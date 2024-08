Küresel siyasetin en sıcak iki cephesi konumundaki Gazze ve Ukrayna'da işler Batı'nın istediği gibi gitmiyor.

Terör devleti İsrail ile emperyal merkez, ensesinde sıcaklığını her geçen gün daha fazla hissetmeye başladığı hezimetten kurtulmak için 'makas değişikliği veya intihar girişimi' şeklinde yorumlanan çılgın hamleler yapmaya başladı.

Hem de kuyruğu dik tutmak adına ters sinyaller vererek yapıyorlar bunu.

Örneğin tam da Volodimir Zelenski'nin toprak kaybıyla sonuçlanacak müzakereler için referandumu işaret ettiği, Rusya ve Batılı ülkeler arasında diplomatik yumuşamanın habercisi olarak görülen Türkiye öncülüğündeki büyük takas operasyonunun gerçekleştiği bir dönemde Ukrayna ordusunun en seçkin iki tugayı Rusya topraklarına yönelik sürpriz bir taarruza başladı.

6 Ağustos'ta Ukrayna'nın en seçkin grupları olarak bilinen 22. ve 88. Mekanize Tugayı ile 80. Hava Taarruz Tugayı'ndan yaklaşık 2 bin asker tanklarla sınırdan 10 kilometre uzaklıktaki Sudzha'yı bombalayarak Rusya'ya girdi.

***

Sınırdaki Rus kentlerisaldırılar düzenleyen Ukraynaaskerlerinindünyada büyük yankı uyandırdı.Üstelik Rusya kentlerine yönelik bu beklenmedik hamlelerZelenski'nin çılgın atağınınseçim yatırımı olduğunu ileri sürenler oldu. Müzakerelerde Rusya'nın işgali altındakiKiev'in Rus kentlerine girdiğini söyleyenler de çıktı.Bu saldırının Putin'in çizdiğidünyaya bir kez daha gösterdiğinivurgulayanlar da var. Ancak ne olursaolsun zatenKiev'in Moskova ve Washington arasındaolduğunu gösteriyor.Çünkü müzakerelerin konuşulduğu ve rakip güçler arasında diplomasi imkânlarının arttığı bir aşamada bu hamle sonuçta Ukrayna'nın aleyhine olacaktır.açmasına ve Ukrayna'nın dahafazla toprak kaybetmesine bile yol açabilir.

***

Benzer şekildesaldırılarında 11'inci aya girilirkenbaş müzakereci konumundaki Hamaslideriİran'ın başkentiSuikast sonrası İran'ın İsrail'e yönelik olası misillemesi nedeniyleen üst düzeye çıktı. Her iki olayda da düşman güçler arasında devreye girenyeniden tehlikeye girdi.Buradaolayların tırmanmasındagörüyoruz.Kaybeden iki aktör de en riskli kumarı oynuyor. Kişisel bekaları için her tür çılgınlığa hazırlar. Her yola başvuracaklar.Fakat ne yapsalar dadeğiştirmeleri çok zor.Netanyahu ve Zelenski'nin 'günah keçisi'ilan edilip bir kenara atılacakları günler artıksayılı. Her ikisi için de geri sayım başladı.