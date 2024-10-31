Küresel sistemin merkez ülkesi ABD'deki 'hegemonik erozyon' giderek artıyor. ABD liderliğindeki Atlantik dünyası Ukrayna, Gazze, Lübnan, İran, Irak, Suriye, Yemen ve Tayvan gibi cephelerdeki mücadelelerde 'havlu atmak' üzere.

ABD'deki sarsıntı kuşku yok ki müttefik zincirinde de kırılmalara yol açıyor.

ABD'nin küresel sahnedeki etkisi azalırken başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde en sadık müttefiki konumundaki ülkeler de domino taşları gibi düşüyor.

Macaristan, Slovakya, Avusturya'dan sonra Bulgaristan ve Gürcistan'da da Rusya ve Çin ile stratejik ilişkileri savunan partiler kazandı.

Avrupa'da Amerikan hegemonyasının taşıyıcı kolonları konumundaki İngiltere, Fransa ve Almanya ile diğer ülkelerde Rusya ve Çin karşıtı olmayan partiler sandıklardan ya zaferle ayrılıyor ya da güçlenerek çıkıyor.

Son olarak 29 Eylül'de Avusturya'da Putin düşmanı olmayan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) seçimlerde zafer elde etti.

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26 Ekim'de Gürcistan ile 27 Ekim'de Bulgaristan'da yapılan seçimlerden de yine Batı'nın 'fakat aslındapartiler kazandı. ABD'dekiher açıdan en istikrarlı müttefiklerde bile 'siyasi krizlere' yol açabiliyor.Nitekim 27 Ekim'deki erken genel seçimlerdeiktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP),aldı. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.ise neredeyse bütün müttefiklerini krize sürükleyengidiyor. ABD de müttefikleri gibi siyasi krizin pençesine düşecek. Fakatdiğer ülkelere göre dahaolacak.Çünkü Avrupa'daki yeni siyasi aktörler Amerikan liderliğindekiABD'ye fazla güvenmiyorlar. ABD'nin Avrupa'dakibir güvenlik önlemi değiltasvir ediyorlar.

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Atlantik üyeleri 1960'larda ve 1970'lerdesonrastratejisinin de hezimetle sonuçlandığını gördü. ABD müttefikleri şimdi de'da yinesavaşların içine sürükleniyor.Artık şu hakikat netleşmeye başladıgetirdiği barış ve istikrarda sorunlu oluyor. ABD'nin sahte özgürlük,barış, insan hakları ve demokrasi söylemininbedelini şimdi sadece Ukraynalılar vedeğil bütün insanlık ödüyorSiyonist İsrail rejimine verilenABD'nin sadece siyasi ve askeri itibarınıdeğildayerle bir etti.Bu nedenleyerine yeni bir dünya arayışı var.Geçiş sürecindeyiz.Her ülke bu yeni küresel gidişata göre hazırlık yapıyor, buna göre mevzileniyor.Dolayısıylaister Cumhuriyetçi Partiadayıister Demokrat Partiadayıkazansın fark etmeyecek.Zira sonuç değişmeyecek.Kim kazanırsa kazansın kaybeden ABD'nin kurduğu ve 'ile simgelenenolacak.