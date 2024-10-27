İsrail'in İran'a yönelik kontrollü ve sınırlı misillemesi, ABD'nin bölgesel savaş için hazır olmadığının en somut göstergesi olarak okunmalı. İsrail'in 3.5 saat süren temkinli saldırısının nükleer ve petrol tesisleri yerine sadece füze ve insansız araç üretim merkezlerini hedef alması da bunu kanıtlıyor.

Dünyada kimse iki ülke arasındaki gerilimin topyekûn bir savaşa dönüşmesini istemiyor. Hatta İsrail ve İran'ın ilk tepkilerinden tarafların da kontrolsüz bir savaşı arzulamadığı anlaşılıyor. Öyle görülüyor ki iki ülke arasındaki kaotik statüko karşılıklı misillemelere rağmen değişmeyecek. 'Ne savaş ne barış, sürekli gerginlik stratejisi' bir süre daha devam edecek.

Burada dikkat çeken bir nokta da İran topraklarında gerçekleştirdiği suikastlar ve sabotaj eylemleri konusunda yıllardır stratejik sessizliğini sürdüren İsrail'in, Tahran'a saldırdığını ilk kez itiraf etmesiydi.

Ortaya çıkan tablo bize misilleme düellosunda ne İran'ın ne de İsrail'in dediğinin gerçekleştiğini gösteriyor. Çatışmaların temposunu ve gidişatını ABD tayin ediyor.

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Nitekim siyonist rejimin100 savaş uçağıyla yaptığı ve 20kadar hedefi vurduğuadı verilensaldırılar birçok Batılı analizcitarafından askeri açıdan pek de başarılıbulunmadı.Saldırılarda İranvurulduğunu veaçıkladı.masum silahsız kadınlarıve çocukları hunharca katleden siyonistrejimin Amerikan desteğini almadığızaman veya karşısında denk birgüç görünce nasıl da etkisiz kaldığınaşahit olduk.Dolayısıylabir dönemin sonunada işaret ediyor. ABD ve taşeronuİsrail'inbundan sonra aynı kalmayacak.Çünkü Batı'nın her tür askeri,ekonomik ve siyasi desteği esirgemediğiİsrail, Gazze ve Lübnan'daBu gerçekABD'nin bölgeye dair bütünhesaplarını altüst ediyor.

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Bırakın İran'ın gücünü kırmayıİsrail bağlantılı ticaret gemilerini hedef alanfüze ve insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırıları bile önleyemiyor.bir yıldır her tür kuşatma ve barbar saldırıya rağmen hâlâ İsrail askerlerine kök söktürüyor. Suikast saldırılarında lider kadrosunu kaybeden, İsrail ordusunu ağır kayıplara uğratıyor. İsrail'insini aşan füze ve SIHA'larstratejik yerleri vurabiliyor.İsrail ordu sözcüsükontrollü misillemedensonradercesine ifade ettiğisözleri, aslındaişaret ediyor.Zira ABD, İran'a saldırması durumundabaşta olmak üzere bölge ülkeleriylekarşısında bulacağını gördü veuzak durdu. Bu nedenle İsrail'in ABD'yi yenidençabası sonuç vermiyor.Sonuç olarak İran'a yönelik misilleme bizeolduğunu gösterdi. Birçok yorumcunun dediği gibi "ABD'siz İsrail'in gücü bu kadarmış!"