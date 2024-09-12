ABD'nin küresel hegemonyasının simgeleri konumundaki İkiz Kuleleri yerle bir eden 11 Eylül 2001'deki saldırıların üzerinden 23 yıl geçti. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Lübnan kökenli 19 El-Kaide üyesi kaçırdıkları dört uçaktan ikisiyle New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin (İkiz Kuleler) 110 katlı binalarına, üçüncü uçak ile de ABD Savunma Bakanlığı'nın karargâhı Pentagon'a saldırdı.

Dördüncü uçak ile Washington'daki Kongre Binası veya Beyaz Saray'ın hedef alınması planlanmıştı. Ancak yolcuların isyanı sonucu uçak Pensilvanya'da bir tarlaya düştü.

Saldırılarda 19 hava korsanıyla birlikte 2 bin 997 kişi öldü. Bu trajediyi 'terörizme karşı savaş'a çeviren Amerikan yönetimi, Afganistan ve Irak'ı işgal ederek İslam dünyasını Siyonist-Evanjelik projelere göre dizayn etmeyi ve küresel güç haritalarını yeniden çizmeyi planlayan modern Haçlı seferlerine başladı. Ancak bu hamleler hezimetle sonuçlandı. Bu küresel projenin son çırpınışlarını Ukrayna'da ve Gazze'de görüyoruz.

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Amerikalı analistlerin de sık sık vurguladığı gibişimdi dünya karşısında hiç olmadığı kadar savunmasız ve kırılgan hale geldi.verdiği açık çekle Ortadoğu'da kaybettiği bölgesel hâkimiyeti yeniden kazanma hedefinden hâlâ çok uzakta.Küresel vicdanın duvarına çarpan ABD daha da yalnızlaştı.2013'te düğmesine bastığı ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle en üst aşamaya taşıdığıRusya'yı Ukrayna'da kuşatamadı. Askeri ve ekonomik açıdan dünyayı yanına çekemedi.sürdürdüğü ekonomik ve teknolojik savaşta ağır darbeler alıyor. Asya- Pasifik, Afrika, Latin Amerika, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'dagiderek artıyor. Hatta Doğu Avrupa hariç Kıta Avrupası'nda bile Rusya'ya karşı istediğisağlayamadı.

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RCW'denyazdıkları ortak analizdeitirafediyor. Yazarlar, "ABD başkanlık seçimlerisona erdikten sonra, bir süper gücün gerilediğinihisseden rakipler ve düşmanlarla doluyüzleşecek" tespitinde bulunuyor. Nitekimiki partiliraporunda da "ABD'nin karşı karşıya olduğutehditler, ülkenin" uyarısı yer alıyor.daha 2009'da WP'de dile getirdiği gibiABD'de dışaktörlerden kaynaklanan sarsıntı,nedeniyle bu kezevriliyor. Hâsılı kelam 11 Eylül'densonraki 23 yıldabütün dünya tanıklıketti. 2001'de tek küresel hegemon olanABD şimdidönüştü. Askeri, siyasi veekonomik gerileme yanındaTarihin görüp götürebileceğien büyükyaşıyor.