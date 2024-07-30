Reis yine 12'den vurdu. Helal olsun. Soykırımcı Siyonistleri ve suç ortaklarını yine hafakanlar bastı. Kuduz köpek gibi saldırıyorlar. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Rize İl Teşkilatı Toplantısı'nda sarf ettiği "Karabağ'a ve Libya'ya nasıl girdiysek benzerini İsrail'e de yaparız" sözleri yeni sayılmamalı. Sayın Erdoğan bu sözlerle eski görkemli tavır ve duruşunu devam ettirmiş. Zira daha önce de dünyanın üç maymunu oynadığı dönemde soykırımcı İsrail'e ve destekçisi Batılı Siyonazilere karşı tarihi ayar veren tek lider Erdoğan'dı.

Aynı ayarı Rize'den biz kez daha vermiş. Paniğe kapılan İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Kartz, Erdoğan'ı Saddam'ın akıbetiyle tehdit etme küstahlığında bulundu hemen. Yani ABD'nin arkasına geçerek havlıyor. Herkes biliyor ki Saddam'ı deviren ABD'deydi İsrail değil. Çünkü korkak ruhlu psikopat İsrail askerleri ancak savunmasız bebek, çocuk ve kadınlara saldırabilir.

Burada elbet Erdoğan'ın sözlerinden çok bu sözleri sarf ettiği konjonktür de önemli. Sayın Erdoğan, tam da İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki saldırı oyununu Hizbullah'a yıkıp bu bahaneyle savaşı Lübnan'a yaymaya çalıştığı dönemde bu çıkışı yaptı.

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Erdoğan daha en baştan bu planı deşifre etmişti. İşte Siyonistleri çıldırtan şey Erdoğan'ın önleyici hamleleri. Çünkü Erdoğan, İsrail ve destekçisikarşı Ukrayna 'daki krizden daha etkili bir stratejiyle hareket ediyor.Gazze'ye saldırılar başlar başlamaz geçen yıl Erdoğan TBMM'de "çıkışında bulunmuştu. Zira sağır sultan da biliyor kiTürkiye'ydi.Bu bağlamda Erdoğan,dayanarak vatan topraklarımızlailgili habis niyetini açıkça beyanedenhatırlatmıştı geçen yıl.Kuşku yok kiGazze'deki soykırım projesi ve tetikleyeceğibirTürkiye'nin yeniden vesayet altına alınmasıdır.Bu kapsamda İsrail'in estirdiği terör vevahşetin temel hedefinin Türkiye olduğunuunutmayalım.Dolayısıyla bu soykırım projesi bir bütün olarakamaçlıyor. İslam dünyasının direniş iradesini ise kim ne dersin sadecetemsil ediyor.

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Bilen bilir Türkiye,olduğu dönemlerden bu yanatarih boyunca hepgibi zamanınınen üstün güçleriyle savaşmış biraktördür.Karşımıza önce FETÖ, DEAŞ, PKK ve YPG gibi terör örgütlerini çıkardılar. Sonragibi ikincil aktörlerle geldiler. Ardından bir bütün olarak Avrupalı ülkeleri üzerimize saldılar. Fakat bunlar Türkiye'nin ayarında güçler değildi. Hepsi teker teker hezimete uğradı. Bu nedenle 'teröre karşı savaşta'zafere ulaşamayacağını acı bir şekilde tecrübe etti.İşte tam da burada soykırımcı İsrailli bakana 'hoşt!' demek lazım.Bu çerçevede Filistin cephesinde Türkiye'nin asıl rakibi soykırımcı İsrail değil ABD ve Avrupa'dır.Fakat bu aktörlerin de Türkiye'ye karşı bir şansları yok. Zira Batı dünyası,hiçbir gücün alt edemeyeceğinin fakında. Bunu en çok da Siyonistler biliyor. ABD'nin arkasına geçerek diş gösterip kudurmaları aslındakaynaklanıyor. Ne var kiİşte bu yüzden ne yapsalar da yaklaşan ecellerinden kurtulamayacaklar.