Katar ve Mısır'daki son müzakerelerden de bir sonuç çıkmadı. Havuç ve sopa politikası artık işlevsizleşen ABD tarafı herkese mavi boncuk dağıtıyor. ABD Dışişleri Bakanı A. Blinken "Bu son şans" ve ABD Başkanı Joe Biden ise "Ateşkes hâlâ mümkün" şeklindeki çocuksu temennilere kadar seviyeyi düşürdü.

Dolayısıyla ateşkese bel bağlayanlar yine yıkım yaşayacak. Çünkü görüşmeler sürerken Hamas'ın lideri ve başmüzakereci konumundaki İsmail Haniye'ye suikast düzenleyip masayı deviren İsrail ve ABD'nin kendisiydi. Masayı deviren barış ister mi? İstese de bunlara kim güvenebilir?

Çünkü siyonist İsrail'in en büyük suç ortağı Amerikan yönetimi ateşkes sürecini iç ve dış kamuoyunun yükselen tepkisini karşılayıp yumuşatacak bir diplomatik dalgakıran olarak kullanıyor. İsrail ise zaten ateşkes değil tam teslimiyet istiyor.

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Nitekim Türkiye'yi görüşmeler konusunda bilgilendiren Hamas, ABD'ninrest çekensöylüyor. Bir başka Hamas yetkilisi de "Bir esir değişimi olsa dahi istedikleri zaman saldırma hakkına sahip olmak istiyorlar. Bunu hangi Filistinli kabul edebilir?" diye soruyor.AFP'ye konuşan Hamas Siyasi Büro üyesi Sami Ebu Zuhri de "Doha'da bir anlaşma veya gerçek bir müzakere değilvar" diyerek Siyonistlerin diplomatik maskeler takınan katliamcı yüzlerini deşifre etmişti.Zaten azılı Siyonistler de bunu söylüyor. Örneğinmetin yazarlığını yapmış ve, "Özgür dünyanın lideri İsrail" başlıklı 14 Ağustos 2024 tarihli yazısında soykırıma açık çek veren Biden yönetimini yine de topa tutuyor.Çünkü desteği az görüyor. Zira Gilder gibi

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Unutmayalım kiİsrail'in o zamanki başbakanı, Haaretz'e anlaşmanın özetiniverirken şöyle konuşmuştu: "Çekilme planınınönemibaşka bir şey değil. Bu sürecidondurduğunuzda, birolursunuz.Yani mülteciler, sınırlar ve Kudüshakkında bir tartışmayı da engellemiş olursunuz.Böylece Filistin devleti projesi gündemimizdentamamen çıkarıldı. Hepsi deyapıldı."Filistin'in devletleşmesini ateşkes hileleriyle ortadan kaldıramadıkları için şimdi herkesi öldürerek bunu gündemden çıkarmaya çalışıyorlar.budur. Yani tam teslimiyet ve kölelik.Zaten Siyonizm'in özü kendi dışındaki herkesi yaya da evcilleştiremediklerini yok etmeye dayanır. Bu haliylegeçiyor. İslam ülkeleri bir kez daha küresel çatışmaların merkez üssü oluyor. Siyonistler kontrol edilemezseŞu anda geleceğe yönelik beklentilerin hiçbiri iyimser değil. İsrail sınavındakiduruyor. Bakalım insanlık bu sınavdan geçebilecek mi?