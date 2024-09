Sadece uluslararası normların, müeyyide, hukuk ve kuralların değil insani ve ahlaki değerlerin de en dibe vurduğu bir süreçten geçiyoruz. Şu an dünyanın farklı bölgelerindeki sıcak çatışmalar, ekonomik savaşlar, ideolojik kutuplaşmalar, insani krizler ve Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği barbar soykırım ve katliamlar, mevcut uluslararası düzenin çöküşünün ve işlevsizliğinin en somut kanıtlarıdır.

Ne var ki her bitiş aynı zamanda bir başlangıçtır da. İşte bu yüzden mevcut çatışma ve barbarlıklar dünya düzeninin küresel dönüşümünün bir parçası olarak da görülüyor.

Çünkü emperyalist merkez artık küresel siyaseti kontrol edemiyor. Artık sabotaj ve provokasyonlarında başarıya ulaşamıyor bazen de tırmanan çatışmaları önlemeye gücü yetmiyor. Dolayısıyla hem küresel statükonun tetiklediği hem de rakip aktörlerin neden olduğu krizler dünyanın çeşitli bölgelerinde kontrol edilemeyen bir kaos dalgasına yol açmış durumda.

Haliyle mevcut istikrarsızlıklar, küresel dönüşüm ve dünya düzenindeki değişikliklerle ilgili daha geniş bir sorunu yansıtıyor. Etkili uluslararası mekanizmaların yokluğu ve kilit aktörler arasındaki güvensizlik belirsizlikleri tırmandırıyor.

***

Derinleşen kaos her iki tarafa da kalıcı zararlar veriyor. Bu bağlamda çatışmaları sürdürmek ve derinleştirmekolarak algılanıyor. Her ne kadar bazı şahinler savaştan yana bir retorik kullansa da barış ve çözüme yönelikseçeneğine ağırlık verenlerin sayısı da giderek artıyor.İlginçtir yeni biren çok dile getirenler de Batılılar. NitekimGraham Allisonve Amos Yadlin,derkenPeter Harris, Avrupa güvenlik için ona bel bağlamamalı" çağrısında bulunuyor.da Avrupalı müttefiklereartık bırakmaları tavsiyesinde bulunuyor.Batılı kalemler yanında siyasileri de buna benzer görüşleri hemen her gün dile getiriyor. ÇünküBatı artık eski hegemonyasını sürdüremiyor.Zira her güç kaçınılmaz olarak kendine düşman ve savaş arar. Fakatve savaşlarını da kazanamıyor.

***

Batılı halklar da gerçeği görmeye başladı.yöneticilerikuyruğu dik tutmaya çalışıyor.Siyonistlerinuluslararası kamuoyu Filistinlilerin mazlumve masum olduğunu anladı.Filistinlilere ödetiyorlar. Fakat soykırımcılarbu kez paçayı kurtaramayacak.Siyonistlere yabancıdır. Sadecea inanırlar. Bu nedenleyükselen yeni güçlerin küresel adaleti sağlayacağıgünler çok da uzak değil.Zira gücü azalan Batı'nın sömürgeci sistemi de sarsılıyor.oluşuyor.içinde yer aldığı bu, Batı'nın yok ettiği insani ve ahlaki değerleri dünyada yeniden hâkim kılabilir.