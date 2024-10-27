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BERCAN TUTAR
27 Ekim 2024, Pazar BERCAN TUTAR

ABD’siz İsrail’in gücü bu kadarmış!
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İsrail'in İran'a yönelik kontrollü ve sınırlı misillemesi, ABD'nin bölgesel savaş için hazır olmadığının en somut göstergesi olarak okunmalı. İsrail'in 3.5 saat süren temkinli saldırısının nükleer ve petrol tesisleri yerine sadece füze ve insansız araç üretim merkezlerini hedef alması da bunu kanıtlıyor.
Dünyada kimse iki ülke arasındaki gerilimin topyekûn bir savaşa dönüşmesini istemiyor. Hatta İsrail ve İran'ın ilk tepkilerinden tarafların da kontrolsüz bir savaşı arzulamadığı anlaşılıyor. Öyle görülüyor ki iki ülke arasındaki kaotik statüko karşılıklı misillemelere rağmen değişmeyecek. 'Ne savaş ne barış, sürekli gerginlik stratejisi' bir süre daha devam edecek.
Burada dikkat çeken bir nokta da İran topraklarında gerçekleştirdiği suikastlar ve sabotaj eylemleri konusunda yıllardır stratejik sessizliğini sürdüren İsrail'in, Tahran'a saldırdığını ilk kez itiraf etmesiydi.
Ortaya çıkan tablo bize misilleme düellosunda ne İran'ın ne de İsrail'in dediğinin gerçekleştiğini gösteriyor. Çatışmaların temposunu ve gidişatını ABD tayin ediyor.

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Nitekim siyonist rejimin Tahran, İlam ve Huzistan'daki tesislere 100 savaş uçağıyla yaptığı ve 20 kadar hedefi vurduğu 'Tövbe veya Pişmanlık Operasyonu' adı verilen saldırılar birçok Batılı analizci tarafından askeri açıdan pek de başarılı bulunmadı.
Saldırılarda İran sadece 3 askeri tesisinin vurulduğunu ve 4 askerinin öldüğünü açıkladı. Gazze ve Lübnan'da masum silahsız kadınları ve çocukları hunharca katleden siyonist rejimin Amerikan desteğini almadığı zaman veya karşısında denk bir güç görünce nasıl da etkisiz kaldığına şahit olduk.
Dolayısıyla 'kontrollü savaş stratejisi' bir dönemin sonuna da işaret ediyor. ABD ve taşeronu İsrail'in Ortadoğu'daki pozisyonları bundan sonra aynı kalmayacak. Bölge bir daha 7 Ekim öncesi gibi olmayacak. Çünkü Batı'nın her tür askeri, ekonomik ve siyasi desteği esirgemediği İsrail, Gazze ve Lübnan'da zaferden hâlâ çok uzak. Bu gerçek ABD'nin bölgeye dair bütün hesaplarını altüst ediyor.

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Bırakın İran'ın gücünü kırmayı ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticaret gemilerini hedef alan Yemenli Husilerin füze ve insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırıları bile önleyemiyor. Hamas bir yıldır her tür kuşatma ve barbar saldırıya rağmen hâlâ İsrail askerlerine kök söktürüyor. Suikast saldırılarında lider kadrosunu kaybeden Hizbullah, İsrail ordusunu ağır kayıplara uğratıyor. İsrail'in Demir Kubbe'sini aşan füze ve SIHA'lar Tel Aviv ve Hayfa'daki stratejik yerleri vurabiliyor.
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'nin kontrollü misillemeden sonra 'Bu iş burada kapansın' dercesine ifade ettiği 'Görev tamamlandı' sözleri, aslında İsrail ve ABD için bir dönemin sonuna işaret ediyor.
Zira ABD, İran'a saldırması durumunda Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleriyle Rusya, Çin ve Avrupa'yı karşısında bulacağını gördü ve İsrail'in provokasyonundan uzak durdu. Bu nedenle İsrail'in ABD'yi yeniden Ortadoğu'ya çekme çabası sonuç vermiyor.
Sonuç olarak İran'a yönelik misilleme bize gerçek İsrail'in ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. Birçok yorumcunun dediği gibi "ABD'siz İsrail'in gücü bu kadarmış!"

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