki operasyon Berlin'in bilinçaltındaki Siyonist reflekslerin derinliği ve mahiyetini göstermesi açısından hayli dikkat çekici.
'İslam dünyasıyla diyalog' logosuyla Arapça, Almanca ve İngilizce dillerinde çıkan Qantara'daki rezaleti gören Esad Sirbegoviç, 29 Ağustos tarihli El Cezire'deki yazısında "Almanya İslam dünyasıyla olan köprüsünü nasıl yıktı?" diye şaşkınlığını dile getiriyor.
Oysa şaşırmaması gerekirdi. Qantara tam da Siyonist bir projedir. Unutmayalım ki 2013'teki Gezi olayları sırasında Qantara, İngilizlerin The Economist'ini aratmayan bir performansla, Sayın Erdoğan'ı "Ankara'nın Sultanı" diye hedefe koymuş ve devrilmesini savunmuştu.
***Bir emperyal aygıt olan Qantara, Mart 2003'te yayın hayatına başladı. Almanya, ABD'den aldığı talimatla 11 Eylül 2001'den sonra terörle savaş stratejisi kapsamında Müslümanların kalbini ve zihnini hedef alan ve Arapça'da 'köprü' anlamına gelen Qantara'yı kurdu. Alman kamu yayıncısı DW tarafından yönetilen portalın öncelikli amacı 'dinlerarası diyalog' adlı projeye hizmet etmekti.
***Soykırım hakkında haber yapan Filistinli gazetecileri militan diye suçlayan El-Masrar, Gazze'den gelen katliam ve yıkım görüntülerinin 'sahnelendiğini' ve birer 'kurgu' olduğunu, Gazze'de aslında bir kıtlık olmadığını ve uluslararası medyanın Gazze'deki 'dolu pazar tezgâhları ve barbekü karelerini' kasıtlı olarak yayınlamadığını belirtiyor.