Ortadoğu tetikte. Dünya nefesini tutarak İran'ın İsrail'e yapacağı misillemeye kilitlenmiş. Hamas lideri İsmail Haniye ile Hizbullah komutanı Fuad Şükür suikastlarından sonra tansiyon had safhada. Herkesin gözü İsrail'in ABD'yi de içine çekmek istediği bölgesel savaş hamlesinin nasıl sonuçlanacağında.

Ancak bize gösterilen tablonun arkasında başka bir resim var. Bu hamleler bir bakıma siyonist rejimin son çırpınışları. Gazze'deki barbar soykırımda hedeflerine ulaşamayan İsrail devletini şimdiden beka kaygısı sarmış durumda. Bakmayın siz siyonist mavalları aktarmak uğruna her hakikati çarpıtan küresel kartel medyasının manipülasyonlarına.

İsrail rejimi 20 yıldır ABD'nin İran ile savaşmasını istiyor. Her tür provokasyona başvuruyor. Ne var ki siyonist lobinin gücüne rağmen bunu başaramadı.

***

Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra bu fırsatı yakaladığını düşündü. Fakat geldiğimiz aşamada bütün planlarının çöktüğünü görüyor. Çünküartık yoğun şekildekonuşuyor. ABD'nin dahayönetimindeile ilk işaret fişeğini yaktığı yeni bölgesel projeleri tartışıyorAmerika'nın, Beyaz Saray'ın Filistin ve İsrail'ingeleceğine dair hazırladığı projeleribaşlıklarıyla dosyalaştırmış.Elliott Abrams (Dış İlişkiler Konseyi üyesi), Jeremy Ben-Ami (J Street kurucusu), Amiad Cohen (Herut Center CEO'su ve Hashiloach yayıncısı), Michael Doran (Hudson Enstitüsü üyesi), Jon Greenwald (30 yıllık dipomat, Uluslararası Kriz Grubu eski başkanı) ve Lee Smith'in (yazar) katıldığı yuvarlak masa toplantısındagörüyoruz.

***

Yazar Tony Badran,dönemin İsrailBaşbakanıtarafındanşeklindekamuoyuna açıklandığını iddia ediyor.Plana göre Biden da Obama gibibir koordinasyon sistemi kurmayı hedefliyor. ABD'nin aslındaiçin hazırladığı plana göre gelecektekitıpkı Osmanlı dönemindeki gibi özel yönetim ileayrılarak idare edilmesi öngörülüyor.Zaten makalenin görselindeki haritada dagibi Osmanlı idari terminolojisi kullanılmış. Lübnan ve Suriye ise ülke isimleriyle değil Osmanlı'daki gibigibi vilayet isimleriyle yazılmış.Planın tek iyi yanıDoğuAkdeniz'in geleceğine dair sinsi projedeABD, İsrail ve İran var ama görüldüğü üzereNedenlerine bir sonraki yazıda değinelim.