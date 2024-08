Tarihin kırılma anına doğru ilerliyoruz. Gazze'deki barbar soykırım ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere küresel sahnede Batı ile yükselen Asya- Pasifik bloku arasındaki güç mücadelesi Atlantik'in kâbusuna dönüşen gelişmelere sahne oluyor.

Alman tarihçi Oswald Spengler'ın "Batı'nın Çöküşü" kitabında bir asır önce ileri sürdüğü "Batı'dan geriye kalan tek şey tarihin tekerleğini durdurmak için her zamankinden daha yapay ve hatta çılgınca bir girişim olacak" tezi doğrulanıyor.

Şu sıralar çaresiz stratejiler sarmalındaki ABD ve Avrupalı yöneticiler panikle her tür irrasyonel seçeneği gündeme taşımaktan çekinmiyor.

Bunların başında da Ukrayna'daki yaklaşan hezimetle birlikte küresel kamuoyuna yönelik devreye sokulan "III. Dünya Savaşı ve nükleer savaş riski yükseliyor" şeklindeki psikolojik harp manipülasyonları geliyor.

Çünkü terör ve Kovid 19 benzeri virüs kozları işe yaramadı. Hatta ters tepti. Bu bağlamda şu an Batı'nın maruz kaldığı hezimeti simgeleyen en somut tarihsel gelişme Ukrayna fiyaskosu ile Gazze'deki soykırıma yönelik oluşan küresel tepkidir.

Japon analistde işaret ettiği gibi Ukrayna savaşı Batı'nın çöküşünü güçlendiriyor. ABD liderliğindekiSonuç olarak Ukrayna ile Batı, başarısız olan büyük birPlanları şuydu: "Rusya'ya yönelik felç edici yaptırımlar Rus ekonomisini sarsacak. Bu da bir halk ayaklanmasına yol açacak veyerine Batı yanlısı bir lider gelecekti..."Ancak Putin çetin ceviz çıkınca bütün projeleri ellerinde patladı. Unutmayalım ki ABD liderliğindeki Batı'nın en büyük stratejik hedefi Soğuk Savaş'tan yenilgiyle çıkanBunun yolu da Rusya'nın hinterlandındaki ülkeleriteker teker zaptetmekten geçiyordu.ABD'de yönetim ve başkanlar değişse de bu küresel strateji değişmedi.Gelen her başkan bu yol haritasını izledi. ABD ilk olarak Rusya'nınSonraRus etkisini sembolize eden ülkelere yöneldi.

İlk düğmeye basanoldu. 2000 yılındaClinton'dan sonraRusya'nınarka bahçesi konumundaki farklı ülkelerdeve bölgelerde devam ettirdiği bu siyasetdöneminde en üst aşamaya taşındı.Böylece 2000'lerde ABD'nin başlattığı Rusya'yı kuşatıp rejim değişikliğiyle ele geçirme stratejisi 2022 yılındadönüştü.Ama artık yolun sonu görünüyor. Beş ABD başkanı daŞimdi el sıkışmaya hazırlanıyorlar.ABD bunun sinyallerini veriyor. Nitekim Amerikan medyasında 5 Kasım'daki seçimlerden zaferle çıkması durumundave dahaistediği konuşuluyor. Bakalım Putin bunu kabul edecek mi? Edecekse de nasıl ve hangi şartlarla kabul edecek?