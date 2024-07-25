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Haberler Bercan Tutar ABD’nin ‘Yüce Tanrısı’ kim?
BERCAN TUTAR
25 Temmuz 2024, Perşembe BERCAN TUTAR

ABD’nin ‘Yüce Tanrısı’ kim?
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'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu'nun ziyaretiyle yeni bir siyasi kaosa sürüklenen ABD'de en sıcak tartışma aslında ülkenin 'Yüce Tanrısı'nın kim olduğuyla ilgili. Çünkü suikast kurşunundan kıl payı kurtulan başkan adayı Donald Trump, "Yüce Tanrı'nın lütfu beni korudu" derken Demokrat Parti'nin adayı Başkan Joe Biden ise "Ancak Yüce Tanrı beni adaylıktan çekilmeye zorlayabilir' diyerek istifa çağrılarına meydan okumuştu.
Ne var ki bu açıklamayı yaptıktan iki gün sonra 'Soykırımcı Joe' 21 Temmuz pazar günü sürpriz şekilde yarıştan çekildi.
Hem de sadece bir sosyal medya gönderisiyle. Bu alışılmadık istifa kararı ve yöntemi kendi personelini bile şaşırttı. Zira Beyaz Saray çalışanları kararı X'ten öğrendi.
Ayrıca ortada imzalanmış somut bir resmi istifa mektubu dahi yoktu.
Hatta Kovid-19 teşhisi konulan ve Delaware'deki evinde 'mecburi istirahate' alınan Başkan'dan 21 Temmuz'dan bu yana haber de alınamıyordu.
Eldeki tek kanıt sosyal medyadan yayımladığı sanal duyuru. Çünkü Amerikan ve Avrupa medyasında Biden'ın istifa mektubunu gerçekten imzalamamış olabileceğine dair kuşkular var.

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İngiliz Daily Mail gazetesi 'kendi azlini imzalayan başkan' başlığıyla verdiği haberde Beyaz Saray antetli kâğıda basılmayan istifa mektubunda Biden'ın daha önce hiç yapmadığı şekilde son imzasında kendi isminin yer aldığı kısmın altını çizdiğine dair görseli paylaştı.
Bu da 'sahte imza' spekülasyonlarını daha da güçlendiriyor. Üstelik istifa kararının hem bunaklık belirtileri had safhaya ulaşmışken hem Kovid teşhisi konulmuşken hem de Biden'ın kontrol etmediği bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılması kuşkuları daha da artırdı.
2020'de hiç şansı yokken Joe Biden'a başkanlık koltuğu bahşeden güçler şimdi onu bu görevden azlediyordu.
Emir demiri kesmiş ve Siyonistliği ile gurur duyan 81 yaşındaki Biden kendisinden 22 yaş küçük yardımcısı Kamala Harris'i işaret etmek zorunda kaldı.

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Kocası Yahudi olan Harris, seçilirse ABD'nin ilk siyahi, kadın ve Güney Asyalı başkanı olacak. Biden'ın kenara çekilmesiyle 19 Ağustos'ta Chicago'da yapılacak kurultayda taç giymesi beklenen Harris'e yardım ve para akmaya başladı hemen.
Biden'ın istifa kararından sonraki 24 saat içinde 100 milyon dolar yardım toplayan Harris'e 209 Demokrat Partili vekil, 43 senatör, 23 vali ile ülke çapındaki 4 bin Demokrat delegenin ezici çoğunluğu desteğini açıkladı.
Destek çığına işçi ve öğretmen federasyonları ile Hollywood ve Amerikan oligarkları da akın etti.
Elon Musk Trump'a, George Soros ise Harris'e ilk arka çıkan oligarklar oldu. İlahi dokunuş bu olsa gerek.
Bu desteklerden cesaret alan Harris, kurultayı beklemeden kendi adaylığını resmen ilan etti. Dün, 5 Kasım'daki seçimlerin bir savcı ile bir suçlu arasındaki tercih olacağını duyurdu.
Şimdi dünya ve Amerikan kamuoyu bütün bu siyasi mühendisliğin ve saray darbesinin arkasındaki asıl gücü merak ediyor. Bir dokunuşuyla her şeyi değiştiren 'Yüce Tanrı' kim? 'Kukla politikacıların' ipini kim tutuyor? Gerçek güç simsarı derin devlet mi? Küreselci oligarşi mi? Siyonist lobi mi? Yoksa hepsi mi?

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