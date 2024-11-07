ABD'deki 5 Kasım Başkanlık seçimlerinde dört yıl aradan sonra ipi göğüsleyen Donald Trump, kuşku yok ki iç ve dış politik fay hatlarında büyük sarsıntılara yol açacak. Bu nedenle Amerikan kamuoyu kadar dünya da ABD'deki seçimlere kilitlendi.

Zira sandık sonuçları sadece Amerika'nın iç siyasetini değil tüm küresel siyaseti de derinden etkileyecek bir mahiyete sahip. 280 delegeye ve ülke genelinde yüzde 51 oy oranına ulaşan Trump, Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da elde ettiği 'süper çoğunluk' ile zaferini perçinledi.

ABD'nin 47. Başkanı olan Trump'ın Florida'da yaptığı zafer konuşmasındaki en dikkat çekici cümleler şunlardı: "Artık kontrol bizde! Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Tarih yazdık. ABD'nin altın çağı olacak. Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım."

Kuşku yok ki 248 yıllık tarihinin yüzde 94'ünü savaşarak geçirmiş bir devlet olan ABD'de bir başkanın "Savaşmayacağım ve olan savaşları da bitireceğim" demesi müesses nizamın ve silah lobilerinin en büyük kâbusudur.

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Belki de bu yüzden daha seçim kampanyası sırasındaile ortadan kaldırılmak istendi. Çünkü savaş yanlısı olmayande 22 Kasım 1963 tarihinde suikasta uğramıştı.tarihi birironiden ziyade can yakıcı realiteyeişaret ediyor. Kennedy ayrıca Rusyaile nükleer tansiyonun yükselmesineve bu kapsamdabir tutuma sahipti.Amerikanmüesses nizamınınasla dişlenmemesigerekenlarıdır.Kennedy gibi Trump da bu 'yasak elma'lardan ısırıklar aldığı için ABD'dekiboy hedefi haline geldi. NitekimYargı sopası ile tehdit edildi. Mal varlığına ve siyasi geleceğine ipotek konulmaya çalışıldı. Ardından bir suikasta maruz kaldı.Boyun eğmeyen Trump,sonra 120 yıldan fazla bir süredir Beyaz Saray 'ı kaybeden ve ardından geri dönüp tekrar kazanan ilk başkan oldu.

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Trump, siyasi bütün ezberleribozuyor. Zaten 2016'daki zaferiher açıdanYoksullaştırılmışsavaş yanlısı küreselcilerebaşkaldırısının simgesiydiTrump.Hem popüler devrimin simgesi olması hasebiyle hem de müesses nizamın 'yasak elma'larından ısırıklar alması nedeniyle Trump'a ilk döneminde ve Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonraki dört yıl boyunca her türyapıldı.2023'te dört ayrı yargı bölgesinde suçlandı veİlk dönemindeoylamasıyla tehdit edildi.Müesses nizam onamuamelesi yaptı. Ama o pes etmedi.ABD'nin başkan seçilenen yaşlı kişisi olarak bir tarih dahayazdı. Dolayısıyla bütün bu niteliklerive özellikle denedeniyleTump'ın ikinci dönemi sadeceABD'de değil küresel siyasette deyol açacak gibigörünüyor.