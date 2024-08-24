Rusya, Çin ve Türkiye gibi aktörlerin baskısı karşısında gerileyen ABD'de bugünlerde yoğun bir 'gelecek tartışması' var. Hemen her medya organında, akademi ve düşünce kuruluşunda farklı kesimlerden benzer serzeniş, eleştiri ve reçetelerle karşılaşıyoruz.

Pax-Americana'nın ölümünün yarattığı şok herkesi esir almış durumda. Zira ABD liderliğindeki dünya düzeninin temelleri yıkıldı. Özellikle de Rusya'nın batı sınırlarında, Türkiye'nin hegemonlaştığı Ortadoğu'da ve Çin'in çevresindeki sularda derinleşen krizleri yönetmede yetersiz kalan ABD ve müttefikleri artık ortak hareket edemiyor. Etseler de sonuç alamıyorlar.

Bu yüzden Atlantikçiler birbirlerini suçlamaya başladı. Herkes kendi geleceğini kurtarma derdinde.

ABD'de Jacksoncu ırkçı politikalar da Jeffersoncu izolasyoncu liberal anlayış da tıkanmış durumda.

Bunun yerine ekonomik çıkarlar ekseninde 'Önce Amerika' ile simgelenen Hamiltoncu üçüncü yol öne çıkıyor.

Yani ABD istemese de kabuğuna çekilmek zorunda kalıyor.

Çünkü neo-conlar ile liberal ve küreselci kanadın temsil ettiği şahin ve müdahaleci stratejiler halktan artık destek görmüyor.

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Çin'i ekonomik olarak dize getiremeyen ABDaldı. Amerikan psikolojik harp mekanizmasının en tanınmış figürlerindenbile Moskova'nın haklıUkrayna'ya girdiğini söylüyor.ve Irak işgalcilerindendanışmanlığınıyapmışdahi"Ukrayna'nın Rusya'ya müdahalesinin tehlikeleri"adlı son yazısında Rusya'nın gücünüve Batı'nın zayıflığını itiraf ediyor.Avustralya Ulusal Üniversitesi Stratejik ve Savunma Çalışmaları Merkezi Üyesi ve Rusya uzmanıde aynı kanıda. Sussex, adeta bir baltaya sap olamayan çocuklarının geleceklerinden endişe eden ebeveynlerin hâlet-i ruhiyesiyle yazmış."Ukrayna'nın Kursk'taki sonu ne olacak?" başlıklı yazısı her şeyi özetliyor zaten.

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Tarihi itiraf ve önerilerin en fazla yer aldığı organlardan biri dedergisi. Justin Logan ve Joshua Shifrinson'ın imzasını taşıyan 9 Ağustos 2024 tarihlibaşlıklı analizde "ABD'nin NATO'yu Avrupalılaştırıp kıtanın güvenliğinden duyduğu sorumluluğu artık bırakmasının zamanıdır" deniliyor.Aynı dergide 23 Ağustos 2024 tarihlibaşlıklı analizde de, kıtanın ABD'ye yönelik yeni bir stratejiye ihtiyacı olduğu söyleniyor.Makalede imzası bulunan, dünyanın geri kalanındaABD'yiolarakgörme iştahının azaldığının altını da çiziyor.Tehlikeyi gören ABD ve Avrupa'nıngiderek daha fazla geri çekilerek birbirlerindenuzaklaşacakları vurgulanıyor. Onlara göre biryükselişte.Oysa yeni bir dünya doğuyor. Dengeler yeniden kuruluyor. Ancak can çıkmadan huy çıkmaz. ABD yeni dönemde ekonomi ve teknolojiyi merkeze alarakyanına çekmeye çalışacak.dengelemek için degibi görünüyor.Hâsılı kelam hem fırsatlarla hem de risklerle dolu yeni bir döneme doğru ilerliyoruz.