İsrail'in etnik temizlik ve soykırım saldırılarıyla Gazze'yi ilhak planı iki temel unsura dayanıyor. İlki kentlerin yaşanmaz hale getirilmesine, ikincisi de Filistinlilerin direniş iradesinin kırılmasına... Fakat Hamas lideri Yahya Sinvar ile özdeşleşen mücadele azmi Siyonist planları bozuyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana 378 gündür her tür katliama rağmen Hamas'ı ve Gazze halkının iradesini rehin alamayan Siyonist barbarlar, eylül ayında yeni bir yol haritası ilan etmek zorunda kaldı.

Kamuoyunda 'Eiland Planı' diye bilinen bu Neo-Nazi stratejinin akıl hocası İsrail'in eski ulusal güvenlik danışmanlarından Emekli General Giora Eiland'dı.

Gazze'nin kuzeyinin askeri bölge ilan edilmesini isteyen Eiland, buradaki Filistinlilerin kovulmasını, güneyden gelişlerin yasaklanmasını, geride kalanların da kuşatmaya alınıp aç bırakılarak salgın hastalık, katliam ve etnik temizlikle tamamen yok edilmesini önerdi.

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Bu plan, Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından hemen kabul edildi. Ancak Eiland, planın başarısı içinşart koştu.Aksi halde başarı şanslarının olamayacağını vurguladı. Eiland'a göre işgal, ilhak ve soykırım projesinin amacına ulaşması için 7 Ekim 2023'tedeğersizleştirilmesi elzemdi.Nitekim Eiland, Knesset Dışişleri Savunma Komitesi'nin eylül ayındaki oturumunda bu talebinisözleriyle dile getirmişti.Bu çerçevede İsrail,Gazze'nin kuzeyine yönelik etnik temizlikve ilhak operasyonuna başladı.Bölgedekive Gazze Şeridi'nin400bini aşkın Filistinli kuşatıldı.

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Bu kapsamda 15 gündür bölgeye ne tek bir yardım paketinin girmesine ne de bölgeden tek bir sivilin ayrılmasına izin veriliyor.Savaş öncesi 1 milyon 100 binlik nüfustan geriye kalan ve çoğu kadın ile çocuk olansistematik şekilde yok ediliyor.Siyonist rejim bu yüzden Sinvar liderliğindesavaşçılarının kuzeyde yeniden bir araya gelmelerini önlemeye çalışıyor.Ancak Sinvar, son nefesine kadar savaşarak 7 Ekim'deki Aksa Tufanı'ndan sonraimza attı.Onurunu kırmak istedikleri Yahya Sinvar daha da efsaneleşti.İsrail ordusunakarşı Hamas'ın direniş iradesiyeniden şahlandı.Sinvar faktörü sadece Eiland'ın planını sarsmakla kalmadı İsrail'in bölgesel projelerine de darbeler indirecek. Şehit Sinvar'ın ateşlediği direniş ruhuüzerinde baskı oluşturmaya itecektir.Bu da Arap ülkelerini olağan sözlü kınamaların ötesindezorlayabilir.Bu gelişmeleralacaktır. Zira uzunsüreli bir çatışma ABD'nin stratejik çıkarınadeğil çünkü bölgesel hedeflerinitehlikeye atabilir.Hâsılı kelam son nefesine kadar çarpışan Yahya Sinvar'ın tetiklediği ikinci tufan dalgası iç ve dış baskılar altındakidaha da artıracaktır. Haliyle bu dinamikler de Gazze'nin kuzeyindeki etnik temizlik planlarını akamete uğratabilir.