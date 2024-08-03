Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik saldırılar bölgede ve dünyada İsrail'in ABD'nin de müdahil olacağı bir bölgesel savaş riskini tırmandırabileceği kanaatine yol açtı.

Oysa Anglosakson siyaseti siyonist barbarlarla birlikte Ortadoğu'da topyekûn savaşlardan daha beter bir stratejik kaos projesini sürdürmeye ayarlı.

Soykırım saldırıları, siyasi suikastlar, ekonomik krizler, diplomatik ambargolar, iç savaşlarla etnik, mezhebi ve ideolojik çatışmalara dayanan bu yöntemin benimsenmesi her tür 'barış ihtimalini' dinamitliyor zaten.

Bu kaos stratejisini İsmet Özel'den ilhamla genel olarak 'ne savaş ne barış sürekli gerilim!' şeklinde tanımlamak mümkün.

Çünkü savaş da en az barış kadar normaldir. Anormal olan sürekli kriz ve kaostur. İşte bu nedenle irrasyonel gibi görünse de suikastlarla had safhaya tırmanan bölgedeki tansiyona yönelik en rasyonel/makul değerlendirmeyi, "Ortadoğu'da barışın tek yolu topyekûn savaştır" diyen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev yaptı.

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Çünkü sistematik kaosun hedefidekişisel hırslarını ve siyasi bekası mücadelesini de aşıyor.Unutmayalım ki şu anki dünya Anglosaksonların ürünüdür. Zihinsel, kültürel ve coğrafi bütün sınırlarımızı siyonist lobilerle işbirliği içinde çizdiler.Bütün kıtalardaki ahlaki, insani, ekonomik, kültürel ve mezhebi krizlerin gerçek nedeni Anglosaksonların imzasını taşıyan ve adıdiye değişen antlaşmalardır. Bu antlaşmalarlaacı, savaş, soykırım, kan, gözyaşı, az gelişmişlik ve sistemli sömürüyü bir kadere dönüştürdüler.Siyonist projeyi Ortadoğu'nun kalbine bir hançer gibi saplayan Anglosakson elitleri aslında kendi halklarını da vahşice sömüren birsahip.Bu nedenlegörülmedi. Dünyayı kaosamahkûm eden bu gücün kendi coğrafyasınareva gördüğü kader ise

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ABD'nindünya ülkelerini ya potansiyel ya daaktif düşman olarak görmesi tesadüfdeğil. Geleneğinde başkalarının çıkarlarınıve değerlerini dikkate alma yok.Adıolsun fark etmez,seçilen her başkan Britanya'nınilham alınanbusürdürmekzorundadır. Yoksaolur.Oğul Bush'unBarackObama döneminde Anglosakson zihniyeti,Ortadoğu'da zor bir seçimle karşıkarşıya kaldı. Yadüğmesine basılacaktı ya da sistematikkaosun. Topyekûn savaşfaktörleri nedeniyleseçenek olmaktan çıkınca devreyesistematik kaosunderinleştirilmesi girdi.