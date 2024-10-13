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BERCAN TUTAR
13 Ekim 2024, Pazar BERCAN TUTAR

İsrail ‘istenmeyen devlet’ ilan edilmeli
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Uluslararası hukuku ayaklar altına alıp insani ve ahlaki her tür değeri yok sayan soykırımcı İsrail devleti, ateşkes ve barış çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'persona non grata/istenmeyen adam' ilan etti.
Vahşette sınır tanımayan İsrail, bu cüreti nereden buluyor? Tabii ki küresel sistemin kokuşmuş, çürümüş ve yozlaşmış yapısından.
Yoksa dünyaya hesap vermesi gereken katil İsrail, infiale sürüklediği insanları yavuz hırsız misali sindirmeye ve ezmeye kalkabilir miydi? İsrail'in bahanesi Guterres'in İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısını açıkça kınamaması. Guterres aslında 2 Ekim'deki mesajında saldırıyı isim vermeden kınamıştı.
Ancak Guterres'in İran'ın ismini anmaması İsrail'i kudurttu. BM Genel Sekreteri, bir gün sonra yeni bir paylaşımda daha bulunarak ve isim de vererek "İran'ın İsrail'e saldırısını kınıyorum" demek zorunda kaldı.
Yine de yaranamadı. İyice şirazeden çıkan İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "İran'ın saldırısını kesin bir dille kınayamayan hiç kimse İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor" diyerek Guterres'i "teröristlere, tecavüzcülere ve katillere destek vermekle" suçladı. Histerikleştikçe histerikleşti.

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Kendine ait bütün çirkin sıfatları Guterres'in üzerine boca etmekte beis görmeyen bu siyonist akıl, görüldüğü üzere sadece insani ve ahlaki değerleri çiğnemekte değil arsızlık, yüzsüzlük ve adilikte de sınır tanımıyor. Bunların tıyneti böyle.
Meydanı boş bulunca hemen efeleniyorlar. Güçleri sadece kadın ve çocuklara yetiyor. Ancak dünya artık bu soytarılığa ve mezalime 'dur' demeli. Aralarında Türkiye'nin de olduğu BM üyesi 104 ülke ile Afrika Birliği'nin Guterres'i savunup İsrail'i kınamaları güzel bir adım. Ama yetmez.
Soykırımcıların dizginlenip hesap vermesi için daha net ve daha kararlı hamleler gerekiyor. Örneğin hem Guterres'ten dolayı hem de yüzlerce çalışanı katledilen BM, İsrail'e karşı 'ihraç kozunu' kullanabilir.
Çünkü BM antlaşması buna uygun şartları içeriyor. 28 üye tarafından tanınmayan İsrail, yaptıklarıyla BM'den atılmayı hak ediyor.

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Nitekim BM Antlaşması'nın 6. Maddesi, uluslararası hukuku sürekli çiğneyen ve tanımayan bir üyenin kurumdan atılmasını şart koşuyor. Zira 6. Madde'de, "Bir Teşkilat üyesi işbu Antlaşma'da beyan olunan prensipleri devamlı şekilde ihlal etmekte ısrar ederse Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi üzerine Genel Kurul'ca Teşkilat'tan ihraç edilebilir" deniliyor.
Kuşku yok ki BMGK'nın daimi üyesi ABD böyle bir ihraç kararını veto edecektir. Fakat ülkeler bundan vazgeçmemeli. Her tür ahlaki değeri çiğneyip uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail'e dünyayı artık dar etmenin vakti gelmiştir.
Hatta bu dünyayı bebek katili siyonistlerin başlarına yıkmak lazım. Öyle bir yıkmak lazım ki bırakın bir daha çocuk ve kadınları vahşice katletmeyi, bir masumun kılına dokunmayı akıllarından dahi geçiremesinler. Eğer bunu yapamazsak insanlık asla ayağa kalkamaz.

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