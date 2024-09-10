Siyonist rejimin nihai hedefi Sayın Erdoğan'ın da sık sık dile getirdiği gibi sadece Filistin topraklarını ilhak etmekle sınırlı değil. Zira Siyonist rejim Arz-ı Mev'ud denilen sapkın teolojiye göre Türkiye, Mısır, İran, Ürdün, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri de kapsayan Nil ile Fırat arasındaki bütün toprakları işgal edip halklarını da Filistinlileştirmek istiyor.
Ana strateji bu! Bunu herkes de biliyor. Gazze Kasabı Netanyahu, Büyük İsrail'i simgeleyen Arz-ı Mev'ud haritaları önünde sadece Filistin'i almakla yetinmeyeceklerini defalarca dile getirdi.
Çünkü Siyonist teolojide ana akaid Arz-ı Mev'ud inancıdır. Tanrı'dan ziyade bu stratejiye taparlar. Sayın Erdoğan boşuna İsrail'in ve Haçlılar'ın Arz-ı Mev'ud (vadedilmiş topraklar) planlarına asla prim tanımayacaklarını dile getirmiyor. Nitekim İsrail'in eski başbakanlarından 'Sabra ve Şatilla Kasabı' Ariel Şaron daha savunma bakanıyken 1974'te Büyük İsrail'in Anadolu ayağındaki amaçlarını "Türkiye de ilgi alanımız içindedir" sözleriyle itiraf etmişti.
Siyonizmin kurucusu Theodor Herlz 1897'de İsviçre'nin Basel kentindeki I. Dünya Siyonist Kongresi'nde "Kuzey sınırlarımız Kapadokya'daki (Nevşehir bölgesi) dağlara kadar dayanır" demişti.
***Çünkü Batı'nın desteklediği 'Büyük İsrail' projesi Kızıldeniz'den Filistin Denizi'ne, Mısır'daki çöllerden ve Nil Nehri'nden Anadolu'daki Fırat'a, Toros Dağlarını aşarak Kapadokya'yı çevreleyen Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Melendiz Dağı ve Gül Dağı'na kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Dolayısıyla Arz-ı Mev'ud projesi Anadolu'nun neredeyse yarısını işgal edilmesi gereken stratejik bölge olarak görüyor.
***Unutmayalım ki Haçlı zihniyetinin Siyonistler eliyle devreye soktuğu Büyük İsrail projesi kökü tarihin derinliklerine dayanan bin yıllık bir nefretin ve sürecin adıdır. Yarım kalan Haçlı projesinin Yahudiler eliyle hayata geçirilmesi çabasıdır.