İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu insanlık ve dünya için en tehlikeli katil haline getiren şey siyonist barbar safsatalarını ABD'nin temel küresel doktrini haline getirmesindeki başarısıdır.

İngiliz gazeteci Jonathan Cook'un da işaret ettiği gibi Netanyahu, Amerikalı neo-conların 11 Eylül 2001'den sonra 'terör ile savaş' stratejisi bahanesiyle iştahla başladığı İslam dünyasını parçalama ve siyonist hedeflere göre yeniden dizayn etme işini tamamlamak istiyor.

Çünkü 'Gazze Kasabı' 1986 yılında yazdığı 'Terörizm: Batı Nasıl Kazanır' adlı kitapta ana hatlarıyla belirlediği stratejiyi 38 yıldır hem kendisi harfiyen izliyor hem de ABD ve Avrupa'ya dikte ediyor.

Kitabında terörizmi şöyle tanımlamış Netanyahu: "Siyasi amaçlar için korku yaratmak amacıyla masum insanların kasten ve sistematik bir şekilde öldürülmesi, sakat bırakılması ve tehdit edilmesi..." Tam da Ortaçağ'ı aratmayan vahşet, açlık, dehşet ve katliam gösterisiyle bir yıldır Gazze'de uyguladığı sistematik soykırımı ve devlet terörünü tarif etmiş.

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Netanyahu'nun 'her şeyden önceaşırı kuvvet kullanımına ve her türbarbarlığa başvurmaya dayanıyor.Nitekim ABD'yi Irak işgali öncesinceteşvik eden Netanyahu,"Saddamrejimini ortadan kaldırırsanız bununbölgede muazzam olumlu yankılarıolacağını garanti ederim" demişti.Dolayısıyla ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ilan ettiği terörle mücadele stratejisinin siyonistlerce hem de 15 yıl önce yazıldığı ortaya çıkıyor.Nitekim Netanyahu'nun 1986'da dile getirdiği2001'de ABD'nin küresel dış politika doktrini haline geldi.Kongre'deki konuşmasında Netanyahu, ABD'nin izleyeceği stratejinin ana hatlarını şöyle çizmişti: "Teröre karşı savaşı kazanmanın üç ilkesi 'kazanmak, kazanmak ve kazanmak'tır.Afganistan'daki ilk zafer, Irak'taki zaferi çok daha kolay hale getirir. Irak'taki zafer üçüncü zaferi kolay hale getirecek. Böylecegerçekleşmesi mümkün olabilir."

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Ve şimdiye kadar her şey 1986'dan bu yanagöre ilerledi. Terör ile mücadele bahanesiyle ülkeler işgal edildi. Ardındanadı altında 'iç patlamalar'a geçildi. Sonradevreye sokuldu. Bu yolla ülkeler iç savaşa sürüklendi ve güçsüzleştirildi.Şimdiki hedef ise Gazze ile Batı Şeria'nın ilhakı, Filistinlilerin soykırımı, Lübnan'ın yeniden işgali,Bunun için Netanyahu'nun elindeki tek ve en büyük koz iseAncak dünya artık eski dünya değil. İsrail ve müttefiki ABD artıkhedef seçtikleri ülkeleri eskisi gibi kolayca dizayn edemiyor.Yeni bir dünya doğuyor. İşte bu nedenleönünde büyük engeller var. Afganistan ve Irak'ta olduğu gibiyine hezimete uğrayacak.İşlerini 2001'den sonraki süreçte bitireceklerdi. Eskilerinsözündeki gibi artık çok geç kaldılar.