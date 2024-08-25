Uluslararası sistem stres altında ve değişim halinde. Eski düzen ölüyor ve yeni bir düzenin doğum sancılarını yaşıyoruz. Çoğu açılardan dünya 1945 benzeri bir süreçten geçiyor. Küresel statüko uluslararası sorunları çözmede yetersiz. Geleceğin dünyasını inşa etmek için uluslar topluluğunun kolektif çalışmasına ihtiyaç var.

Geleceğin düzeni evrensel insan onuruna, eşitliğe, adalete, çoğulculuğa, kozmopolitliğe, hoşgörüye, ekonomik refah ve güvenliğe dayanmalıdır.

Yoksa mevcut küresel sistemin dünyaya dayattığı sıfır toplamlı mantık felaketleri daha da derinleştirecektir. Çünkü Soğuk Savaş döneminde (1945-1991) ülkeler ABD ve SSCB liderliğinde iki bloka bölündü. Bir kutbun elde ettiği kazanım diğeri için kayıp olarak görüldü.

Fakat gelişmekte olan ve üçüncü dünya (bağlantısızlar) diye nitelenen bloktaki ülkelere ABD ve SSCB tarafından taraf tutmaları için baskı yapıldı.

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1955'teEndonezya'nınkentinde gerçekleşenardından ortaya çıktı.uluslararası ilişkilerde derinleşen Doğu-Batıveya ABD-SSCB arasındakiveiçin bu toplantıya katıldı.NAM kurucuları Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz, Hindistan Başbakanı JawaharlalMısır Cumhurbaşkanı CemalGana Devlet Başkanı Kwameve Endonezya Devlet Başkanı, Soğuk Savaş'ındayatmasına ve mantığına karşı çıkarak üçüncü dünyaya bir alternatif sundu.Ne var ki ABD ve SSCB yine de her türmekanizmasına başvurarak NAM ülkelerini kendi yörüngelerine çekmeye çalıştı.Bugünbağlantısızlıkkavramını yeniden canlandırdı. Ziradünya nüfusunun yüzde 80'ine sahip ülkelerinoluşturduğuUkrayna'yı destekleyen koalisyona katılmadı.Aynı şekilde İsrail'in Gazze'deki vahşisoykırımınadünyadan kimse destek vermiyor.

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Buöncü ülkesi ise Türkiye. Çünkü hem Gazze'deki soykırıma karşı takındığı tavırla hem de Ukrayna krizinde izlediği diplomasiyle Türkiyeen etkili aktörlerinden ve ilham kaynaklarından biri oldu.Hindistan Başbakanı Nehru, 1948'de BM'deki konuşmasındadiyerek Batı'yı uyarmıştı.Bu sözler Sayın Erdoğan'ınçıkışlarını hatırlatıyor.Bugün Türkiye'den ilham alan Hindistan, Meksika, Macaristan, Slovakya, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkelerkoruyor.Çatışmalardan ve taraf tutmaktan kaçınansürdürüyorlar.Netice olarak dünya yeni bir uzlaşı arayışında. Gidişat bunu gösteriyor.Ancak bu uzlaşı büyük güçlerle sınırlı kalmamalı. Türkiye'nin sancaktarlığını yaptığıtalepleri de gözetilmeli. Aksi halde kaos daha da derinleşir.