5 Kasım seçimlerinden birkaç hafta önce Donald Trump, ABD ve dünya için öngördüğü vizyonu şu sözlerle ifade etmişti: "Biliyorsunuz 1890'larda ülkemiz şimdiye kadarki en zengin durumundaydı. Çünkü çok iyi bir tarife sistemi vardı." Bir seçim konuşmasında da yurtdışındaki Amerikan şirketlerini dönmeye zorlayacağını ve gelmeyenlere karşı ise gümrük duvarlarını aşılamaz hâle getireceğini söyleyen Trump, "Zira en sevdiğim kelime gümrük tarifesidir" demişti.

Dolayısıyla Trump'ın ABD planı bu kısa kesitten de anlaşılacağı üzere eski tarz "laissez-faire" ekonomisi, kaba merkantalizm ve izolasyonculuk etrafında toplanıyor. Bu da dış politikada hezimete yol açan yıkıcı ve maliyetli mevcut stratejilerin daha da şiddetleneceğine ve uluslararası hukukun tamamen terk edileceğine işaret ediyor.

Zaten Gazze'deki soykırıma giden yolun taşlarını Trump ilk döneminde döşemişti. Trump'ın İsrail'i kutsayan ve şımartan stratejileri siyonist rejimin barbar katliamlarını yeni dönemde daha da artıracaktır.

***

Yani İsrail hariç dünyadan elini eteğini çekeceğini söyleyen ABD'nin yeni stratejisi, özellikle Ortadoğu başta olmak üzere küresel düzeyde yeni çatışmaların, güç mücadelelerinin ve her tür kaosun önünü açacaktır.

İsrail'in bölgesel savaş kapsamında Türkiye'yi de hedefe koyan "Kürt kartı"nı bu kadar açıkça masaya sürmesi bunun göstergesidir. Çin'e karşı vereceği küresel ekonomik savaşta Ukrayna'da Rusya'yı memnun ederek yanına çekmek isteyen Trump, İsrail'e rağmen Türkiye'yi de frenlemeye çalışmayacaktır.

Bir bakıma ABD'nin ekonomideki "bırakın yapsınlar ve bırakın geçsinler" yaklaşımı dış siyasette de devrede olacak. Bu nedenle İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki katliamlarını durdurmaya çalışmayacak. Zaten Hamas ile İsrail arasında Katar'da devam eden müzakereler çöktü. Katar arabuluculuktan çekildi.

ABD herkesi kaderine terk edecek. Bu kaotik yaklaşım, soykırımcı İsrail ve dünyanın dört bir yanındaki haydut rejimleri cesaretlendirecektir. Kuşku yok ki Trump'ın ikinci dönemi, mevcut çatışma ve genel jeopolitik istikrarsızlıktan mustarip olan devletler, uluslar ve halklar için yeni bir yıkım çağının kapısını aralıyor.

***

İşte bu yüzden küresel ekonomik sistem yanında siyasi sistem de çökecek. Orman kanunları geri dönecek. İsrail gibi yozlaşmış rejimler daha da yozlaşacak. Her aktör diğerinin yumuşak karnına darbeler indirecek. Dizginsiz, kuralsız, kaba ve barbar yeni bir güç mücadelesi dönemi başlayacak. Çünkü ABD'nin düşmanlık tanımı değişiyor. Trump ülkeleri değil şirketleri, marjinal grupları, belgesiz göçmenleri, Arapları, Müslümanları ve transseksüelleri düşman olarak tanımlıyor.

Hamas'ı savunanları ve diğer 'cihatçıları' ABD'de barındırmayacağını ilan eden bir konuşmasında, "Onları ülkemizden çıkaracağız. Gazze Şeridi gibi terörün istila ettiği bölgelerden mülteci yerleştirmeyi yasaklayacağım ve sınırımızı mühürleyeceğim. Seyahat yasağını geri getireceğiz" demişti.

Yani Trump dünyayı idare etme ve ona liderlik etme taraftarı değil. O sadece "kazanmak" istiyor. Bu da sadece Pax Americana ile tanımlanan Amerikan imparatorluğunun ve küresel sisteminin çöküşünü getirmeyecek. Bu sisteme bağlı ve bu sistemi ayakta tutan NATO, BM, DB, IMF ve DSÖ gibi kurumlarla Atlantik ittifakı içindeki ülkelerin de çöküşüne yol açacaktır.

Hâliyle herkesin kendini kurtarmaya çalıştığı ve beka kaygısının had safhaya çıktığı kaotik bir döneme giriyoruz. Terör devleti İsrail'in "Kürt kartı" illüzyonu ile Trump'ın kapısını aralayacağı yıkım çağının tsunamilerine karşı tedbirli olmak lazım. Hâsılı kelam, vakit içeride ve dışarıda olabildiğince her tür cepheyi sağlamlaştırma vaktidir.