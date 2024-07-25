'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu'nun ziyaretiyle yeni bir siyasi kaosa sürüklenen ABD'de en sıcak tartışma aslında ülkenin 'Yüce Tanrısı'nın kim olduğuyla ilgili. Çünkü suikast kurşunundan kıl payı kurtulan başkan adayı Donald Trump, "Yüce Tanrı'nın lütfu beni korudu" derken Demokrat Parti'nin adayı Başkan Joe Biden ise "Ancak Yüce Tanrı beni adaylıktan çekilmeye zorlayabilir' diyerek istifa çağrılarına meydan okumuştu.

Ne var ki bu açıklamayı yaptıktan iki gün sonra 'Soykırımcı Joe' 21 Temmuz pazar günü sürpriz şekilde yarıştan çekildi.

Hem de sadece bir sosyal medya gönderisiyle. Bu alışılmadık istifa kararı ve yöntemi kendi personelini bile şaşırttı. Zira Beyaz Saray çalışanları kararı X'ten öğrendi.

Ayrıca ortada imzalanmış somut bir resmi istifa mektubu dahi yoktu.

Hatta Kovid-19 teşhisi konulan ve Delaware'deki evinde 'mecburi istirahate' alınan Başkan'dan 21 Temmuz'dan bu yana haber de alınamıyordu.

Eldeki tek kanıt sosyal medyadan yayımladığı sanal duyuru. Çünkü Amerikan ve Avrupa medyasında Biden'ın istifa mektubunu gerçekten imzalamamış olabileceğine dair kuşkular var.

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'kendi azlini imzalayan başkan' başlığıyla verdiği haberdeistifa mektubunda Biden'ın daha önce hiç yapmadığı şekilde son imzasında kendidair görseli paylaştı.Bu daspekülasyonlarını daha da güçlendiriyor. Üstelik istifa kararının hem bunaklık belirtileri had safhaya ulaşmışken hem Kovid teşhisi konulmuşken hem dekuşkuları daha da artırdı.2020'de hiç şansı yokken Joe Biden'a başkanlık koltuğu bahşeden güçler şimdi onu bu görevden azlediyordu.Emir demiri kesmiş ve Siyonistliği ile gurur duyan 81 yaşındaki Biden kendisinden 22 yaş küçük yardımcısıişaret etmek zorunda kaldı.

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, seçilirsebaşkanı olacak. Biden'ın kenara çekilmesiyleyapılacak kurultaydaHarris'e yardım ve para akmaya başladı hemen.Biden'ın istifa kararından sonrakitoplayan Harris'eile ülkeçapındaki 4 bin Demokrat delegenin eziciçoğunluğu desteğini açıkladı.da akın etti.ilk arka çıkan oligarklaroldu.bu olsa gerek.Bu desteklerden cesaret alan Harris, kurultayı beklemeden kendi adaylığını resmen ilan etti. Dün, 5 Kasım'daki seçimlerinolacağını duyurdu.Şimdi dünya ve Amerikan kamuoyu bütün bu siyasi mühendisliğin ve saray darbesinin arkasındaki asıl gücü merak ediyor. Bir dokunuşuyla her şeyi değiştiren 'Yüce Tanrı' kim?Gerçek güç simsarı derin devlet mi? Küreselci oligarşi mi?Yoksa hepsi mi?