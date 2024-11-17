ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın önce adaylığını sonra da zaferini engelleyemeyen Amerikan müesses nizamını zor günler bekliyor. Her ne kadar ezici bir zafer elde etse de müesses nizam, arkasındaki oligarşik bürokrasi gücüyle zaman içinde Trump'ın siyasi manevralarını önemli ölçüde sınırlayacak, proje ve hamlelerini manipüle edecek ve hatta onu oyun dışı bile bırakabilecek birçok dinamiğe sahip durumda.

Haliyle küreselci lobiyle öteki Amerika'nın savaşı Trump'ın seçilmesiyle daha da kızışacak. Bir bakıma 'Amerika geri dönüyor' diyerek ülkelerini 'otokrasilere karşı demokrasi cephaneliği' şeklinde tanımlayan Demokrat Parti'nin sahip çıktığı ideolojik ilkeler yerini öyle kolay kolay Trump'ın savunduğu 'Önce Amerika' sloganı ile ifade edilen pragmatik hedeflere bırakmayacaktır.

Ancak Trump'ı dize getirmek bu kez zor olacak. Zira empoze edilen algının aksine Trump hiç de öngörülemez ve tutarsız bir eksantrik değil. Tavırları ve uçarı karakterine rağmen dünya görüşü bakımından oldukça istikrarlı biri aslında. Eski röportajlarına bakıldığında 1980'lerden bu yana aynı düşünceleri savunduğu görülüyor.

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Kuşku yok ki muhalifleri gibi Trump da ABD'yi evrenin merkezinde görüyor. Ancak fanatiklerden ayrıldığı nokta şurası: "Evet, ABD küresel sistemin merkez gücü. Ancak ABD'nin bu pozisyonda bulunması onunolması anlamına gelmemeli."arasında bir çelişki görmeyenve Amerika'nınüzerinekurulu bir ülke olduğuna inanan Trump,bu nedenle merkezi hükümetin her şeyi kontroletmesine karşı çıkıyor.duyuyor.Amerika'yı solun ve küreselcilerin işgalinden kurtarmaya yemin eden Trump bu nedenlekonumundakiile bağımsız adaygibi isimleri de yanına alma ihtiyacı hissetti.

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Çünkü tarihçida vurguladığı üzere Amerika,giriyor. Trump, akıllı davranıp bu yeni düzende ABD'ye ayrıcalıklı bir yer bulmaya çalışıyor.Önceliğiniveriyor. Eğer bunu yapmazsaimparatorluk sadece gerilemekle kalmayacakaynı zamanda çökecektir de! Bunu görenTrump asıl gücünükurtarmaya harcayacak.hedefini ticari ve diplomatik yollarla gerçekleştirmeye çalışacak. Belki de bu yüzdenolarak görüyor.Zira Trump,arayacak.Bu nedenle Ortadoğu'da İran'ı hedefe koyarak bölgesel savaş peşinde koşanuğrayabilir.Bu açılardan Trump dünya için bir tehditten çok bir fırsat konumunda. Daha doğrusu ne iyi ne kötü ya da hem iyi hem kötü bir seçenek diye algılanıyor. Aralarındabulunduğu bazı ülkeler için isedemek. Russia Today'dentanımlamasıyla Trump hem Moskova hem Ankara içinanlamına geliyor.