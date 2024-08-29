Robert D. Blackwill ve Richard Fontaine "Kayıp On Yıl: ABD'nin Asya'ya Dönüşü ve Çin Gücünün Yükselişi" adlı yeni kitaplarında Hillary Clinton'un 2011 yılında büyük bir sükseyle tanıttığı ve "Artık Ortadoğu yerine Asya- Pasifik'te oyun kuracağız" şeklindeki 'Pivot Asia' stratejisini 'kayıp on yıl' diye niteliyor.

Hatırlamakta fayda var. ABD'nin o dönem dışişleri bakanı olan Clinton, 11 Ekim 2011'de Foreign Policy'de yayımladığı "America's Pacific Century/Amerika'nın Pasifik Yüzyılı" başlıklı makalede "Siyasetin geleceği Afganistan'da veya Irak'ta değil Asya'da belirlenecek ve ABD bu sürecin tam merkezinde yer alacak" demişti.

Irak ve Afganistan'daki terörizme karşı savaşlarını sona erdirdiklerini ilan eden Clinton, Amerika'nın enerjisini, ilgisini ve odağını yükselen Çin bölgesi Asya- Pasifik'e kaydıracaklarını vurgulamıştı. Bu bağlamda ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler sıfırlanmış ve yeni bir başlangıcın adımları da atılmıştı.

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Ancak geldiğimiz aşamada Irak ve Afganistan'daki hezimetin bir benzerini ABD bu kez Asya-Pasifik'te yaşıyor. Bu başarısızlığı Batılı analizciler de itiraf ediyor. Son olarakdergisininsayısındakibaşlıklı makalesinde Washington'unsadece askeri, siyasi ve ekonomik alanda değilfarklı sektörlerden örneklerle ortaya koyuyor. Son verilerle desteklediği analizinde Zegart şu sonuca varıyor:ise 15 Ağustos tarihli ortak yazıda biryandan ABD'nin içine düştüğü girdabı netşekilde itiraf ediyor, öte yandan da hâlâçalışıyorlar.Asya-Pasiflik, Afrika, Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da Amerikan hegemonyasının belirgin bir gerileme içinde olduğunu itiraf eden yazarlar çareyi farklı bölgelerdeki bu çatışmalardan birçıkarmakta görüyor.

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Özellikle deNATO-Rusyaveya Rusya-Avrupa çatışması üzerindengayretleriöne çıkıyor. Ancakgörentemkinli davranışları dikkat çekiyor.Dolayısıyla dünya öylelanse ettiği gibi küresel bir savaşadoğru gitmiyor. Batı dünyası kendi hezimetiniperdelemek için bu manipülasyonabaşvuruyor. Çünkü 2000'lerden sonrakigelişmelerişlevsizleştiğinikanıtladı. Terörle savaş fiyaskosu, 2008finansal krizi, Kovid-19 salgını, Arap Baharı,Afganistan'dan kaçış, Ukrayna ve Gazze'debataklığa saplanma gibi farklı kriz ve çatışmalarküresel sistemin temellerini sarstı.yazısında da belirttiği üzereAksine küresel sistembenzer yapılandırılmış yeni bir çatışmadanziyade 1930'larda meydana gelenveandıran kritik bir dönemden geçiyor. Busüreç deile sonuçlanacak gibi görünüyor.