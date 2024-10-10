Batı'daki Siyonist-Evanjelik kesimlerin yoğun çabalarına rağmen Amerikan bürokrasisi ile medya, akademi ve siyaset dünyasında İsrail'i stratejik yük olarak görenlerin sayısı giderek artıyor. Bunun en somut kanıtı da geçen yıllara oranla ABD'de artan İsrail karşıtı protestolar, analiz ve raporlar.

Bu trende Pentagon da katıldı. Nitekim 4 Ekim'de NYT'de yayımlanan askeri raporda Ortadoğu'ya yeni güç göndermenin İsrail'i cesaretlendirmekten ziyade caydırıcılık kapsamında çok daha geniş bir savaşı önlemeyi hedeflemesi gerektiğine vurgu yapılması dikkat çekiciydi.

Amerikan Kongresi'nin lobi faaliyetlerinin karargâhı konumundaki bazı düşünce kuruluşları da Pentagon ile aynı kanıda. Zira think-tank'lerde hazırlanan birçok ezber bozan raporda ABD'nin İsrail'in değil kendi ulusal çıkarlarına göre bir Ortadoğu stratejisi geliştirmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Son zamanlarda böyle düşünen uzman sayısında gözle görülür bir enflasyon yaşanıyor.

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Bu durum ister istemez Beyaz Saray ve Kongre gibisiyasi kurumları da etkiliyor. Özellikle İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sonradevreye soktuğu stratejiler Amerikan yönetimini bilebenziyor.Medyaya kadar yansıyan haberlerden de anlaşıldığı kadarıyla soykırımcıların ittifakındaki çatlak derinleşiyor.en temel nedeni olarak da Binyamingösteriliyor.Biden'a göre güya Gazze'deki yıkım bu kadar travmatik olmamalıydı. ABD'nin kırmızı çizgisi Refah çiğnenmemeliydi.Lübnan'a saldırı olmamalıydı. Gazze'de şimdiye kadar çoktan ateşkes sağlanmalıydı. İsrail ve Arap ülkeleri normalleşme ve Gazze'nin geleceği konusunda anlaşmalıydı. Ama İsrail şimdiye kadar ABD'nin hiç bir talebine uymadı. Şimdi dekonusunda anlaşamıyorlar.

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Nitekim gazeteciyakında çıkacak olanABD Başkanı Biden'ın İsrail BaşbakanıNetanyahu'ya Refah'a yönelik saldırısınınardındandiyerekve üst düzey bir Hizbullah komutanınınöldürülmesinden sonra da öfkeyle çıkıştığıyer alıyormuş.Oysahazırlanan ve hiçbir konudaanlaşamayan iki adayın da tek ortak noktasınınolduğunu herkes biliyor. Başkan adaylarınınSiyonist rejime destekte sergiledikleri rekabetiçler acısı bir tabloya yol açıyor.Çünkü, eğitimden sağlığa birçokhayati sorunla boğuşan Amerikan halkı,yönetiminartık hazmedemiyor.Paul R. Pillar, Tita Parsi, Daniel Larison, Leon Hadar, Michael Oren, Erik Lin- Greenberg ve Robert E. Hunter gibi birçok asker, siyasetçi, akademisyen, gazeteci ve analist Biden'ı artık açık şekildekonusunda uyarıyor. Bakalım ABD yönetimi içinolacak? Bekleyip göreceğiz.