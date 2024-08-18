Dalgaları değil de büyük akıntıyı görmek istiyorsak olaylara ve olgulara medeniyet perspektiften bakmalıyız. Yoksa dünyamızda olup bitenleri kavramakta zorlanırız.

Gazze'deki soykırımdan Rusya- Ukrayna savaşına, İsrail-İran geriliminden Sudan'daki iç savaşa, Türkiye'nin bir hegemon olarak yükselişinin küresel merkezlerde yol açtığı panikten Çin'in Kuşak Yol projesine, hipersonik füze ve SİHA'lardan yapay zekâ endeksli yüksek teknoloji savaşlarına, hatta Kerkük'teki valilik krizinden Avrupa'daki yerligöçmen mücadelesine, dijital sanayileşme hamlelerinden siber güvenlik ve ABD'deki kimlik çatışmasına kadar her biri ulusal, bölgesel ve uluslararası güç mücadelesinde birer dalgayı temsil eden bu gelişmelerin neden ve sonuçlarıyla birlikte nasıl bir küresel akıntıya ve değişime yol açtığını öngörebilmek lazım.

Bunun yolu da jeo-kültürel donanımla teçhiz edilmiş bir medeniyet analizi yapabilmekten geçer. Aksi halde ayrıntılara, önyargılara ve duygulara göre pozisyon alarak sadece maliyet endeksli ucuz bir siyasetin peşine kapılırız.

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ve maliyetine odaklandıkça hesap ettiklerimizingözden kaçırırız. Bu da irtifa kaybımızı artırır ve görüşümüzü muğlaklaştırır. Dolayısıylakaybedenler ya birya da farkında olmadanÇünküKüresel ilişkilere baktığımızda inançtan yoksun aktörlerin birçok şeyi çarpıtıpgörüyoruz. Unutmayalım ki ulusal veya uluslararası siyasete dairortaya koyduğu kadarını da gizleyecektir.İşte bu yüzden dünyada etkili olmak istiyorsak tarih, kültür, ahlak ve medeniyet anlayışımızla teçhizatlıteori, model, kavram ve paradigmalar geliştirmek zorundayız.Dünyayı ve kendimizibudur.Halkın, sokağın ve insanlığın beklenti, hayal,ses, tat ve kokularından kopuk siyaset akademikdehlizlerin karanlığından kurtulamaz.Tıpkı tarihsel derinlikten yoksun sosyalmedya trendlerine göre geliştirilen analizlergibi

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değerlerimizi küçük maliyethesaplarından kaçınarak ve her tür bedeligöze alarak korumalıyız.Ziradünyanın her yerineekiyor. Bu hunhar, soykırımcı,çatışmacı ve sömürgeci yaklaşım yerinebir küresel sistemancak dünyaya ve insanlığa barış, huzur,refah, adalet ve istikrar getirebilir.Kaosun panzehri bu. Yoksa düşmanımıza dönüşürüz. Yani Batı'nın o riyakâr, otoriter, ırkçı, trans savunucusu, Siyonist, çıkarcı ve emperyalist değerlerini içselleştiririz.Bu da bizi sadece siyasi ve ekonomik olarak değilBu dalgalara karşı dik durup akıntılara kapılmamanın ve bir umut olmanın yolu,tevarüs edilensahip çıkmaktan geçiyor.