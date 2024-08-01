Gazze'de 300 gündür her tür vahşete başvurmasına rağmen Filistin halkının iradesini kıramayan ve dünya kamuoyunu yanına çekemeyen Siyonist barbarlık, maruz kaldığı askeri ve siyasi hezimeti perdelemek için suikastlarla bölgesel kaos çıkarma stratejisine sarıldı.

Dünyanın gözleri önünde başka ülkelerin başkentlerine saldırarak sivil halkı ve siyasi liderleri canının istediği gibi katlediyor.

Hiçbir yaptırımdan korkmuyor. Bütün insanlık değerlerini ve 'uluslararası hukuku' ayaklar altına alıyor.

Nitekim önceki akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah liderlerinden Fuad Şükrü'ye saldırı düzenleyen Siyonist rejim yedi saat sonra da bu kez Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi hedef aldı.

Haniye'nin şehit edildiği suikast aslında terör devleti İsrail ve destekçisi Batı'nın Gazze'de devreye soktuğu soykırım projesinin diğer yüzüdür.

Çünkü tıkandılar. Küresel vicdana karşı yenildiler. Sadece insani ve ahlaki olarak değil askeri, stratejik ve siyasi anlamda da bataklığa saplandılar.

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Tek kurtuluş yolları Gazze'deki soykırım projesini topyekûn birdönüştürmek. Ateşkes müzakerelerinin başındaki Haniye'nin alçakça hedef alınması, soykırımcılarıngösteriyor.peşindeler.Niyetleri zaten ne ateşkes ne barış. Biraz zaman kazanmak. Dolayısıylaiyi kavramak gerekiyor.Ne var ki başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünyayı hedef alan bu kölelik projesine sadeceUnutmayalım ki Siyonistlerin soykırım ve suikast saldırılarıyla devreye soktuğu küresel planın temel amacıBu gerçeği bazı vicdan ve izan sahibi Batılı halklar da görüyor. Bu yüzden Gazze'ye sahip çıkıyorlar.bu köleleştirme projesinin hedefinde.sonra Rusya 'ya yönelik uygulanan küresel dışlama ve her tür akıldışı ambargoyu düşünün.Nitekim ekonomik savaşta yenemediklerivirüsü ile saldırdılar.önemsemediler.

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Çünküatmış,milyonlarcainsanı katletmiş,bombası kullanmış,harabeyeçevirmiş, hedef seçtiği ülkelerde darbe, içsavaş, işgal, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıdâhil her tür yöntemi birolarak devreye sokmaktan çekinmeyenbahsediyoruz.Hiçbir kutsalları ve değerleri yok. Herkes ve her şey onlar için ya bir köle ya da kurban. Bu nedenlefelsefe profesörü olanve diğer bazı rasyonel analizcilerin de işaret ettiği gibi 'Batı'nın Siyonist barbarlar eliyle Gazze'de devreye soktuğu yüksek teknoloji ve alçakça suikastlara dayalı soykırımlarla, insanlığı gelecekte nelerin beklediğinin de habercisidir.bu sömürgeci projeye boyun eğmediği için suikasta uğradı. Haniye'ler şehit düşse de taşıdıklarıgerekiyor. Eğer bu sancak düşerseÇünkübize ve çocuklarımızada yaşatmaya çalışacaklar.Mesele bu kadar net.