Bu yıl dünyanın tercih yılıydı. Bir bakıma farklı kıtalarda 54 ülkede seçimler yapıldı. Genel itibarıyla sandıktan çıkan iradeye baktığımızda Türkiye'den Brezilya'ya, Venezuela'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Fransa'ya, Bangladeş'ten Endonezya'ya, Pakistan'dan Rusya'ya, Meksika'dan Avusturya'ya ve Gürcistan'dan İngiltere'ye kadar hemen her ülkede insanların hem bireysel hem toplumsal hem ulusal hem de küresel gidişattan memnun olmadığını ve değişim istediğini görüyoruz.
Farklı uygarlıklara sahip ülkelerdeki sandıklardan çıkan sonuçlar, ulusal ve küresel düzeydeki 'müesses nizamlar'a birer darbe niteliğindeydi. 2024 yılının seçim maratonu 5 Kasım'daki ABD 'başkanlık seçimleri'yle devam ediyor.
Onlarca ülkede oy veren milyarlarca insan emperyalist taşeronların kontrolüne verilmiş kendi ülkelerindeki ulusal statüko yanında ABD'nin hegemonyası altındaki küresel statükodan da son derece rahatsız olduğunu ortaya koydu.
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Zira Batı'da veya Batı dışındaki dünyada olsun fark etmiyor. İnsanlar hayal kırıklığı içinde. Geleceğe dair umutları yok. Küresel karamsarlık çağındayız sanki.
Bunun en büyük nedenlerinden biri Batı dünyasının ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yol açtığı kaoslardır.
Özellikle ABD ve Avrupa'nın İsrail'in Gazze'deki barbar soykırımına
verdiği destek Batı'daki ahlaki, insani ve vicdani çöküşü daha da derinleştirdi.
Bireysel ve toplumsal düzeyde artan değersizlik hissi, nihilizm, hayal kırıklığı ve ümitsizlik
dünyayı yeni arayışlara zorluyor. Haliyle Beyaz Adam'ın 'vahşileri medenileştirme'
dönemi sona eriyor. Avrupamerkezcilik
darboğazda. Emperyalist güçlerin geri bıraktırıp vesayet altına aldıkları ülkelere kendi projelerini dayattıkları post-kolonyalizm çağı kapanıyor.
Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.
'Rusya mı Avrupa mı?' veya 'Çin mi ABD mi?'
şeklindeki dayatmalarla karşılaşan birçok ülke rotasını
Brüksel veya
Washington yerine artık Moskova ile Pekin'e
çeviriyor. Nitekim bu tercihe zorlanan
Gürcistan, Moldova, Avusturya, Macaristan,
Brezilya, Slovakya, Hindistan, Endonezya
ve Pakistan gibi ülkeler seçimlerini Batı karşıtı bloktan yana
kullandı.
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İşte bu yüzden 22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan kentinde düzenlenen BRICS zirvesi
, Batı'nın hâkimiyetine meydan okuyan küresel dinamiklerdeki değişimin simgesi
haline geldi.
'Adil Küresel Kalkınma ve Güvenlik İçin Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi' temalı BRICS zirvesi jeopolitik fay hatlarının
harekete geçtiği, Ukrayna ve Ortadoğu
başta olmak üzere dünyanın farklı cephelerindeki vekâlet savaşlarının kızıştığı ve tarihin daha da hızlandığı
bir aşamada gerçekleşti. Bu bakımdan, çok kutupluluğa geçişi temsil eden BRICS'in son zirvesi Atlantik'in küresel statükosuna adeta bir meydan okumaya
dönüştü.
Çünkü Batı'nın üstünlük kompleksi
ve ırkçı bir tutumla diğer ülkelere yaklaştığı Atlantik ittifak sistemine karşı BRICS
, kendini bir alternatif
olarak konumlandırıyor. BRICS'e göre Batı modeli artık ilerlemenin tek yolu değil.
Ekonomik alanın dışında her ülkenin kendi norm ve değerleriyle uyumlu
yeni bir küresel sistem kuruluyor. Dünya
bu bağlamda tercihini yaptı. Şimdi gözler
ABD'de.