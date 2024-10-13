Uluslararası hukuku ayaklar altına alıp insani ve ahlaki her tür değeri yok sayan soykırımcı İsrail devleti, ateşkes ve barış çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'persona non grata/istenmeyen adam' ilan etti.
Vahşette sınır tanımayan İsrail, bu cüreti nereden buluyor? Tabii ki küresel sistemin kokuşmuş, çürümüş ve yozlaşmış yapısından.
Yoksa dünyaya hesap vermesi gereken katil İsrail, infiale sürüklediği insanları yavuz hırsız misali sindirmeye ve ezmeye kalkabilir miydi? İsrail'in bahanesi Guterres'in İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısını açıkça kınamaması. Guterres aslında 2 Ekim'deki mesajında saldırıyı isim vermeden kınamıştı.
Ancak Guterres'in İran'ın ismini anmaması İsrail'i kudurttu. BM Genel Sekreteri, bir gün sonra yeni bir paylaşımda daha bulunarak ve isim de vererek "İran'ın İsrail'e saldırısını kınıyorum" demek zorunda kaldı.
Yine de yaranamadı. İyice şirazeden çıkan İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "İran'ın saldırısını kesin bir dille kınayamayan hiç kimse İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor" diyerek Guterres'i "teröristlere, tecavüzcülere ve katillere destek vermekle" suçladı. Histerikleştikçe histerikleşti.
***Kendine ait bütün çirkin sıfatları Guterres'in üzerine boca etmekte beis görmeyen bu siyonist akıl, görüldüğü üzere sadece insani ve ahlaki değerleri çiğnemekte değil arsızlık, yüzsüzlük ve adilikte de sınır tanımıyor. Bunların tıyneti böyle.
***Nitekim BM Antlaşması'nın 6. Maddesi, uluslararası hukuku sürekli çiğneyen ve tanımayan bir üyenin kurumdan atılmasını şart koşuyor. Zira 6. Madde'de, "Bir Teşkilat üyesi işbu Antlaşma'da beyan olunan prensipleri devamlı şekilde ihlal etmekte ısrar ederse Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi üzerine Genel Kurul'ca Teşkilat'tan ihraç edilebilir" deniliyor.