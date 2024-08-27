İsrail'in eski dışişleri bakanlarından Sholomo Ben-Ami, Project Syndicate dergisinde çıkan 14 Ağustos 2024 tarihli yazısında Siyonist teolojinin dünya ve bölge için oluşturduğu tehlikeyi itiraf etmiş.

"Gaza and the Apocalypse/Gazze ve Kıyamet" başlıklı yazının ilk cümlelerinde sömürgeci zihniyetin nasıl dünyadan kopuk bir kıyametçi fanteziye sahip olduğunu ve bu irrasyonel bakış açısının yol açtığı trajedinin sadece Gazze'deki barbar soykırımla sınırlı kalmayacağını dile getiriyor. Şimdiden önlem alınmazsa bütün bölge Gazze'ye dönüşecek ve bütün Müslümanlar da 'ya yok edilmesi ya da köleleştirilmesi gereken insansı hayvanlar' diye nitelenen 'Filistinli' muamelesi görecek.

Nitekim İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı saldırısından iki gün sonra yaptığı açıklamada Siyonist teolojinin terimleriyle niyetini ifşa etmişti. 9 Ekim'de Gallant, "Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak. Çünkü burada 'insansı hayvanlarla' savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz" demişti.

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Geçen 11 aylık sürede İsrail rejimi tam da Gallant'ın dediği gibigöre davrandı. İnsani, ahlaki ve hukuki bütün değerleri ayaklar altına alan bir' izledi Gazze'de. Ancak batağa saplanan İsrail rejimi şu analabiliyor., Gazze'deki barbarlığın faturasını 'günah keçisi' olarak seçilen Netanyahu ve Gallant gibiyıkarak paçasını kurtarmaya çalışıyor.İsrailli diplomat, siyasetçi ve tarihçi Ben-Ami'nin makalesi bu çerçevede okunması gereken bir. 2000-2001 arasında dışişleri bakanlığı yapan Ben-Ami, 2000'deki'ndeki kritik toplantılarda yer almıştı.Diplomatik ve akademik geçmişinikullanan Ben-Ami, "İsrail'deki bazı kişilere göre Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı, Mesih'in gelişini müjdeleyecek olananlamına geliyordu" diyerek suçuindirgiyor. ABD'dekide bu suça ortak etmeyi ihmal etmiyor.

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Buradaki kirli akıl şöyle işliyor...Dolayısıyla Ben-Ami,nın soykırımına destek veren İsrail halkını "İnsanlar Şeytan olmadan kurtarıcıya inanmıyor" cümlesiyleKuşku yok ki Ben-Ami yalnız değil. Bugünlerdesıfatını kullanan birçok Yahudi gazeteci, siyasetçi, tarihçi, aktivist ve akademisyenin başını çektiği kesimler,karşı eleştirel bir tavır takınıp İsrail rejimi ile Filistinlilerin malına ve canına saldırıyı savunan sömürgecimeşrulaştırmaya çalışıyor.Ancak ne yapsalar da. Beyhude birçaba içindeler. İnsanlar artık uyandı.Siyonistlerinher yönüyledeşifre oldu. Dünya hesap sormayahazırlanıyor. Haliyle "önce şeytanlaştırsonra kutsa" şeklindekibu kez tutmayacak.