Gazze başta olmak üzere İslam dünyasının pençesinde kıvrandığı işgaller, soykırımlar, iç savaşlar, adaletsizlikler, kültürel sefalet, ekonomik krizler, ideolojik çatışmalar ve geleceğe dair umutsuzluk psikolojisi Müslüman toplumların ruhunda derin yaralara yol açıyor.
Bu kolektif trajedinin tek müsebbibi olarak Batı'yı gösterdikten sonra sömürgecilik zihniyetiyle malul siyasi ve kültürel paradigmalarımızı mercek altına almamak en büyük tarihsel kusurumuzdur.
Zira kronik sorunlarımıza yol açan nedenleri farklı açılardan analiz etmeden sadece maruz kaldığımız sonuçlar üzerinden bir çözüme ulaşmaya çalışmak yanılsamalarımızı daha da derinleştirir. Çünkü neyi yitirdiğimizi bilmediğimiz için aradığımızı da bulamıyoruz. Haliyle çırpındıkça daha da batıyoruz.
Zira Siyonist barbarlığın ve Batılı sömürgeciliğin izlediği temel strateji bizim gözyaşı ve kanla beslenen trajedimize dayanıyor. Bu nedenle Gazze'deki vahşi soykırımın tek suçlusu Batı dünyasının psikopat liderleri ve Siyonist barbarlardan oluşmuyor.
***Başta ABD'nin liderlik ettiği Batılı ülkeler olmak üzere Siyonist vahşete ses çıkarmayan İslam dünyasının korkak liderlerinin de ellerinde Gazzeli bebek ve çocukların kanı var. Tarih önünde ve insanlık vicdanında zaten çoğu çoktan hüküm giymiş durumda. Ne yapsalar da alınlarındaki bu utancı ve lekeyi aklayamazlar artık.
***Bu bağlamda Gazze bizim geçmişimiz ve şimdimiz olduğu kadar geleceğimizdir de aynı zamanda. Şimdiye dek türlü bahanelerle avunduk ve avutulduk. Ama artık düşman bizi açıkça aşağılıyor. Bizden korkmuyor. Bizi önemsemiyor. Wing of Zion'u ile (Siyon Kanadı) semalarımızda cirit atıyor. Bebek, çocuk ve kadınlarımızı vahşice katlediyor. İnsani, ahlaki, vicdani, dini, tarihi ve kültürel bütün değer ve kutsallarımızı ayaklar altına alarak eziyor ve alay ediyor.