Siyonistlerin ülke ismi olarak seçtiği ve İbranice'de 'Tanrı ile güreşen' anlamına gelen 'İsrail' kelimesi insanlığa ait bütün değerlerin ayaklar altına alındığı Gazze'deki vahşi soykırım ve katliamlardan sonra artık 'Israpel' olarak anılıyor. İngilizce'deki 'tecavüz, ırza geçme, kirletme, gasp ve yakıp yıkma' anlamlarına gelen 'rape' sözcüğü ile 'Israel''in birleştirilmesiyle oluşturulmuş. İsrail bundan sonra 'tecavüzcüler ülkesi Israpel' diye bilinecek.

Çünkü bunu fazlasıyla hak eden en adi, en aşağılık, en vahşi, en hayâsız ve en psikopat ne suç ve cürüm varsa hepsini Gazze'de sistematik şekilde işlemekten sadist bir haz alıyorlar.

Dünya da bunu seyrediyor. İçimizdeki soykırımcı İsrail çocukları ise Siyonist bir arsızlıkla hâlâ bu millete Gazze'deki bebekleri dahi vahşice katledip tutukladığı Filistinlilere erkek veya kadın, çocuk veya yetişkin olduğuna bakmaksızın her tür cinsel şiddet ve işkenceyi ulusal bir güvenlik stratejisi ve savaş silahı olarak uygulayan terör devletini kutsamaya devam ediyor.

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Bu veledi zinalar utanmadan Ortadoğu'nun en demokratik ülkesi diye lanse ettikleri İsrail'in dünyadaki en ahlaklı orduya sahip olduğu zırvasının propagandasını yapabiliyor. Çünkü dünyanın sessizliğinden cesaret alıyorlar. Zira dünya da bizim gibi İsrail'in bu korkunç mezalimini seyrediyor.

Sekiz milyonluk İsrail, sekiz milyarlık dünyanın bütün insani ve ahlaki değerlerini ayaklar altına alıyor. Çıt yok.

Bütün insanlık suçlarını işleyen siyonist rejime kimse bir şey yapamıyor. Neden? Sistematik işkence, keyfi infaz, toplu katliam, organ kaçakçılığı, aç ve susuz bırakma, prematüre bebekleri çürüyerek ölüme terk etme ve her tür cinsel şiddet devlet politikası olarak kullanılıyor.

Gazze'de her gün onlarca masum vahşice katlediliyor. Bu barbarlıklar sadece buzdağının görünen kısmı. Tutuklular cinsel işkenceyle öldürülüyor. Anne babalar çocuklarının önünde aşağılanarak idam ediliyor. Keskin nişancılar rastgele insanları hedef alıyor. Yaralılar ve hamile kadınlar diri diri gömülüyor.

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İçimizdeki siyonist çocuklarına sormak lazım? Her tür vahşet, işkence ve cinsel şiddeti sistematik bir silaha dönüştüren İsrail askerleri mi dünyanın en ahlaklı ordusu? Bu akla ziyan safsatayı beyninize kim aşıladı? Siyonist rejimin sadist askerleri 10 aydır Gazze'de yarısı çocuk 2 milyon 300 bin sivile karşı bütün insanlık suçlarını işliyor. Dünyanın gözü önünde mahkûmlara topluca tecavüz ediyorlar. İsrail hapishaneleri Filistinli kadın, çocuk ve erkeklerin cinsel şiddet ile aşağılanarak katledildiği birer infaz tesisi.

Her aileden bir çocuğu keyfi şekilde tutuklayarak en aşağılayıcı tacizlere maruz bırakıyorlar. Fiziki olarak katledemediği Filistinlilerin iradesini sakatlama stratejisi izliyor siyonist rejim. Aileleri ya topluca yok ediyor ya da bazı bireyleri rehin alarak aileleri de tıpkı Filistin yurdu gibi parçalıyor. Dünya seyrediyor. Dünya seyrettikçe erkek, kadın ve çocuklar sadist İsrail ordusunun elinde en ağır bedelleri ödemeye devam ediyor. Sözün bittiği yerdeyiz ama son olarak şunu söyleyelim... Bu vahşeti önleyemeyen İslam ülkelerine 'yuh' olsun. Bu soykırıma destek veren içimizdeki soysuz siyonistler ve Batılı ülkeler başta olmak üzere herkese de lanet olsun. Allah belalarını versin.