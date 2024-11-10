Sadece siyonist rejim değil onları destekleyen Yahudi halkı da insanlığa karşı verdiği savaşı çoktan kaybetti. Bunun en somut örneği İsrail futbol takımı Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Ajax takımı ile 7 Kasım gecesi oynanan maçta sergilediği tavırlar.

İsrail'den ve Avrupa'nın farklı kentlerinden maçı izlemeye gelen Yahudi seyircilerin barbar tutumları infiale yol açtı.

Yahudi taraftarların Filistin bayraklarını yırtması, Araplara ırkçı küfürler savurması ve hatta İspanyol sel mağdurları için bir dakikalık saygı duruşunu bile görmezden gelmesi bardağı taşırdı.

Bir bakıma insani hiçbir değeri önemsemeyen, ahlaki ve vicdani hiçbir sınırı tanımayan siyonist zihniyetin bütün yüzsüzlüklerini sergilediler.

Bu fütursuzluk, soykırım kültürünün İsrail toplumu tarafından da benimsendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatta yabancı bir ülkede özel mülklere zarar vermeye kadar vardırdılar işi.

Haliyle bu barbarlıklar yerel halkın sabır taşını çatlattı. Karşı saldırılar üzerine hepsi çil yavrusu gibi dağıldı.

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Bu siyonist sapkınlık artık nasıl bir çürümüş haletiruhiye ve kibre sahipse, yalnızca İsrail'de değil tüm dünyada da kendini kanun ve ahlakın üstünde görüyor.

Üstelik bu zihniyetleriyle övünüyorlar da. Buna karşı çıkanları Yahudi düşmanlığı ile yaftalıyorlar. Nitekim Hollandalıların holiganlara dersini vermesi üzerine ayağa kalkan Yahudi lobileri ve siyonist rejim, yerel halkın kendini savunmasını anti-semitist saldırı diye niteleyip derin dehşete kapıldıklarını dile getirdi.

Oysa kendi alçak çıkarlarından başka hiçbir sınırı ve insani değeri tanımayan siyonist zihniyet için Amsterdam'daki şamar aslında Batı'daki biriken öfke buzdağının sadece görünen kısmıdır.

Çünkü istatistikler de gösteriyor ki dünya çapında siyonist Yahudilere yönelik tepki, II. Dünya savaşı ve Holokost'un sona ermesinden bu yana en yüksek seviyede. Örneğin 7 Ekim'den sonra antisiyonist olaylar ABD'de yüzde 360, İngiltere'de yüzde 500, Almanya'da yüzde 400, Hollanda'da ise yüzde 813 oranında arttı.

Polonya, Macaristan, İtalya, Fransa ve Avusturya'da da benzer bir artış söz konusu. En keskin yükseliş ise sosyal medya platformlarında görülüyor. Siyonistlere yönelik 'çevrimiçi nefret' neredeyse yüzde bin oranında artmış durumda.

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Kuşku yok ki siyonist rejimin Gazze'deki soykırımı ve İsrail halkının buna verdiği koşulsuz destekÜstelik Avrupa ve ABD'dekigiderekde hâkim oluyor.Almanya'da iktidara yürüyen, Macaristan'da iktidardaki Victor Urban liderliğindekiile Başbakan Giorgia Meloni liderliğindekibirçok isim açıkça anti-semitik görüşlere sahip.pencerelerine Filistin bayrağıasarken Almanya'daki, siyonistvarlık İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor.AfD,ilkeyi kaldıracağınısöylüyor.ABD'degrubu" yazılı dövizlerleyürüyor. ABD kampüslerinniçoğu Filistin'den yana.Dolayısıyla Yahudiler için en kötü senaryo gerçekleşiyor.O da Batılı halklar arasındayeniden yayılanHâsılı kelam Amsterdam'daki şamar sadece bir uyarıydı.Eğer siyonist barbarlık nerede duracağını bilemezse bu şamar yakındadönüşecektir.