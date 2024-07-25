'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu'nun ziyaretiyle yeni bir siyasi kaosa sürüklenen ABD'de en sıcak tartışma aslında ülkenin 'Yüce Tanrısı'nın kim olduğuyla ilgili. Çünkü suikast kurşunundan kıl payı kurtulan başkan adayı Donald Trump, "Yüce Tanrı'nın lütfu beni korudu" derken Demokrat Parti'nin adayı Başkan Joe Biden ise "Ancak Yüce Tanrı beni adaylıktan çekilmeye zorlayabilir' diyerek istifa çağrılarına meydan okumuştu.
Ne var ki bu açıklamayı yaptıktan iki gün sonra 'Soykırımcı Joe' 21 Temmuz pazar günü sürpriz şekilde yarıştan çekildi.
Hem de sadece bir sosyal medya gönderisiyle. Bu alışılmadık istifa kararı ve yöntemi kendi personelini bile şaşırttı. Zira Beyaz Saray çalışanları kararı X'ten öğrendi.
Ayrıca ortada imzalanmış somut bir resmi istifa mektubu dahi yoktu.
Hatta Kovid-19 teşhisi konulan ve Delaware'deki evinde 'mecburi istirahate' alınan Başkan'dan 21 Temmuz'dan bu yana haber de alınamıyordu.
Eldeki tek kanıt sosyal medyadan yayımladığı sanal duyuru. Çünkü Amerikan ve Avrupa medyasında Biden'ın istifa mektubunu gerçekten imzalamamış olabileceğine dair kuşkular var.
***İngiliz Daily Mail gazetesi 'kendi azlini imzalayan başkan' başlığıyla verdiği haberde Beyaz Saray antetli kâğıda basılmayan istifa mektubunda Biden'ın daha önce hiç yapmadığı şekilde son imzasında kendi isminin yer aldığı kısmın altını çizdiğine dair görseli paylaştı.
***Kocası Yahudi olan Harris, seçilirse ABD'nin ilk siyahi, kadın ve Güney Asyalı başkanı olacak. Biden'ın kenara çekilmesiyle 19 Ağustos'ta Chicago'da yapılacak kurultayda taç giymesi beklenen Harris'e yardım ve para akmaya başladı hemen.