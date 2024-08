Adam dört dörtlük bir Amerikan Yahudi'si. Dindar olmayan bir ailede doğduğunu söylüyor. Ama iliklerine kadar Siyonist. Yani kendinden ve halkından başkasına hayat hakkı tanımayan barbar bir teolojiye/İsrailiyat'a sahip.

Asia Times sitesinin yönetmen yardımcılığı görevini yürüten David Paul Goldman'dan bahsediyoruz. Demografik ve ekonomik veriler üzerinden İslam dünyası için çöküş senaryoluları yazmakla meşhur biri. Tam bir felaket tellalı. Nitekim kendine mahlas olarak seçtiği 'Spengler' ismi de tesadüf değil.

Takma adı, Batı'nın Çöküşü (1918) kitabıyla Batı medeniyetinin ölmekte olduğunu ileri süren Alman tarihçi Oswald Spengler'e bir gönderme.

Goldman, Alman tarihçinin Batı için ileri sürdüğü tezleri tersyüz ederek İslam uygarlığına uyguluyor. Zaten bu hüsnükuruntusunu "How Civilizations Die (and why Islam is dying too)/ Medeniyetler Nasıl Ölür ve İslam da Neden Ölüyor" adıyla kitaplaştırmış da...

***

2011'de çıkan bu kitabında düşen doğum oranlarından hareketle demografik çöküşün eşiğindekiartacağını ileri sürüyor.Goldman'a göre demografik bir krizle karşı karşıya olmayan tek büyük ülkeBu durumun her iki ülkeye devaat ettiğini söylüyor.Son yazısında bu tezini İsrail, İran ve Türkiye kıyasıyla yeniden sıralamış. Asia Times'ta 15 Ağustos'ta çıkan "Israel is the future of the Middle East/başlıklı yazısı zafer sarhoşluğunu fazlasıyla yansıtıyor zaten.ile birlikte küresel tepkilerin odağındaki İsrail'e dair Amerikan medyasında bile dile getirilentespitleri hayatını İslam'ın çöküşüne adamış Spengler'ı adeta delirtmiş görünüyor. Buna bir deeklediğimizde felaket tellalımızın kimyası iyice bozulmuş.

***

İran ve Türkiye'deki demografik ve ekonomik krizlere ait son verileri referans alarak bir İsrail güzellemesi yapmış. Ve şu sonuca ulaşmış: ", Müslüman dünyasının düşüşe geçeceği, daha modern bir İsrail'in ise yükseleceği anlamına geliyor."Bu sonuca şu verilerden ulaşmış: "BM'ye göre bu yüzyılın sonuna doğruyarı yarıya ve İran'ın beşte iki oranında azalırken İsrail'inki ise iki katına çıkacak. 2023'te Türkiye1.5 çocukken İsrail'de 3, İran'da ise 1.7'ydi.İsrail'de kişi başına gelir yıllıkTürkiye'de 11 bin dolar, İran'da 4 bin 670 dolar.Türkiye ve İran'da 2 bin 100 yılındaolacak. İsrail'de kadınların yüzde 60'ı iş gücündeyken İran'da yüzde 14, Türkiye'de ise bu oran yüzde 36...."

***

Beyin göçünden de bahsetmiş.Türkiye ve İran'aolduğunu vurguluyor.Ve şu hükme varıyor Spengler: "Yüzyılın sonlarına doğru Türkiye veya İran değil İsrail Ortadoğu'nun ekonomik merkezi olacak."Bunu da "Dünyanın başlıca dinleri arasındasahip olmasına" bağlıyor.Hâsılı kelamulaşıyor.Çünkü İslam ülkelerindeki mevcutkrizlerin nedenini sömürgeci Batılıülkelerinve yerliziyadeatfediyor.İkincisi de Türkiye ve İran gibi ülkelerin sahip olduğu ama Yahudilerde pek bulunmayanbütün hesapları bozma ihtimalini pek hesap edememiş görünüyor felaket tellalımız.