Gazze başta olmak üzere İslam dünyasının pençesinde kıvrandığı işgaller, soykırımlar, iç savaşlar, adaletsizlikler, kültürel sefalet, ekonomik krizler, ideolojik çatışmalar ve geleceğe dair umutsuzluk psikolojisi Müslüman toplumların ruhunda derin yaralara yol açıyor.

Gazze başta olmak üzere İslam dünyasının pençesinde kıvrandığı işgaller, soykırımlar, iç savaşlar, adaletsizlikler, kültürel sefalet, ekonomik krizler, ideolojik çatışmalar ve geleceğe dair umutsuzluk psikolojisi Müslüman toplumların ruhunda derin yaralara yol açıyor.

Bu kolektif trajedinin tek müsebbibi olarak Batı'yı gösterdikten sonra sömürgecilik zihniyetiyle malul siyasi ve kültürel paradigmalarımızı mercek altına almamak en büyük tarihsel kusurumuzdur.

Zira kronik sorunlarımıza yol açan nedenleri farklı açılardan analiz etmeden sadece maruz kaldığımız sonuçlar üzerinden bir çözüme ulaşmaya çalışmak yanılsamalarımızı daha da derinleştirir. Çünkü neyi yitirdiğimizi bilmediğimiz için aradığımızı da bulamıyoruz. Haliyle çırpındıkça daha da batıyoruz.

Zira Siyonist barbarlığın ve Batılı sömürgeciliğin izlediği temel strateji bizim gözyaşı ve kanla beslenen trajedimize dayanıyor. Bu nedenle Gazze'deki vahşi soykırımın tek suçlusu Batı dünyasının psikopat liderleri ve Siyonist barbarlardan oluşmuyor.

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Başta ABD'nin liderlik ettiği Batılı ülkeler olmak üzere Siyonist vahşete ses çıkarmayanGazzeli bebek ve çocukların kanı var. Tarih önünde ve insanlık vicdanında zaten çoğu çoktan hüküm giymiş durumda. Ne yapsalar da alınlarındaki bu utancı ve lekeyi aklayamazlar artık.Unutmayalım kibizim zayıflığımızdır. Eğer bizdenbiraz olsun çekinselerdi ABDKongresi'ndeTrajedimizi daha dadayanılmaz hale getiren şey iseMüslüman dünyanın gösterdiğiTavıryoksunluğu. Siyasi iradesizlik.Yolumuzu kaybetseydik arar bulurduk. Bir yol bulamazsak da bir yol yapardık. Ama mesele bundan çok daha derin.. Bunu herkes biliyor. En çok da düşmanlarımız. Sadece biz farkında değiliz.

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Bu bağlamdaaynı zamanda. Şimdiyedek türlü bahanelerle avundukve avutulduk. Ama artık düşmanbizi açıkça aşağılıyor. Bizdenkorkmuyor. Bizi önemsemiyor.semalarımızda cirit atıyor.Bebek, çocuk ve kadınlarımızıvahşice katlediyor. İnsani,ahlaki, vicdani, dini, tarihi ve kültüreleziyor ve alay ediyor.Bu trajedi 7 Ekim'den sonra başlamış değil. Ülkelerimizi kaos ve ölüm yurduna çeviren sömürgeciler yüzyıllardır bu barbarlığı sürdürüyor. Buve Batı'nın sömürgeci stratejisini alt etmek istiyorsak önce trajedimizin ana nedeni olanÇünkü dünyayı değiştirmenin yolu kendimizi değiştirmekten geçiyor.