Gazze'yi yakıp yıkarak haritadan silme isteği sadece sadist siyonist rejimin yöneticileri ile sınırlı değil. Hitler'den devşirilen neo-nazist Holokost anlayışı İsrail toplumunun bütün kesimlerine de nüfuz etmiş durumda. Yahudi kamuoyunun ruhuna, beynine ve iliklerine kadar işlemiş olan 'soykırım kültürü' sadece Gazze'yi değil Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bütün Filistinlileri de katliamdan geçirmeyi kapsıyor.

İsrail'de nereye bakılırsa bakılsın Gazze Kasabı Netanyahu'yu aratmayan bir vampirlik psikolojisi görülüyor. Knesset komitelerinde, muhalefet toplantılarında, haber bültenlerinde, tartışma programlarında, akademide, düşünce kuruluşları ile konvansiyonel ya da dijital medya organlarında, insanların Filistinli bebeklerin büyüyüp 'birer Sinvar olmalarını engellemek için' topluca katledilmesini savunduğu bir neo-nazi soykırım kültürü hâkim.

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En ilginci de Yahudi kamuoyunun soykırım saldırılarının genişletilmesine daha da fazla destek vermesi. Bunun en belirgin örneği Lübnan'da yaşandı. İsrail, bomba yerleştirdiği çağrı cihazları yoluyla binlerce sivilin ölümünü göze alan tekno-terör saldırısı düzenledi. İsrail kamuoyu bu vahşeti sadistçe alkışladı. Şimdi İran'a saldırmayı ve tüm bölgeyi yakıp yıkmayı istiyorlar. Hem İsrail halkı hem de muhalefet soykırım saldırılarına ve bölgesel savaşa iştahla arka çıkıyor.

Gazze yanarken 'gayrimenkul' planları yapan Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonunun nüfuzlu üyeleri ile işgalci yerleşimci örgüt Nahala taraftarları Gazze'de son Filistinli katledilinceye kadar saldırıların durmamasını istiyor.

Nahala Derneği'nin kurucusu Daniella Weiss, "Büyük İsrail'in sınırları Fırat'tan Nil'e uzanıyor. Bu topraklar vaat edilmiş topraklar (arz-ı mevud). Bu ne zaman olacak? Şimdi tam zamanı" diyerek Netanyahu ile aynı hedefi paylaştığını açıklıyor.

Haliyle İsrail'in resmi siyaseti olan arz-ı mevud anlayışı Batı destekli bir soykırım ve bölgesel kaos stratejisidir. Hem İsrail toplumu hem de yöneticileri bu terör kültüründe kenetlenmiş durumda. Bu nedenle insanlık da bölge ülkeleri de bu vampirlere karşı kenetlenmek zorunda. Zira terör ve soykırımın panzehiri birlik ve beraberliktir.

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TÜRKİYE'NİN BRICS VE AÇILIM HAMLELERİNE MİSİLLEME

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısı hem zamanlama hem de içerdiği sembolik benzerlikler nedeniyle Türkiye'nin içeride ve dışarıda başlattığı hamleleri hedef alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'a gittiği bir sırada Kahramankazan'daki TUSAŞ'ın hedef seçilmesi manidardır. Bu tasarlanmış eylemin amacı da nedeni de gayet iyi biliniyor. Bunlar Türkiye'yi vesayet altına almak isteyen kirli odakların beyhude çırpınışlarıdır. Çünkü bu saatten sonra hiçbir güç Türkiye'yi durduramayacaktır. Buna benzer saldırılar Türkiye'nin ekseni kendisi olan yeni bağımsız rotasını değiştirmeyecektir. Bilakis azmimizi daha da bileyecektir. Soykırım, kaos, işgal ve terörle üzerimize gelenler yine hezimete uğrayacaktır.