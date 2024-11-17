ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın önce adaylığını sonra da zaferini engelleyemeyen Amerikan müesses nizamını zor günler bekliyor. Her ne kadar ezici bir zafer elde etse de müesses nizam, arkasındaki oligarşik bürokrasi gücüyle zaman içinde Trump'ın siyasi manevralarını önemli ölçüde sınırlayacak, proje ve hamlelerini manipüle edecek ve hatta onu oyun dışı bile bırakabilecek birçok dinamiğe sahip durumda.
Haliyle küreselci lobiyle öteki Amerika'nın savaşı Trump'ın seçilmesiyle daha da kızışacak. Bir bakıma 'Amerika geri dönüyor' diyerek ülkelerini 'otokrasilere karşı demokrasi cephaneliği' şeklinde tanımlayan Demokrat Parti'nin sahip çıktığı ideolojik ilkeler yerini öyle kolay kolay Trump'ın savunduğu 'Önce Amerika' sloganı ile ifade edilen pragmatik hedeflere bırakmayacaktır.
Ancak Trump'ı dize getirmek bu kez zor olacak. Zira empoze edilen algının aksine Trump hiç de öngörülemez ve tutarsız bir eksantrik değil. Tavırları ve uçarı karakterine rağmen dünya görüşü bakımından oldukça istikrarlı biri aslında. Eski röportajlarına bakıldığında 1980'lerden bu yana aynı düşünceleri savunduğu görülüyor.
***Kuşku yok ki muhalifleri gibi Trump da ABD'yi evrenin merkezinde görüyor. Ancak fanatiklerden ayrıldığı nokta şurası: "Evet, ABD küresel sistemin merkez gücü. Ancak ABD'nin bu pozisyonda bulunması onun her şeye hükmeden ve müdahale eden bir hegemon olması anlamına gelmemeli."
***Çünkü tarihçi Tarık Cyril Amar'ın da vurguladığı üzere Amerika, egemen olamayacağı yeni bir dünya düzenine giriyor. Trump, akıllı davranıp bu yeni düzende ABD'ye ayrıcalıklı bir yer bulmaya çalışıyor.