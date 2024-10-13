Uluslararası hukuku ayaklar altına alıp insani ve ahlaki her tür değeri yok sayan soykırımcı İsrail devleti, ateşkes ve barış çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'persona non grata/istenmeyen adam' ilan etti.

Vahşette sınır tanımayan İsrail, bu cüreti nereden buluyor? Tabii ki küresel sistemin kokuşmuş, çürümüş ve yozlaşmış yapısından.

Yoksa dünyaya hesap vermesi gereken katil İsrail, infiale sürüklediği insanları yavuz hırsız misali sindirmeye ve ezmeye kalkabilir miydi? İsrail'in bahanesi Guterres'in İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısını açıkça kınamaması. Guterres aslında 2 Ekim'deki mesajında saldırıyı isim vermeden kınamıştı.

Ancak Guterres'in İran'ın ismini anmaması İsrail'i kudurttu. BM Genel Sekreteri, bir gün sonra yeni bir paylaşımda daha bulunarak ve isim de vererek "İran'ın İsrail'e saldırısını kınıyorum" demek zorunda kaldı.

Yine de yaranamadı. İyice şirazeden çıkan İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "İran'ın saldırısını kesin bir dille kınayamayan hiç kimse İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor" diyerek Guterres'i "teröristlere, tecavüzcülere ve katillere destek vermekle" suçladı. Histerikleştikçe histerikleşti.

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Kendine ait bütün çirkin sıfatları Guterres'in üzerine boca etmekte beis görmeyen bu siyonist akıl, görüldüğü üzere sadece insani ve ahlaki değerleri çiğnemekte değilBunların tıyneti böyle.Meydanı boş bulunca hemen efeleniyorlar. Güçleri sadece kadın ve çocuklara yetiyor. Ancak dünya artıkve mezalime 'dur' demeli. Aralarında Türkiye'nin de olduğuGuterres'i savunup İsrail'i kınamaları güzel bir adım. Ama yetmez.Soykırımcıların dizginlenip hesap vermesi için daha net ve daha kararlı hamleler gerekiyor. Örneğin hem Guterres'ten dolayı hem dekullanabilir.Çünkü BM antlaşması buna uygun şartları içeriyor. 28 üye tarafından tanınmayan İsrail, yaptıklarıyla

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Nitekim BM Antlaşması'nın 6. Maddesi, uluslararası hukuku sürekli çiğneyen ve tanımayan bir üyenin kurumdan atılmasını şart koşuyor. Zira 6. Madde'de, "Bir Teşkilat üyesi işbu Antlaşma'da beyan olunanGüvenlik Kurulu'nun tavsiyesi üzerine Genel Kurul'ca Teşkilat'tan ihraç edilebilir" deniliyor.Kuşku yok ki BMGK'nın daimi üyesi ABD böyle bir ihraç kararını veto edecektir. Fakat ülkeler bundan vazgeçmemeli. Her tür ahlaki değeri çiğneyip uluslararası hukuku ayaklar altına alangelmiştir.Hatta bu dünyayıbaşlarına yıkmak lazım. Öyle biryıkmak lazım ki bırakın bir daha çocuk vekadınları vahşice katletmeyi,Eğer bunu yapamazsakinsanlık asla ayağa kalkamaz.