Siyonist rejimin nihai hedefi Sayın Erdoğan'ın da sık sık dile getirdiği gibi sadece Filistin topraklarını ilhak etmekle sınırlı değil. Zira Siyonist rejim Arz-ı Mev'ud denilen sapkın teolojiye göre Türkiye, Mısır, İran, Ürdün, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri de kapsayan Nil ile Fırat arasındaki bütün toprakları işgal edip halklarını da Filistinlileştirmek istiyor.

Ana strateji bu! Bunu herkes de biliyor. Gazze Kasabı Netanyahu, Büyük İsrail'i simgeleyen Arz-ı Mev'ud haritaları önünde sadece Filistin'i almakla yetinmeyeceklerini defalarca dile getirdi.

Çünkü Siyonist teolojide ana akaid Arz-ı Mev'ud inancıdır. Tanrı'dan ziyade bu stratejiye taparlar. Sayın Erdoğan boşuna İsrail'in ve Haçlılar'ın Arz-ı Mev'ud (vadedilmiş topraklar) planlarına asla prim tanımayacaklarını dile getirmiyor. Nitekim İsrail'in eski başbakanlarından 'Sabra ve Şatilla Kasabı' Ariel Şaron daha savunma bakanıyken 1974'te Büyük İsrail'in Anadolu ayağındaki amaçlarını "Türkiye de ilgi alanımız içindedir" sözleriyle itiraf etmişti.

Siyonizmin kurucusu Theodor Herlz 1897'de İsviçre'nin Basel kentindeki I. Dünya Siyonist Kongresi'nde "Kuzey sınırlarımız Kapadokya'daki (Nevşehir bölgesi) dağlara kadar dayanır" demişti.

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Çünkü Batı'nın desteklediği 'Büyük İsrail' projesi Kızıldeniz'den Filistin Denizi'ne, Mısır'daki çöllerden ve Nil Nehri'ndengeniş bir coğrafyayı kapsıyor. Dolayısıylaişgal edilmesi gereken stratejik bölge olarak görüyor.Bu nedenle İsrail için Türkiye hem çok önemli hem de çok zor bir hedef. Haliyle Büyük İsrail'in önündekiolarak Türkiye'yi görüyorlar. Batı'daki ve bölgemizdeki ülkeler bir şekilde rehin alınmış durumda. Fakatne siyasi iradesini ne de Osmanlı'dan miras kalanşimdiye kadar rehin alamadılar.İşte bu yüzden dört bir koldan içeriden ve dışarıdan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye saldırıyorlar. Fakat unuttukları bir şey var. Onlar saldırdıkçave daha da güçleniyor. Türkiye kenetlenmekle kalmıyor İslam dünyasını da Batı dışı dünyayı da birleştiriyor.Türkiye'ninen çok dakorkutuyor.

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Unutmayalım kikökü tarihinderinliklerine dayananadıdır.Yahudilereliyle hayata geçirilmesi çabasıdır.Ancak hesaba katmadıklarıŞimdiye kadar savunmada olan Türkiyeilk kezişaretlerinivermeye başladı. Ülkemizin hareketlenenimparatorluk refleksiyeniden egemen kılacaktır.Selçuklular ve Osmanlılar nasıl ki Kuzey Afrika'dan Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar'a kadar uzanan coğrafyanınmodern Türkiye de İslam dünyasını Filistinlileştirmeyi hedefleyen Batı destekli Siyonist projeyi engelleyip akamete uğratacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. ZiraSelçuklu ile Osmanlı'nın tarih yazan veo kadim, evrensel ve zincire vurulamayan