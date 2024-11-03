Bu yıl dünyanın tercih yılıydı. Bir bakıma farklı kıtalarda 54 ülkede seçimler yapıldı. Genel itibarıyla sandıktan çıkan iradeye baktığımızda Türkiye'den Brezilya'ya, Venezuela'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Fransa'ya, Bangladeş'ten Endonezya'ya, Pakistan'dan Rusya'ya, Meksika'dan Avusturya'ya ve Gürcistan'dan İngiltere'ye kadar hemen her ülkede insanların hem bireysel hem toplumsal hem ulusal hem de küresel gidişattan memnun olmadığını ve değişim istediğini görüyoruz.

Farklı uygarlıklara sahip ülkelerdeki sandıklardan çıkan sonuçlar, ulusal ve küresel düzeydeki 'müesses nizamlar'a birer darbe niteliğindeydi. 2024 yılının seçim maratonu 5 Kasım'daki ABD 'başkanlık seçimleri'yle devam ediyor.

Onlarca ülkede oy veren milyarlarca insan emperyalist taşeronların kontrolüne verilmiş kendi ülkelerindeki ulusal statüko yanında ABD'nin hegemonyası altındaki küresel statükodan da son derece rahatsız olduğunu ortaya koydu.

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Zira Batı'da veya Batı dışındaki dünyada olsun fark etmiyor. İnsanlar hayal kırıklığı içinde. Geleceğe dair umutları yok.Bunun en büyük nedenlerinden biriÖzellikle ABD ve Avrupa'nın İsrail'inverdiği destek Batı'daki ahlaki, insani ve vicdani çöküşü daha da derinleştirdi.Bireysel ve toplumsal düzeyde artandünyayı yeni arayışlara zorluyor. Haliyledönemi sona eriyor.darboğazda. Emperyalist güçlerin geri bıraktırıp vesayet altına aldıkları ülkelere kendi projelerini dayattıklarıYeni bir dönemin kapıları aralanıyor.şeklindeki dayatmalarla karşılaşanBrüksel veyaWashington yerine artık Moskova ile Pekin'eçeviriyor. Nitekim buGürcistan, Moldova, Avusturya, Macaristan,Brezilya, Slovakya, Hindistan, Endonezyave Pakistan gibi ülkelerkullandı.

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İşte bu yüzden 22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan kentinde düzenlenen, Batı'nın hâkimiyetine meydan okuyanhaline geldi.'Adil Küresel Kalkınma ve Güvenlik İçin Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi' temalı BRICS zirvesiharekete geçtiği,başta olmak üzere dünyanın farklı cephelerindeki vekâlet savaşlarının kızıştığı vebir aşamada gerçekleşti. Bu bakımdan, çok kutupluluğa geçişi temsil eden BRICS'in son zirvesidönüştü.Çünkü Batı'nınve, kendini bir alternatifolarak konumlandırıyor. BRICS'e göreEkonomik alanın dışındayeni bir küresel sistem kuruluyor. Dünyabu bağlamda tercihini yaptı. Şimdi gözlerABD'de.